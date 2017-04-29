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Lima area results


High Schools

Boys Tennis

Wapakoneta 4, Defiance 1

at Defiance

Singles

Jeffrey Adkins (W) def. Reece Cape (D), 6-0, 5-7, 6-4.

Bryce Schlenker (W) def. Luciano Garcia (D), 6-3, 6-1.

Paul Fohrmann (W) def. Jamal Caesar (D), 6-3, 6-1.

Doubles

Drew Klausing/Zachary Tettenhorst (D) def. Jeffrey Adkins/Curtis Hughes (W), 6-0, 6-0.

Austin Birkemeier/John Doll (W) def. James Blunt/Brandon Foss (D), 6-1, 6-2.

From Friday

High Schools

Baseball

Continental 14, Ayersville 4

At Continental

Ayersville `000`40`—`4`8`3

Continental `352`04`—`14`11`1

WP–Payton Weller. LP–Caden Brown.

2B–Williamson (C); Fishpaw (A).

3B–Williamson (C).

Record: Continental 4-13.

New Knoxville 12, Botkins 5

At Botkins

New Knoxville `310`122`3`—`12`15`3

Botkins `100`102`1`—`5`8`1

WP–Tinnerman. LP–Leisner.

2B–Topp, Kuck 2 (NK); Bergman (B).

3B–Topp, Tinnerman (NK); Buettner (B).

Softball

Antwerp 8, Miller City 1

at Miller City

Antwerp `008`000`0`—`8

Miller City `010`000`0`—`1

WP–Carlie Hanes. LP–K. Berner.

2B–A. Schroeder (MC).

HR–A. Ruhe (MC).

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