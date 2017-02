Lima area results

Boys Basketball

Perry 77, Bath 41

At Perry

Bath

Harrison Gough 9, Ryan Gossard 7, Will Clark 7, Kaden Sullivan 7, Devon Kinyon 5, Chad Frey 4, Logan Magrum 2. Totals: 12–5–41.

Perry

Orion Monford 25, Jakoby Lane-Harvey 17, Plummie Gardner 15, Kobe Glover 11, Lamonte’ Nichols 4, Logan Dray 2, Louis Hoersten 2, Nylan Cannon 1. Totals: 24–5–77.

Score by quarters:

Bath` 14` 10` 9` 8`–`41

Perry` 17` 18` 28` 14`–`77

3-point goals: Perry – Gardner 5, Monford 3; Bath – Gossard, Kinyon, Clark, Sullivan.

Records: Perry 18-3; Bath 3-18.

JV score: Perry – 50, Bath – 30.

Lima Central Catholic 56,

Spencerville 48

At LCC

Spencerville

Dakota Prichard 19, Bailey Croft 13, Griffen Croft 7, Gary Schrolucke 7, Ben Dues 2. Totals: 14–16–48.

LCC

Thomas Williams 15, Mark Janowski 14, Anthony Venturella 12, Biggz Johnson 11, Raoul Samaroo 2, Brayden O’Dell 2. Totals: 20–11–56.

Score by quarters:

Spencerville` 9` 5` 14` 20`–`48

LCC` 11` 9` 12` 24`–`56

3-point goals: LCC – Venturella 4, Janowski; Spencerville – Prichard 2, G. Croft, Schrolucke.

Records: LCC 5-16; Spencerville 17-5.

Adams Central 50, Parkway 46

At Adams Central

Parkway

Mason Baxter 13, Logan huff 8, Jack Wehe 3, Nick Hawk 2, Caleb Kinney 11, Andrew Baker 5, Justin Barna 4. Totals: 18–4–46.

Adams Central

Carroll 20, Bauman 5, Brown 11, LaFontaine 2, Wellman 10, Miller 2. Totals: 16–12–50.

Score by quarters:

Parkway` 13 ` 4` 12 ` 17`–`46

Adams Central` 12 ` 7` 14` 17`–`50

3-point goals: AC – Carroll 2, Bauman 1, Brown 3; P – Baxter 4, Huff 2.

Girls Basketball

Sectionals

Division III

St. Henry 65, Van Buren 36

At Wapakoneta

Van Buren

Lydia Reineke 11, Zoe Horne 8, Brylie Rampe 5, Mady Parker 5, Sydney Leeper 5, Faith DeWalt 2. Totals: 14–6–36.

St. Henry

Danielle Lange 16, Nikki Keller 16, Allison Siefring 12, Cora Stammen 7, Addy Vaughn 5, Alexis Ontrop 5, Kendra Rose 4. Totals: 27–7–65.

Score by quarters:

Van Buren` 5` 10` 13` 8`–`36

St. Henry` 17` 20` 13` 15`–`65

3-point goals: St. Henry – Lange 2, Stammen, Ontrop; Van Buren – Horne 2.

Records: St. Henry 10-13; Van Buren 2-20.

Division IV

McComb 40, Delphos St. John’s 36

At Paulding

McComb

Nora Hemminger 13, Lauren Grubb 3, Shaye Hemminger 3, Jenna Herr 19, Hanna Schroeder 2. Totals: 12–13–40.

St. John’s

Taylor Zuber 5, Madilyn Schulte 13, Betty Vorst 10, Jessica Geise 5, Hannah Bockey 3. Totals: 13–4–36.

Score by quarters:

McComb` 4 ` 11` 12 ` 13`–`40

St. John’s` 16 ` 8` 0` 12`–`36

Continental 47, Fort Jennings 42

At Paulding

Continental

Amber Logan 25, Brooke Bradford 7, Addyson Armey 6, Alex Hoeffel 4, Jaylen Armey 3, Ashley Mansfield 2. Totals: 16–11–47.

Ft. Jennings

Abby Von Sossan 13, Marissa Krietemeyer 11, Vanessa Wollenhorst 5, Lillian Wisner 3, Lexi Hoersten 2, McKenna Ricker 2, Madison Neidert 2, Haley Wittler 2, Kristen Luersman 2. Totals: 17–4–42.

Score by quarters:

Continental` 11` 9` 7` 20`–`47

Ft. Jennings` 6` 11` 15` 10`–`42

3-point goals: Continental – Logan 2, Bradford, A. Armey; Ft. Jennings – Von Sossan 3, Wollenhorst.

Records: Continental 3-20; Ft. Jennings 1-22.

Arlington 97, Cory-Rawson 20

At Bluffton

Arlington

Morgan Smith 11, Lauren Willow 6, Hannah Willow 10, sarah Solt 6, Whitney Dodds 19, Lindsay Dodds 6, Kendra Jolliff 6, Kylie Sheets 9, Sierra Nichols 16, Jayme Webb 12. Totals: 39–10–97.

Cory-Rawson

Mikaela Ricksecker 6, Nicki Biery 2, Brittany Roth 9, Sami Roth 3. Totals: 8–1–20.

Score by quarters:

Arlington` 32 ` 22` 23 ` 14`–`97

Cory-Rawson` 6 ` 3` 8` 4`–`20

3-point goals: A – W. Dodds 5, Jolliff 1, Webb 3; CR – B. Roth 3.

Upper Scioto Valley 75, Perry 18

At Allen East

Perry

Tia Barfield 8, Octavia Johnson 2, Kyazia Healey 2, D’ayzia Denson 2, E’Nautica Crockett. Totals: 7–1–18.

USV

Emily Patton 22, Alyssa Miller 16, Kaycee Carroll 14, Haley Hunsicker 11, Shelby Spradlin 10, Avery sanders 2. Totals: 31–5–75.

Score by quarters:

Perry` 2 ` 11` 5 ` 0`–`18

USV` 28 ` 17` 18` 12`–`75

3-point goals: USV – Patton 3, Carroll 3, Spradlin 2; P – Barfield 2, Crockett 1.

Hardin Northern 60 Ada 49

At Bath

HN 13` 15 `6 ` 26` - `60

Ada 10` 7` 18` 14` - `49

Hardin Northern –Ashton Dye 25, Holly Wilson 23, Kamryn Hopson 4, Bailee Waller 3, Mikalea Ayers 3, Quinn Stewart-Evans 2 20-16-60

Ada – Haley Wyss 20, Madisyn Gossard 10, Anney Archer 9, Teara Coulson, 4, Sydney Newland 3, Raina England 2, Rilan Conley 1 14-13-49

3-point shots - HN Wilson 3, Ayers 1

Ada Wyss 4, Gossard 2, Archer 1, Coulson 1

Records: Hardin Northern 10-13 Ada 7-16

Midwest Athletic Conference

2016-17 All-Conference Teams

Player of the Year: Rosie Westerbeck (Minster)

First Team

Kourtney Diller (Coldwater), Grace Thien (Fort Recovery), Whitney Will (FR), Sarah Fesenmyer (Marion Local), Macey Griesdorn (ML), Rosie Westerbeck (M), Courtney Prenger (M), Kenzie Schroer (New Knoxville), Danielle Lange (St. Henry), Madilynn Schulte (Delphos St. John’s), Kami McEldowney (Versailles), Danielle Winner (V).

Second Team

Maura Hoyng (C), Olivia Harlamert (C), Madie Schoenherr (C), Danielle Welsch (C), Jocelyn Kaiser (FR), Natalie Rethman (ML), Jane Homan (New Bremen), Macy Puthoff (NB), Bailey Bates (Parkway), Haley Hawk (P), Sydney Crouch (P), Elizabeth Ording (V).

Honorable Mention

Carley Stone (FR), Chloe Bertke (ML), Lindsay Roetgerman (M), Kayla Bergman (NB), Ashlyn Miller (NK), Allison Siefring (SH), Jessica Giese (DSJ), Camille Watren (V).

Coach of the Year: Mike Wiss (Minster)

Swimming

Area state qualifiers

No area swimmers or divers qualified for state in Division I.

Division II

Boys

Diving: Caleb Keck (Coldwater), Brock Fletcher (Shawnee), Shannon Donaghey (Wapakoneta), T.J. Mele (St. Marys).

200-yard medley relay: Celina (Justin Fleagle, Ian Darras, Grant Guggenbiller, Mason Baker), Wapak (Michael Johnston, Tristan Gesler, Ryan Schneider, Nate Miller), Shawnee (Jacob Magula, Gabe Williams, Brett Basinger, Chris Soules)

200 IM: Ben Sealts (Ottawa-Glandorf)

50 freestyle: Keaton McMurray (Celina), Skyler Tavenner (Indian Lake), Justin Fleagle (Celina), Mason Baker (Celina), Chris Soules (Shawnee)

100 butterfly: Keaton McMurray (Celina), Ryan Schneider (Wapak)

100 freestyle: Chris Soules (Shawnee)

200 freestyle relay: Celina (Justin Fleagle, Garrett Weininger, Keaton McMurray, Mason Baker), Wapak (Nate Miller, Ryan Schneider, Kurt Schlenker, Joey Metzger), Shawnee (Jacob Magula, Charlie Spyker, Cooper Conley, Chris Soules)

100 backstroke: Justin Fleagle (Celina), Skyler Tavenner (Indian Lake), Ben Sealts (O-G), Michael Johnston (Wapak)

400 freestyle relay: Wapak (Ryan Schneider, Kurt Schlenker, Joey Metzger, Michael Johnston), Celina (Garrett Weininger, Grant Guggenbiller, Keaton McMurray, Mason Baker).

Girls

Diving: Alison Sandberg (SM), Sawyer Weitzel (Celina)

200 medley relay: Celina (Kenzie Conn, Paige Duncan, Amanda Slechter, McKenna Black), Ottawa-Glandorf (Morgan Sealts, Brooke Kleman, Sydney Porinchok, Briana Fenbert), Wapakoneta (Jordyn Law, Mya Hager, Madelyn Moody, Abbi Gesler).

50 freestyle: Briana Fenbert (O-G)

100 freestyle: Klava Katayama (Ada), Kenzie Conn (Celina)

200 freestyle relay: Ottawa-Glandorf (Brooke Kleman, Kennedy Schmenk, Sydney Proinchok, Briana Fenbert), Celina (Kenize Conn, Zoe Rolfes, McKenna Black, Amanda Slechter), LCC (Anna Janowski, Cassie Rose, Jenna Rose, Madison Gendreau).

100 backstroke: Madison Gendreau (LCC)

Colleges

Men’s Basketball

Baldwin Wallace 72, Ohio Northern 71

OAC tourney quarterfinals

at ONU

Baldwin Wallace

Kaminski 9, Nader 1, Brandy 5, Nattle 18, Kuhn 7, Quiring 16, Nahra 1, Colombo 10, Fetherolf 5. Totals: 23–10–72.

ONU

Konor Baker 4, Joey Diorio 8, Ryan Bruns 29, Joey Hurless 2, Devon Allen 8, Nate Burger 8, Aron Thress 12. Totals: 28–12–p71.

3-point goals: BW–Kaminski 3, Brandy 1, Battle 3, Kuhn 1, Quiring 5, Colombo 2, Fetherolf 1 ; ONU–Diorio 3, runs 5, Allen 2, Thress 2 .

Halftime score: Baldwin Wallace 46, ONU 33.

Records: Baldwin Wallace 14-12 ; ONU 16-10.

From Monday

High Schools

Boys Basketball

Parkway 59, South Adams 56

At Parkway

South Adams

Wurster 3, Bluhm 2, Dawn 2, Groh 7, Teeter 24, Fike 8, Grabau 10. Totals: 18–14–56.

Parkway

Mason Baxter 18, Logan Huff 5, Jack Wehe 10, Nick Hawk 7, Caleb Kinney 6, Justin Barna 11, Jeremy Feldes 2. Totals: 19–17–59.

Score by quarters:

South Adams` 14 ` 10` 18 ` 14`–`56

Parkway` 14 ` 12` 17` 16`–`59

3-point goals: P – Baxter 4; SA – Wurster 1, Teeter 5.