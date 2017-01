Lima area results

High Schools

Girls Swimming

WBL Championships

At Defiance YMCA

Team scores: 1. Celina 323, 2. Ottawa-Glandorf 305, 3. Wapakoneta 196.5, 4. Shawnee 183.5, 5. Kenton 80.5, 6. Van Wert 74.5, 7. Defiance 62, 8. St. Marys 59, 9. Bath 41, 10. Elida 31.

Top 3 in each event:

200 medley relay: 1. Ottawa-Glandorf (Morgan Sealts, Brooke Kleman, Sydney Porinchok, Briana Fenbert) 1:55.49, 2. Wapakoneta (Jordyn Law, Mya Hager, Madelyn Moody, Abbi Gesler) 1:56.31, 3. Celina (Danielle Slechter, Paige Duncan, Paige Sutter, McKenna Black) 1:57.57.

200 freestyle: 1. Jordyn Law (W) 2:06.48, 2. Danielle Slechter (C) 2:09.75, 3. Paige Sutter (C) 2:12.91.

200 IM: 1. Brooke Kleman (O-G) 2:17.91, 2. Amanda Slechter (C) 2:22.45, 3. Madelyn Moody (W) 2:24.93.

50 freestyle: 1. Briana Fenbert (O-G) 25.13, 2. McKenna Black (C) 26.26, 3. Abbi Gesley (W) 26.27.

1 meter diving: 1. Sawyer Weitzel (C) 440.35, 2. Alison Sandberg (SM) 363.95, 3. Brooke Steinbrunner (C) 336.35.

100 butterfly: 1. Sydney Porinchok (O-G) 1:02.00, 2. Amanda Slechter (C) 1:03.97, 3. Madelyn Moody (W) 1:04.03

100 freestyle: 1. Kenzie Conn (C) 54.36, 2. Jordyn Law (W) 56.71, 3. McKenna Black (C) 58.96.

500 freestyle: 1. Brooke Kleman (O-G) 5:38.52, 2. Danielle Slechter (C) 5:51.02, 3. Paige Sutter (C) 5:59.96

200 freestyle relay: 1. Ottawa-Glandorf (Brooke Kleman, Kennedy Schmenk, Sydney Porinchok, Briana Fenbert) 1:44.05, 2. Celina (Kenzie Conn, McKenna Black, Zoe Rolfes, Amanda Slechter) 1:44.28, 3. Shawnee (Madison Behnke, Grace Zickafoose, Kayana Cook, Ali Albano-Sellati) 1:48.66.

100 backstroke: 1. Kenzie Conn (C) 1:02.24, 2. Grace Zickafoose (S) 1:04.78, 3. Ali Albano-Sellati (S) 1:07.31.

100 breaststroke: 1. Sydney Porinchok (O-G) 1:11.72, 2. Mya Hager (W) 1:12.26, 3. Paige Duncan (C) 1:12.47

400 freestyle relay: 1. Celina (Kenzie Conn, Zoe Rolfes, Paige Sutter, Amanda Slechter) 3:50.52, 2. Wapakoneta (Madelyn Moody, Abbi Gesler, Mya Hager, Jordyn Law) 3:54.23, 3. Shawnee (Kayana Cook, Madisyn Rex, Hannah Strayer, Rachel Russ) 4:07.77

Boys Swimming

WBL Championships

At Defiance YMCA

Team scores: 1. Celina 282, 2. Shawnee 271, 3. Wapakoneta 266, 4. Ottawa-Glandorf 188, 5. Defiance 83, 6. Elida 68, 6. Bath 68, 8. Kenton 60, 9. St. Marys 56, 10. Van Wert 17.

Top 3 in each event:

200 medley relay: 1. Wapakoneta (Michael Johnston, Tristan Gesler, Ryan Schneider, Nate Miller ) 1:41.32, 2. Ottawa-Glandorf (Ben Sealts, Trent Basinger, Seth Nelson, Evan Kaufman) 1:43.35, 3. Celina (Austin Haines, Ian Darras, Grant Guggenbiller, Garrett Weininger) 1;46.54

200 freestyle: 1. Justin Fleagle (C) 1:50.01, 2. Kurt Schlenker (W) 1:53.17, 33. Seth Nelson (O-G) 1:55.39

200 IM: 1. Michael Johnston (W) 2:02.53, 2. Grant Guggenbiller (C) 2:10.35, 3. Joey Metzger (W) 2:12.81

50 freestyle: 1. Chris Soules (S) 22.62, 2. Jacob Magula (S) 22.80, 3. Mason Baker (C) 23.02

1 meter diving: 1. Brock Fletcher (S) 473.50, 2. Shannon Donaghey (W) 361.50, 3. TJ Mele (SM) 321.05

100 butterfly: 1. Ryan Schneider (W) 53.58, 2. Keaton McMurray (C) 53.88, 3. Grant Guggenbiller (C) 56.00

100 freestyle: 1. Chris Soules (S) 49.31, 2. Mason Baker (C) 49.82, 3. Jacob Magula (S) 50.15

500 freestyle: 1. Keaton McMurray (C) 5:07.87, 2. Seth Nelson (O-G) 5:26.35, 3. Joey Metzger (W) 5:29.62

200 freestyle relay: 1. Celina (Justin Fleagle, Garrett Weininger, Keaton McMurray, Mason Baker) 1:28.60, 2. Shawnee (Jacob Magula, Charlie Spyker, Cooper Conley, Chris Soules) 1:33.16, 3. Wapakoneta (Nate Miller, Kurt Schlenker, Caleb Schlenker, Joey Metzger) 1:33.20

100 backstroke: 1. Justin Fleagle (C) 52.53, 2. Michael Johnston (W) 53.58, 3. Ben Sealts (O-G) 54.38

100 breaststroke: 1. Gabe Williams (S) 1:04.43, 2. Trent Basinger (O-G) 1:04.58, 3. Ian Darras (C) 1:04.62

400 freestyle relay: 1. Wapakoneta (Ryan Schneider, Joey Metzger, Kurt Schlenker, Michael Johnston) 3:19.78, 2. Celina (Justin Fleagle, Grant Guggenbiller, Keaton McMurray, Mason Baker) 3:20.18, 3. Shawnee (Jacob Magula, Brett Basinger, Cooper Conley, Chris Soules) 3:30.90

Wrestling

Celina Lions Invitational

At Celina

Team standings : 1. Wapakoneta (257), 2. Napoleon (237), 3. Gibsonburg (229.5), 4. Bellevue (208.5), 5. Celina (191.5), 6. Van Wert (141) 7. Delphos Jefferson (121.5) , 8. Greenville (90.5) , Evergreen (90.5) , 10. Goshen (85), 11. Madison Plains (80) , 12. Connor KY (72), 13. Lima Senior (44) , 14. Paulding (42) 15. Antwerp (15)

First, third and fifth-place matches involving area competitors.

First Place

120: Luke Beach (Wapakoneta) maj. dec. Zane Hull (Napoleon) 10-0

126: Jimmy Pelland (Napoleon) pin Logan Keiser (Celina) 5:53

132: Jayden Hefner (Wapakoneta) dec. Angel Granados (Napoleon) 11-7

138: Wyatt Place (Delphos Jefferson) maj. dec. Clayton Boyd (Connor KY) 14-6

160: Brady Jaso (Gibsonburg) dec. Trevor Plaughter (Wapakoneta) 6-2

170: Brad Mendoza (Gibsonburg) dec. Cordell Newman (Wapakoneta) 10-4

182: Aiden Nunez (Bellevue) dec. Tim Ferrell (Celina) 6-1

195: Madison Jaso (Gibsonburg) maj. dec. Miguel Clark (Lima Senior) 14-2

220: Landon Hall (Wapakoneta) pin Cody Reading (Madison Plains) 1:08

Third Place

106: Caleb Hernandez (Napoleon) pin Caleb Plyes (Wapakoneta) 3:55

120: Andrew Foust (Delphos Jefferson) pin James Violet (Madison Plains) 3:53

126: Darin Dean (Wapakoneta) maj. dec. Dean Hurd (Greenville) 10-2

132: Gabe Steyer (Van Wert) dec. Logan Mudel (Paulding) 6-2

138: Jameson Kilgore (Bellvue) def. Isaiah Bretz (Van Wert)

145: Austin Hines (Celina) maj. dec. Jacob Goldsmith (Greenville) 15-6

152: Nick Garwood (Celina) pin Korey Oechsle (Van Wert) 4:29

160: Logan Muhlenkamp (Celina) pin Isaac Yunker (Evergreen) 2:55

170: Trestin Englehart (Bellevue) pin Luke Muhlenkamp (Celina) 2:03

182: Ryan Bevington (Madison Plains) pin Kane Plescher (Delphos Jefferson) :30

195: Zac Miller (Wapakoneta) tech. fall Aaron Cole (Celina) 23-8

220: Spencer Wannamacer (Delphos Jefferson) dec. Marciano Salazar (Gibsonburg) 2-0 (OT)

Fifth Place

106: Joe Warner (Celina) maj. dec. Aniken Henry (Celina) 19-8

113: Keaton Elling (Wapakoneta) maj. dec. Randall Mills (Antwerp) 14-6

120: Josh Dorsch (Van Wert) maj. dec. Sam Warner (Celina) 15-7

126: Ben Lange (Van Wert) pin Thomas Hill (Goshen) :36

145: Bryson Jennings (Van Wert) pin Tyler Bostleman (Napoleon) 2:28

152: Koleman Brown (Wapakoneta) maj. dec. Jesse Arriaga (Gibsonburg) 14-4

170: Adrian Simonin (Paulding) pin Trevor Spridgeon (Van Wert) 3:30

182: Butch Eutsler (Van Wert) pin Connor Barnett (Wapakoneta) 3:25

195: Korey Blosser (Napoleon) def. Cory Fortkamp (Celina)

220: Cayden Thomson (Celina) dec. Landin Brown (Greenville) 6-2

285: Ryan Moore (Lima Senior) dec. Jayden Moore (Delphos Jefferson) 9-4

Boys Basketball

Wapakoneta 56, St. Henry 45

at Wapakoneta

St Henry

Mitch Schwieterman 14, Ryan Luttemer 10, Tyler Schalarman 7, Blake Hoying 7, Curtis Uhlenhake 5, Ryan Bruening 2 Totals: 14–12–45

Wapakoneta

Adam Scott 15, Gage Schenk 11, Kyle Huffman 10, Jace Copeland 7, Nick Schoonover 6, Nate Schroer 4, Aaron Good 3 Totals: 19–14–56.

Score by quarters:

SH `10`14`12`9`—`45

Wapakoneta `14`10`15`19`—`56

3-point goals: St Henry – Luttemer 2, Schwieterman 2, Uhlenhake 1 ; Wapakoneta – Schooover 2, Good 1, Copeland 1

Records: St Henry 10-6, Wapkoneta 16-1

JV score: St Henry 45, Wapakoneta 28

Delphos St John’s 48,

Spencerville 44

at Delphos St John’s

Spencerville

Dakota Prichard 13, Bailey Croft 13, Gary Schrolucke 9, Ben Dues 4, Jacob Propst 3, Daniel Corso 2 Totals: 12–16–44

Delphos St Johns

Tim Kreeger 22, Robby Saine 11, Colin Will 8, Jared Wurst 5, Richard Cocuzza 2 Totals: 14–16–48

Score by quarters:

Spencerville `12`9`6`17`—`44

DSJ `7`9`12`20`—`48

3-point goals: Spencerville – Schrolucke 2, Propst 1, Prichard 1; Delphos St Johns – Saine 2, Will 1, Wurst 1

Records: Delphos St. John’s 10-3, Spencerville 12-4

JV score: Delphos St John’s 55, Spencerville 32

Elida 50,

Toledo Central Catholic 49

at Toledo Central Catholic

Elida

Daniel Unruh 15, Calan Henderson 10, Isaac McAdams 8, Drew Sarno 8, Baylen Stinson 5, Trey Harris 2, Donte Johnson 2 Totals: 17–13–50

Toledo Central Catholic

DJ Triplett 13, Fields 9, Vic Copeland 8, Galloway 8, James Harris 6, Dominique Cole 2, Tim Little 2, Andrew Bishop 1 Totals: 19–6–49

Score by quarters:

Elida `12`17`12`9`—`50

TCC `19`2`10`18`—`49

3-point goals: Elida – Sarno 2, Unruh 1 ; Toledo Central Catholic – Triplett 2, Galloway 2, Fields 1

Records: Elida 9-5, Toledo Central Catholic 5-11

JV score: Toledo Central Catholic 37, Elida 35

Ottawa-Glandorf 65,

Columbus Grove 47

at Ottawa-Glandorf

Columbus Grove

Roney 15, Grothouse 14, Schroeder 6, Cassidy 5, Tabler 4, Malsam 3 Totals: 19–6–47

Ottawa-Glandorf

Jake Dible 18, Jay Kaufman 12, Owen Hiegel 11, Ethan White 8, Bryce Schoeder 5, Connor Niese 4, Trevor Sifeker 4, Chad Duling 3 Totals: 24–6–65

Score by quarters:

CG `12`16`5`14`—`47

O-G `17`21`13`14`—`65

3-point goals: Columbus Grove – Grothouse 2, Cassidy 1 ; Ottawa Glandorf – Kaufman 2, White 2, Hiegel 1, Duling 1, Schroeder 1

Records: Ottawa Glandorf 14-2

JV score: Ottawa Glandorf 54, Columbus Grove 41

Girls Basketball

LCC 56, Shawnee 55

at Shawnee

LCC

Emma Baumgartner 2, Sam Koenig 11, Madison Stolly 31, Josie Mohler 6, Rosie Williams 6. Totals: 20-7-56.

Shawnee

Dionna Lewis 7, Allie Boone 5, Alissa Stahler 21, DeAsia Smith 15, Ijah Austin 7. Totals: 22-9-55.

Score by quarters:

LCC `13`14`13`16`—`56

Shawnee `8`11`19`17`—`55

3-point goals: S—Boone, Stahler; LCC—Koenig 2, Stolly 6, Mohler.

JV score: Shawnee 45, LCC 39

Tri-Village 69, New Bremen 44

at Tri-Village

New Bremen

Macy Puthoff 15, Hanna Tenkman 2, Abbi Thieman 2, Molly Smith 2, Brianna Arling 4, Kelly Naylor 11, Kayla Bergman 3, Jane Homan 5. Totals: 19-6-44.

Tri-Village

Miller 8, Printer 11, Porter 9, Downing 18, Bietry 4, Man 19. Totals: 23-8-65.

Score by quarters:

NB `7`15`14`8`—`44

TV `13`20`17`17`—`69

3-point goals: NB—Puthoff, Arling 2, Naylor 2; TV—Miller 2, Printer 3, Porter, Downing 2.

Kalida 51, Miller City 50

at Miller City

Kalida

Sarah Klausing 15, Lauren Langhals 11, Kara Siefker 11, Taylor Lucke 7, Brooke Kinball 4, Halie Kaufman 3. Totals: 18-10-51.

Miller City

Christina Berger 15, Megan Warnimont 12, Tiffany Welty 9, Chloe Lammers 6, Kylie Berner 3, Allison Ruhe 3, Katelyn Kuhlman 2. Totals: 18-11-50.

Score by quarters:

Kalida `11`7`16`17`—`51

MC `11`6`18`15`—`50

3-point goals: K—Langhals 2, Siefker 2, Kaufman; MC—Warnimont, Lammers, Ruhe.

Records: Kalida 7-9; MC 5-12

JV score: MC 18, Kalida 16.

Pandora-Gilboa 53,

Continental 25

at Pandora-Gilboa

Continental

Bradford 4, A. Armey 2, Hoeffel 3, Logan 11, Mansfield 5. Totals: 9-4-25.

Pandora-Gilboa

Maag 3, Ferguson 14, Basinger 2, Mullins 12, T. Hovest 6, Fenstermaker 3, B. Hovest 13. Totals: 23-5-53.

Score by quarters:

Continental `5`7`2`11`—`25

P-G `7`15`22`9`—`53

3-point goals: C—Hoeffel, Logan, Mansfield; P-G—Fenstermaker, B. Hovest.

Records: P-G 11-5

JV score: Continental 27, P-G 9

St. Henry 45, Lehman Catholic 37

at Lehman Catholic

St. Henry

Kendra Rose 8, Danielle Lange 11, Addy Vaughn 12, Emma Muhlenkamp 2, Allison Siefry 2, Nora Vaughn 8, Nikki Keller 2. Totals: 11-21-45.

Lehman Catholic

Edwards 5, Monnin 4, O’Leary 7, Olding 2, B. McIver 4, McFarland 2, H. Fogt 9, R. McIver 4. Totals: 16-5-37.

Score by quarters:

SH `10`2`12`21`—`45

LC `8`13`6`10`—`37

3-point goals: SH—Rose, Lange.

Ottoville 64, Delphos Jefferson 31

at Delphos Jefferson

Ottoville

CJ Kemper 11, Brynlee Hanneman 4, Bridget Landin 18, Brooke Mangas 1, Amber Miller 10, Kasey Knippen 6, Alicia Honigford 6, Alexis Thorbahn 5, Abi Hilvers 3. Totals: 22-16-64.

Delphos Jefferson

Devyn Carder 2, Macy Wallace 4, Addy Stewart 6, Kelsey Berelsman 5, Alli McClurg 9, Sarah Miller 5. Totals: 10-10-31.

Score by quarters:

Ottoville `16`13`22`13`—`64

DJ `9`8`2`12`—`31

3-point goals: DJ—Berelsman; O—Kemper, Knippen, Thorbahn, Hilvers.

Records: DJ 7-10 (3-2 NWC)

New Knoxville 48, Botkins 28

at New Knoxville

Botkins

Sarah Bergman 9, Paige Lane 7, Casey Woodall 6, Jenna Pitts 6 Totals: 10–4–28

New Knoxville

Kenzie Schroer 13, Ashlyn Miller 13, Jenna Schwieterman 10, Taylor Doty 5, Megan Jurosic 5, Samantha Trego Totals: 16–9–48

Score by quarters:

Botkins `8`11`5`4`—`28

NK `10`15`9`14`—`48

3-point goals: Botkins – Pitts 2, Bergman 1, Lane 1 ; New Knoxville – Miller 3, Schroer 2, Doty 1, Schwieterman 1

Colleges

Women’s Basketball

Rose-Hulman 49, Bluffton 47

at Bluffton

Rose-Hulman

Abbie Marshall 4, Ally Bromenschenkel 13, Josie Schmidt 12, Abby Bromenschenkel 7, Alyzia Dilworth 8, CHiarra Franklin 5. Totals: 19-12-49.

Bluffton

Kaycee Rowe 19, Abigail O’Donnell 5, Rachel Beining 4, TJ Mills 7, Macey Sheerer 9, Breanna Graham 2, LJ Olverson 1. Totals: 20-10-47.

Score by quarters:

R-H `8`10`19`12`—`49

Bluffton `14`14`10`9`—`47

3-point goals: B—Mills, Sheerer, O’Donnell; R-H—Ally Bromenschenkel.

Records: Bluffton 15-4 (9-3 HCAC); Rose-Hulman 16-3 (11-1 HCAC)

Davenport 81, UNOH 54

at Davenport

UNOH

Keundra Cox 9, Kierra Billingsley 8, Sogona Sidibe 6, Linda Ulasi 3, Laken Johnson 2, Danielle VanDyne 18, Shatisha Dukes 7, Toni Benson 1. Totals: 26-11-54.

Davenport

Emily Severn 13, Molly Babbs 11, Chri Carter 6, Mallory Sewell 6, Lauren Brower 4, Hannah Wilkerson 11, Momo Neal 9, Amanda Merz 5, Michaela Faber 5, Jenna Falkenberg 4, Kelsey Crockett 3, Ashley Cline 2, Riley Singleton 2. Totals: 36-15-81.

Score by quarters:

UNOH `9`14`19`12`—`54

Davenport `20`16`25`20`—`81

3-point goals: D—Severn 3, Brower, Neal, Crockett; UNOH—Cox, Billingsley 2, VanDyne 6.

Records: UNOH 10-14 (8-8); Davenport 22-2 (16-0)

ONU 64, Capital 49

at ONU

Capital

Annika Wachtman 12, Colleen Fondessy 8, Emily Ondo 10, Meredith Ovies 2, Regan Stonerock 10, Sarah Juncker 3, Chelsea Pla 2, Erin Risner 2. Totals: 23-5-49.

ONU

Britt Lauck 15, Courtney Cramer 2, Amauria Campbell 3, Jenna Dirksen 11, Amy Bullimore 9, Angela Tesny 2, Abby Weeks 7, Lindsey Black 11, Tori Wyss 2, Emily Mescher 2. Totals: 26-16-64.

Score by quarters:

Capital `12`9`18`10`—`49

ONU `15`10`16`23`—`64

3-point goals: ONU—Lauck, Dirksen, Weeks, Black; C—Ondo 2.

Records: ONU 19-0 (12-0 OAC); Capital 9-10 (5-7 OAC)

Ohio State Lima/Rhodes 59,

Wright Patterson AFB 53

at Wright Patterson

OSU Lima

Cassie Best 19, Brianna Smith 12, Erin Basinger 12, Avery Braaten 10, Sarah Blausey 5, Jala Phillips 1

Wright Paterson AFB

Johnson 29, Lawson 9, Shinnett 7, Masick 4, Chambers 2, Waters 2

Halftime score: OSU Lima 28, WP AFB 30.

Records: OSU Lima 8-14

Men’s Basketball

ONU 75, Capital 71

at Capital

ONU

Ryan Bruns 14, Joey Hurless 2, Devon Allen 14, Konnor Baker 10, Joey Diorio 20, Nate Burger 9, Aron Thress 6. Totals: 38-8-75.

Capital

Nate Boone 13, Tyler Jamison 10, Austin Schreck 14, Dan Auble 9, Tyrel Jackson 17, Joey Weingartner 8. Totals: 35-8-71.

3-point goals: ONU—Allen 4, Baker 2, Diorio 2, Burger; C—Auble 3, Jackson, Weingartner 2.

Halftime score: ONU 40, Capital 20.

Records: ONU 12-7 (10-2 OAC); Capital 10-9 (5-7 OAC)

Davenport 77, UNOH 69

at Davenport

UNOH

Lawrence Jackson 20, Sadeeq Bello 12, Willis Mackey 10, Nate Bradley 3, Ziar Anderson 2, Ray Beatty 11, Corbin Pierce 6, Xander Smart 3, Daniel Page 2. Totals: 30-16-69.

Davenport

Kevin Rick 19, Wes Webbert 14, Nick Gamble 12, Javon Haines 7, Khadim Dieng 2, Robbie Bramhill 19, Dawid Czerniawski 4. Totals: 39-10-77.

3-point goals: D—Rich 3, Webbert 2, Haines, Bramhill 5; UNOH—Jackson 3, Bello, Mackey, Bradley, Smart

Halftime score: Davenport 37, UNOH 36

Records: Davenport 18-6 (12-4); UNOH 15-9 (10-6)

Rose-Hulman 78, Bluffton 62

at Bluffton

Rose-Hulman

Charlie Aimone 21, Nick McGrail, 2, John Czarnecki 12, Stephen Schueth 7, Wade Stallings 5, Trey Sykes 3, Gary Ulrich 2, Michael Lake 2, Kyle Steckel 2, Ben Chasteen 1, Collin Wojcik 10, Luke Callahan 2, JT Whitaker 2, Eli Combs 7. Totals: 39-6-78.

Bluffton

Martin Maksvytis 6, Jared Wentling 8, Kevin Christie 11, Trey Elchert 8, Austin Rohde 12, Houston Blair 2, Nick Taflinger 2, Josh Carey 5, Justis Dowdy 2, Adam Hopkins 2, Isaiah Taylor 4. Totals: 29-9-62.

3-point goals: B—Maksvytis 2, Elchert 2, Carey; R-H—Aimone 2, Schueth, Stallings, Wojcik 2.

Halftime score: Bluffton 29, Rose-Hulman 33

Records: Bluffton 10-8 (3-8 HCAC); Rose-Hulman 9-10 (7-5 HCAC)

From Friday

Boys Basketball

Leipsic 66, Cory-Rawson 53

at Cory-Rawson

Leipsic

G. Schroeder 15, Rader 14, Berger 14, D. Schroeder 12, Meyer 7, Hiegel 2, Morman 2. Totals: 23-21-66.

Cory-Rawson

Tuttle 29, Ritter 12, Misamore 6, Schultz 3, Kisseberth 2, Zuercher 1. Totals: 24-7-53.

Score by quarters:

Leipsic `10`24`13`19`—`66

C-R `10`13`14`16`—`53

3-point goals: L—Berger; C-R—Tuttle, Schultz

Records: Leipsic 9-5 (6-1); C-R 5-9 (3-4)

USV 60, Lehman Catholic 55

at Lehman Catholic

USV

Trevor Dotson 23, Chase Rose 16, Wyatt Daniels 9, Wayne Lowery 5, Quinn Sanders 4, Brady Hipsher 3. Totals: 27-10-60.

Lehman Catholic

Gilardi 2, Magoteaux 4, Sargent 4, Rourke 2, Rodgers 4, Arnold 20, Lee 15, Bunker 4. Totals: 24-6-55.

Score by quarters:

USV `19`8`18`15`—`60

LC `19`13`11`12`—`55

3-point goals: USV—Daniels 3, Lowery; LC—Arnold.

Records: USV 11-4 (4-1)