Lima area results

High Schools
Boys Tennis
Wapakoneta 4, Defiance 1
at Defiance
Singles
Jeffrey Adkins (W) def. Reece Cape (D), 6-0, 5-7, 6-4.
Bryce Schlenker (W) def. Luciano Garcia (D), 6-3, 6-1.
Paul Fohrmann (W) def. Jamal Caesar (D), 6-3, 6-1.
Doubles
Drew Klausing/Zachary Tettenhorst (D) def. Jeffrey Adkins/Curtis Hughes (W), 6-0, 6-0.
Austin Birkemeier/John Doll (W) def. James Blunt/Brandon Foss (D), 6-1, 6-2.
From Friday
High Schools
Baseball
Continental 14, Ayersville 4
At Continental
Ayersville `000`40`—`4`8`3
Continental `352`04`—`14`11`1
WP–Payton Weller. LP–Caden Brown.
2B–Williamson (C); Fishpaw (A).
3B–Williamson (C).
Record: Continental 4-13.
New Knoxville 12, Botkins 5
At Botkins
New Knoxville `310`122`3`—`12`15`3
Botkins `100`102`1`—`5`8`1
WP–Tinnerman. LP–Leisner.
2B–Topp, Kuck 2 (NK); Bergman (B).
3B–Topp, Tinnerman (NK); Buettner (B).
Softball
Antwerp 8, Miller City 1
at Miller City
Antwerp `008`000`0`—`8
Miller City `010`000`0`—`1
WP–Carlie Hanes. LP–K. Berner.
2B–A. Schroeder (MC).
HR–A. Ruhe (MC).