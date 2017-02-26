Ohio high school boys, girls basketball scores for Saturday, Feb. 25

Boys Basketball
Holgate 44, Delta 34
Lakewood St. Edward 82, Euclid 52
Lima Cent. Cath. 43, Defiance 26
Lima Perry 80, McComb 47
Lima Sr. 69, Mansfield Sr. 50
Lucas 56, Doylestown Chippewa 43
Mantua Crestwood 51, Mogadore 50
Milan Edison 58, Bellevue 53
Sycamore Mohawk 43, Arcadia 40
Tol. Ottawa Hills 66, Tol. Emmanuel Baptist 47
Warren JFK 70, Cle. VASJ 69
Division I
Cin. Oak Hills 69, Oxford Talawanda 39
Cin. St. Xavier 51, W. Chester Lakota W. 40
Cin. Withrow 52, Milford 45
Cols. Northland 59, Marion Harding 39
Cols. St. Charles 56, Cols. Briggs 44
Dublin Jerome 65, Worthington Kilbourne 39
Dublin Scioto 57, Delaware Hayes 49
Gahanna Lincoln 52, Mt. Vernon 49
Hilliard Bradley 75, Pataskala Licking Hts. 44
Hilliard Davidson 52, Canal Winchester 47
Kings Mills Kings 49, Batavia Amelia 46
Lewis Center Olentangy 71, Westerville N. 68
Middletown 56, Cin. Glen Este 28
New Albany 53, Zanesville 49
Pickerington Cent. 82, Cols. Hamilton Twp. 49
Pickerington N. 69, Marysville 60
Reynoldsburg 59, Lewis Center Olentangy Orange 31
Sidney 79, Greenville 72
Springboro 52, Day. Belmont 39
Trenton Edgewood 52, Loveland 47
Vandalia Butler 59, Riverside Stebbins 40
Westerville S. 93, Cols. Franklin Hts. 32
Division II
Chillicothe Unioto 49, Greenfield McClain 33
Cin. Aiken 65, Batavia 43
Cin. Indian Hill 57, New Richmond 38
Cin. Mt. Healthy 58, Cin. McNicholas 50
Cin. Taft 99, N. Bend (Cleves) Taylor 46
Cin. Woodward 70, Reading 42
Day. Carroll 66, Day. Meadowdale 64
Day. Ponitz Tech. 55, Day. Oakwood 41
Goshen 59, Cin. Mariemont 51
Hamilton Badin 55, Monroe 36
Lancaster Fairfield Union 62, Pomeroy Meigs 53
McArthur Vinton County 75, Marietta 62
Middletown Fenwick 55, Franklin 53
Spring. Kenton Ridge 64, Lewistown Indian Lake 56
Spring. Shawnee 49, St. Paris Graham 42
Tipp City Tippecanoe 77, Bellefontaine Benjamin Logan 43
Trotwood-Madison 124, Fremont Ross 59
Washington C.H. Miami Trace 44, Washington C.H. 37
Division III
Anna 53, Carlisle 49
Bainbridge Paint Valley 58, Williamsport Westfall 49
Blanchester 60, Ripley-Union-Lewis-Huntington 58
Brookville 52, Day. Northridge 37
Camden Preble Shawnee 62, Pitsburg Franklin-Monroe 55
Casstown Miami E. 54, Day. Stivers 52, OT
Cin. Deer Park 73, Cin. Country Day 65
Cin. Purcell Marian 65, Lees Creek E. Clinton 44
Cin. Seven Hills 52, Cin. Oyler 43
Cin. Shroder 87, Batavia Clermont NE 44
New Paris National Trail 56, Arcanum 47
Oak Hill 39, Bidwell River Valley 33
Portsmouth 50, Seaman N. Adams 43
S. Point 70, Wheelersburg 63
Spring. NE 54, Spring. NW 49
St. Bernard Roger Bacon 75, Cin. Riverview East 25
Division IV
Cin. Christian 89, Cin. Hillcrest 35
Cin. Gamble Montessori 62, Cin. SCPA 50
Fayetteville-Perry 57, Franklin Middletown Christian 40
Ft. Loramie 69, DeGraff Riverside 40
Georgetown 77, Felicity-Franklin 58
Legacy Christian 60, Cedarville 45
New Madison Tri-Village 72, Spring. Emmanuel Christian 43
Russia 85, Mechanicsburg 23
Southeastern 46, Yellow Springs 39
Spring. Cath. Cent. 46, Jefferson Area 44
Troy Christian 72, Day. Miami Valley 49
Girls Basketball
Division I
Beavercreek 56, New Carlisle Tecumseh 44
Notre Dame Academy 73, Findlay 27
Perrysburg 41, Whitehouse Anthony Wayne 34
Division II
Bellevue 70, Tiffin Columbian 29
Cambridge 44, Belmont Union Local 30
Clyde 53, Bowling Green 38
Day. Carroll 61, Spring. Kenton Ridge 51
Defiance 49, Kenton 39
Dover 38, Philo 36
Dresden Tri-Valley 55, Cin. Riverview East 45
Lima Bath 48, St. Marys Memorial 38
McConnelsville Morgan 73, Uhrichsville Claymont 40
Millbury Lake 43, Tol. Cent. Cath. 37
Millersburg W. Holmes 45, New Concord John Glenn 28
Minerva 43, Beaver Eastern 32
New Philadelphia 49, Carrollton 29
Norwalk 60, Upper Sandusky 44
Oak Harbor 62, Wauseon 34
Ontario 61, Mansfield Sr. 37
Ottawa-Glandorf 66, Lima Shawnee 30
Shelby 65, Sandusky Perkins 47
Tipp City Tippecanoe 50, Trotwood-Madison 43
Tol. Rogers 65, Maumee 20
Wapakoneta 40, Napoleon 39
Zanesville Maysville 74, Byesville Meadowbrook 27
Division III
Akr. Garfield 50, Leavittsburg LaBrae 36
Albany Alexander 50, Minford 36
Arcanum 53, Camden Preble Shawnee 42
Archbold 77, Rossford 28
Attica Seneca E. 55, Collins Western Reserve 39
Baltimore Liberty Union 70, Mt. Gilead 31
Barnesville 47, Lore City Buckeye Trail 40
Bethel-Tate 56, Cin. Purcell Marian 52
Brookfield 68, Gates Mills Hawken 66
Castalia Margaretta 74, Sycamore Mohawk 35
Cin. Summit Country Day 63, Williamsburg 34
Coldwater 62, Bluffton 57
Columbiana 85, Campbell Memorial 21
Columbus Grove 75, Defiance Tinora 37
Doylestown Chippewa 60, Wooster Triway 28
Findlay Liberty-Benton 57, St. Henry 36
Ft. Recovery 48, Hamler Patrick Henry 38
Garfield Hts. Trinity 57, Oberlin 23
Gates Mills Gilmour 77, Wickliffe 27
Hamilton Badin 49, Cin. Madeira 24
Kirtland 59, Beachwood 36
Lisbon David Anderson 65, Canfield S. Range 63
Marion Pleasant 63, Heath 31
Massillon Tuslaw 63, Apple Creek Waynedale 46
Mt. Blanchard Riverdale 60, Milan Edison 51
Navarre Fairless 65, Loudonville 52
Newark Cath. 48, Marion Elgin 31
Newton Falls 59, Andover Pymatuning Valley 22
Rocky River Lutheran W. 48, Wellington 45
Seaman N. Adams 39, Wheelersburg 37
Sugarcreek Garaway 48, Magnolia Sandy Valley 37
Swanton 41, Pemberville Eastwood 36
Versailles 68, Casstown Miami E. 36
W. Lafayette Ridgewood 58, Bellaire 31
W. Liberty-Salem 54, Middletown Madison Senior 39
Warren Champion 66, Orwell Grand Valley 47
Willard 57, Fostoria 32
Worthington Christian 48, Cols. Ready 47
Youngs. Mooney 42, Can. Cent. Cath. 33
Youngs. Ursuline 78, Columbiana Crestview 48
Zoarville Tuscarawas Valley 58, Martins Ferry 35
Division IV
Antwerp 34, Holgate 26
Arcadia 58, Tol. Christian 23
Arlington 75, Miller City 35
Berlin Hiland 101, Bellaire St. John 12
Beverly Ft. Frye 55, Steubenville Cath. Cent. 46
Cedarville 39, Cin. Country Day 26
Cin. Christian 40, Fayetteville-Perry 32
Cle. Hts. Lutheran E. 76, Ashtabula St. John 48
Cornerstone Christian 68, Southington Chalker 33
Covington 42, Southeastern 38
Cuyahoga Hts. 37, Bristol 16
Dalton 51, E. Can. 28
Danville 98, Tree of Life 32
Fairfield Christian 85, Gahanna Christian 18
Fremont St. Joseph 64, Oregon Stritch 44
Groveport Madison Christian 56, Sugar Grove Berne Union 42
Hicksville 33, Fairview 17
Jackson Center 41, Troy Christian 28
Kinsman Badger 46, Windham 41
Lakeside Danbury 37, Tiffin Calvert 26
Leipsic 59, McComb 46
Lima Cent. Cath. 44, New Bremen 37
Louisville Aquinas 54, Kidron Cent. Christian 48
Malvern 58, Hannibal River 46
Mansfield St. Peter’s 52, New London 36
Maria Stein Marion Local 49, New Knoxville 47
McDonald 51, Youngs. Valley Christian 43
McGuffey Upper Scioto Valley 57, Convoy Crestview 41
Minster 58, Dola Hardin Northern 21
N. Baltimore 67, Haviland Wayne Trace 46
N. Jackson Jackson-Milton 59, Salineville Southern 21
N. Ridgeville Lake Ridge 83, Rootstown 27
New Madison Tri-Village 58, Newton Local 41
New Matamoras Frontier 68, Zanesville Rosecrans 41
New Riegel 44, Carey 43
New Washington Buckeye Cent. 82, Sandusky St. Mary 35
Norwalk St. Paul 37, Monroeville 35
Old Fort 45, Fostoria St. Wendelin 23
Ottoville 61, Continental 19
Pettisville 34, Defiance Ayersville 22
Rittman 39, Mogadore 30
Russia 49, Ft. Loramie 36
S. Webster 44, Belpre 21
Shekinah Christian 53, Powell Village Academy 40
Stryker 63, Edgerton 53
Warren JFK 63, Berlin Center Western Reserve 51
Warren Lordstown 50, Vienna Mathews 36
Waterford 46, Leesburg Fairfield 17