Posted on by

Ohio high school boys, girls basketball scores for Saturday, Feb. 25


Boys Basketball

Holgate 44, Delta 34

Lakewood St. Edward 82, Euclid 52

Lima Cent. Cath. 43, Defiance 26

Lima Perry 80, McComb 47

Lima Sr. 69, Mansfield Sr. 50

Lucas 56, Doylestown Chippewa 43

Mantua Crestwood 51, Mogadore 50

Milan Edison 58, Bellevue 53

Sycamore Mohawk 43, Arcadia 40

Tol. Ottawa Hills 66, Tol. Emmanuel Baptist 47

Warren JFK 70, Cle. VASJ 69

Division I

Cin. Oak Hills 69, Oxford Talawanda 39

Cin. St. Xavier 51, W. Chester Lakota W. 40

Cin. Withrow 52, Milford 45

Cols. Northland 59, Marion Harding 39

Cols. St. Charles 56, Cols. Briggs 44

Dublin Jerome 65, Worthington Kilbourne 39

Dublin Scioto 57, Delaware Hayes 49

Gahanna Lincoln 52, Mt. Vernon 49

Hilliard Bradley 75, Pataskala Licking Hts. 44

Hilliard Davidson 52, Canal Winchester 47

Kings Mills Kings 49, Batavia Amelia 46

Lewis Center Olentangy 71, Westerville N. 68

Middletown 56, Cin. Glen Este 28

New Albany 53, Zanesville 49

Pickerington Cent. 82, Cols. Hamilton Twp. 49

Pickerington N. 69, Marysville 60

Reynoldsburg 59, Lewis Center Olentangy Orange 31

Sidney 79, Greenville 72

Springboro 52, Day. Belmont 39

Trenton Edgewood 52, Loveland 47

Vandalia Butler 59, Riverside Stebbins 40

Westerville S. 93, Cols. Franklin Hts. 32

Division II

Chillicothe Unioto 49, Greenfield McClain 33

Cin. Aiken 65, Batavia 43

Cin. Indian Hill 57, New Richmond 38

Cin. Mt. Healthy 58, Cin. McNicholas 50

Cin. Taft 99, N. Bend (Cleves) Taylor 46

Cin. Woodward 70, Reading 42

Day. Carroll 66, Day. Meadowdale 64

Day. Ponitz Tech. 55, Day. Oakwood 41

Goshen 59, Cin. Mariemont 51

Hamilton Badin 55, Monroe 36

Lancaster Fairfield Union 62, Pomeroy Meigs 53

McArthur Vinton County 75, Marietta 62

Middletown Fenwick 55, Franklin 53

Spring. Kenton Ridge 64, Lewistown Indian Lake 56

Spring. Shawnee 49, St. Paris Graham 42

Tipp City Tippecanoe 77, Bellefontaine Benjamin Logan 43

Trotwood-Madison 124, Fremont Ross 59

Washington C.H. Miami Trace 44, Washington C.H. 37

Division III

Anna 53, Carlisle 49

Bainbridge Paint Valley 58, Williamsport Westfall 49

Blanchester 60, Ripley-Union-Lewis-Huntington 58

Brookville 52, Day. Northridge 37

Camden Preble Shawnee 62, Pitsburg Franklin-Monroe 55

Casstown Miami E. 54, Day. Stivers 52, OT

Cin. Deer Park 73, Cin. Country Day 65

Cin. Purcell Marian 65, Lees Creek E. Clinton 44

Cin. Seven Hills 52, Cin. Oyler 43

Cin. Shroder 87, Batavia Clermont NE 44

New Paris National Trail 56, Arcanum 47

Oak Hill 39, Bidwell River Valley 33

Portsmouth 50, Seaman N. Adams 43

S. Point 70, Wheelersburg 63

Spring. NE 54, Spring. NW 49

St. Bernard Roger Bacon 75, Cin. Riverview East 25

Division IV

Cin. Christian 89, Cin. Hillcrest 35

Cin. Gamble Montessori 62, Cin. SCPA 50

Fayetteville-Perry 57, Franklin Middletown Christian 40

Ft. Loramie 69, DeGraff Riverside 40

Georgetown 77, Felicity-Franklin 58

Legacy Christian 60, Cedarville 45

New Madison Tri-Village 72, Spring. Emmanuel Christian 43

Russia 85, Mechanicsburg 23

Southeastern 46, Yellow Springs 39

Spring. Cath. Cent. 46, Jefferson Area 44

Troy Christian 72, Day. Miami Valley 49

Girls Basketball

Division I

Beavercreek 56, New Carlisle Tecumseh 44

Notre Dame Academy 73, Findlay 27

Perrysburg 41, Whitehouse Anthony Wayne 34

Division II

Bellevue 70, Tiffin Columbian 29

Cambridge 44, Belmont Union Local 30

Clyde 53, Bowling Green 38

Day. Carroll 61, Spring. Kenton Ridge 51

Defiance 49, Kenton 39

Dover 38, Philo 36

Dresden Tri-Valley 55, Cin. Riverview East 45

Lima Bath 48, St. Marys Memorial 38

McConnelsville Morgan 73, Uhrichsville Claymont 40

Millbury Lake 43, Tol. Cent. Cath. 37

Millersburg W. Holmes 45, New Concord John Glenn 28

Minerva 43, Beaver Eastern 32

New Philadelphia 49, Carrollton 29

Norwalk 60, Upper Sandusky 44

Oak Harbor 62, Wauseon 34

Ontario 61, Mansfield Sr. 37

Ottawa-Glandorf 66, Lima Shawnee 30

Shelby 65, Sandusky Perkins 47

Tipp City Tippecanoe 50, Trotwood-Madison 43

Tol. Rogers 65, Maumee 20

Wapakoneta 40, Napoleon 39

Zanesville Maysville 74, Byesville Meadowbrook 27

Division III

Akr. Garfield 50, Leavittsburg LaBrae 36

Albany Alexander 50, Minford 36

Arcanum 53, Camden Preble Shawnee 42

Archbold 77, Rossford 28

Attica Seneca E. 55, Collins Western Reserve 39

Baltimore Liberty Union 70, Mt. Gilead 31

Barnesville 47, Lore City Buckeye Trail 40

Bethel-Tate 56, Cin. Purcell Marian 52

Brookfield 68, Gates Mills Hawken 66

Castalia Margaretta 74, Sycamore Mohawk 35

Cin. Summit Country Day 63, Williamsburg 34

Coldwater 62, Bluffton 57

Columbiana 85, Campbell Memorial 21

Columbus Grove 75, Defiance Tinora 37

Doylestown Chippewa 60, Wooster Triway 28

Findlay Liberty-Benton 57, St. Henry 36

Ft. Recovery 48, Hamler Patrick Henry 38

Garfield Hts. Trinity 57, Oberlin 23

Gates Mills Gilmour 77, Wickliffe 27

Hamilton Badin 49, Cin. Madeira 24

Kirtland 59, Beachwood 36

Lisbon David Anderson 65, Canfield S. Range 63

Marion Pleasant 63, Heath 31

Massillon Tuslaw 63, Apple Creek Waynedale 46

Mt. Blanchard Riverdale 60, Milan Edison 51

Navarre Fairless 65, Loudonville 52

Newark Cath. 48, Marion Elgin 31

Newton Falls 59, Andover Pymatuning Valley 22

Rocky River Lutheran W. 48, Wellington 45

Seaman N. Adams 39, Wheelersburg 37

Sugarcreek Garaway 48, Magnolia Sandy Valley 37

Swanton 41, Pemberville Eastwood 36

Versailles 68, Casstown Miami E. 36

W. Lafayette Ridgewood 58, Bellaire 31

W. Liberty-Salem 54, Middletown Madison Senior 39

Warren Champion 66, Orwell Grand Valley 47

Willard 57, Fostoria 32

Worthington Christian 48, Cols. Ready 47

Youngs. Mooney 42, Can. Cent. Cath. 33

Youngs. Ursuline 78, Columbiana Crestview 48

Zoarville Tuscarawas Valley 58, Martins Ferry 35

Division IV

Antwerp 34, Holgate 26

Arcadia 58, Tol. Christian 23

Arlington 75, Miller City 35

Berlin Hiland 101, Bellaire St. John 12

Beverly Ft. Frye 55, Steubenville Cath. Cent. 46

Cedarville 39, Cin. Country Day 26

Cin. Christian 40, Fayetteville-Perry 32

Cle. Hts. Lutheran E. 76, Ashtabula St. John 48

Cornerstone Christian 68, Southington Chalker 33

Covington 42, Southeastern 38

Cuyahoga Hts. 37, Bristol 16

Dalton 51, E. Can. 28

Danville 98, Tree of Life 32

Fairfield Christian 85, Gahanna Christian 18

Fremont St. Joseph 64, Oregon Stritch 44

Groveport Madison Christian 56, Sugar Grove Berne Union 42

Hicksville 33, Fairview 17

Jackson Center 41, Troy Christian 28

Kinsman Badger 46, Windham 41

Lakeside Danbury 37, Tiffin Calvert 26

Leipsic 59, McComb 46

Lima Cent. Cath. 44, New Bremen 37

Louisville Aquinas 54, Kidron Cent. Christian 48

Malvern 58, Hannibal River 46

Mansfield St. Peter’s 52, New London 36

Maria Stein Marion Local 49, New Knoxville 47

McDonald 51, Youngs. Valley Christian 43

McGuffey Upper Scioto Valley 57, Convoy Crestview 41

Minster 58, Dola Hardin Northern 21

N. Baltimore 67, Haviland Wayne Trace 46

N. Jackson Jackson-Milton 59, Salineville Southern 21

N. Ridgeville Lake Ridge 83, Rootstown 27

New Madison Tri-Village 58, Newton Local 41

New Matamoras Frontier 68, Zanesville Rosecrans 41

New Riegel 44, Carey 43

New Washington Buckeye Cent. 82, Sandusky St. Mary 35

Norwalk St. Paul 37, Monroeville 35

Old Fort 45, Fostoria St. Wendelin 23

Ottoville 61, Continental 19

Pettisville 34, Defiance Ayersville 22

Rittman 39, Mogadore 30

Russia 49, Ft. Loramie 36

S. Webster 44, Belpre 21

Shekinah Christian 53, Powell Village Academy 40

Stryker 63, Edgerton 53

Warren JFK 63, Berlin Center Western Reserve 51

Warren Lordstown 50, Vienna Mathews 36

Waterford 46, Leesburg Fairfield 17

http://limaohio.com/wp-content/uploads/2017/02/web1_basketball-logo-22.jpg

RECOMMENDED FOR YOU

12:40 am |    

O-G notches sectional title in wrestling

O-G notches sectional title in wrestling
12:00 am
Updated: 12:00 am. |    

Thomas Lucente: Trump’s ill-considered war on media

Thomas Lucente: Trump’s ill-considered war on media
10:15 pm
Updated: 10:35 pm. |    

Church severely damaged in fire

Church severely damaged in fire
comments powered by Disqus