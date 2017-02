Lima area results

High Schools

Girls Swimming

Division II

Northwest District

At Bowling Green State University

Team Scores: 1. Lexington 263, 2. Napoleon 257, 3. Bryan 218, 4. Wauseon 192, 5. Oak Harbor 145, 6. Celina 139, 7. Ottawa-Glandorf 123, 10. Lima Central Catholic 87, 11. Wapakoneta 82, 14. Fort Recovery 61, 16. Minster 58, 17. Shawnee 51, 21. Ada 30, 25. St. Marys 11, 27. New Bremen 6, 30. Coldwater 4, 35. St. Henry 1. (Out of 32 teams)

Event Winner/Area Finishers in Top 10:

1 Meter Diving: 1. Erica Henrichsen (Perkins) 440.80, 8. Alison Sandberg (St. Marys) 358.25, 9. Sawyer Weitzel (Celina) 356.65, 10. Brooke Steinbrunner (Celina) 333.15

200 Medley Relay: 1. Lexington 1:49.38, 4. Celina (Kenzie Conn, Paige Duncan, Amanda Slechter, McKenna Black) 1:52.91, 5. Ottawa-Glandorf (Morgan Sealts, Brooke Kleman, Sydney Porinchok, Briana Fenbert) 1:53.48, 6. Wapakoneta (Jordyn Law, Mya Hager, Madelyn Moody, Abbi Gesler) 1:53.70, 8. Shawnee (Ali Albano-Sellati, Rachel Russ, Grace Zickafoose, Kayana Cook) 1:54.98

200 Freestyle: 1. Brooke Schuette (Wauseon) 1:55.87, 8. Cassie Rose (LCC) 2:02.10, 9. Kaitlynn Albers (M) 2:02.16

200 IM: 1. Alli McFarland (L) 2:08.48, 6. Brooke Kleman (OG) 2:16.86

50 Freestyle: 1. Ashleigh Franks (Bryan) 24.26, 2. Briana Fenbert (OG) 24.39, 6. Klava Katayama (Ada) 24.92, 7. Madison Gendreau (LCC) 25.06, 10. Cassy Martin (FR) 25.31

100 Butterfly: 1. Molly Franklin (Sandusky) 57.68, 7. Sydney Porinchok (OG) 1:00.93, 8. Amanda Slechter (Ce) 1:01.75

100 Freestyle: 1. Ashleigh Franks (B) 52.00, 2. Klava Katayama (A) 53.66, 3. Kenzie Conn (Ce) 53.87, 8. Jordyn Law (Wap) 55.03, 9. Cassy Martin (FR) 55.23

500 Freestyle: 1. Brooke Schuette (Wau) 5:09.52, 10. Cassie Rose (LCC) 5:40.25

200 Freestyle Relay: 1. Bryan 1:38.34, 5. Ottawa-Glandorf (Brooke Kleman, Kennedy Schmenk, Sydney Proinchok, Briana Fenbert)1:41.54, 7. Celina (Kenize Conn, Zoe Rolfes, McKenna Black, Amanda Slechter) 1:42.36, 8. LCC (Anna Janowski, Cassie Rose, Jenna Rose, Madison Gendreau) 1:43.12, 10. Wapak (Kalie Miller, Mya Hager, Abbi Gesler, Jordyn Law) 1:43.58

100 Backstroke: 1. Amanda Hudson (Napoleon) 59.13, 2. Madison Gendreau (LCC) 1:00.37

100 Breaststroke: 1. Alli McFarland (L) 1:05.59, 5. Brooke Kleman (OG) 1:09.09, 7. Mya Hager (Wap) 1:10.24, 8. Sydney Porinchok (OG) 1:10.26, 10. Sophie Timmerman (FR) 1:10.38

400 Freestyle Relay: 1. Lexington 3:39.18, 6. Celina (Kenzie Conn, Zoe Rolfes, Paige Sutter, Amanda Slechter) 3:48.21, 7. Minster (Claire Borgerding, Madeline Magoto, Emma Watcke, Kaitlynn Albers) 3:48.85, 8. Fort Recovery (Cassy Martin, Faith Hull, Sophie Timmerman, Alexis Bubp) 3:50.14, 9. LCC (Jenna Rose, Cassie Rose, Anna Janowski, Madison Gendreau) 3:50.75, 10. Wapak (Madelyn Moody, Abbi Gesler, Mya hager, Jordyn Law) 3:51.27

Boys Swimming

Division II

Northwest District

At Bowling Green State University

Team Scores: 1. Celina 251, 2. Lexington 200.5, 3. Wauseon 193.5, 4. Wapakoneta 137.5, 5. Ontario 142, 6. Shawnee 137.5, 9. Ottawa-Glandorf 111, 17. Ada 42, 19. Coldwater 35.5, 24. St. Marys 12, 29. Lima Central Catholic 6, 29. New Bremen 6, 31. Miller City 4.5, 32. Bath 3. (Out of 33 teams)

Event Winner/Area Finishers in Top 10:

1 Meter Diving: 1. Caleb Keck (Co) 493.30, 4. Brock Fletcher (S) 410.00, 6. Shannon Donaghey (Wap) 374.65, 9. TJ Mele (SM) 324.70

200 Medley Relay: 1. Celina (Justin Fleagle, Ian Darras, Grant Guggenbiller, Mason Baker) 1:39.05, 3. Wapak (Michael Johnston, Tristan Gesler, Ryan Schneider, Nate Miller) 1:41.36, 4. Shawnee (Jacob Magula, Gabe Williams, Brett Basinger, Chris Soules) 1:42..72, 6. Ottawa-Glandorf (Ben Sealts, Trent Basinger, Seth Nelson, Evan Kaufman) 1:43.24, 10. Ada (Andrew Ross, Zach Beaschler, Isaac Spar, Andrew Robey) 1:45.69

200 Freestyle: 1. Nicholas Dilworth (Wau) 1:43.18, 6. Michael Johnston (Wap) 1:48.83

200 IM: 1. Ben Sealts (OG) 2:00.83, 8. Grant Guggenbiller (Ce) 2:06.60, 10. Zach Beaschler (A) 2:08.42

50 Freestyle: 1. Keaton McMurray (Ce) 21.36, 2. Justin Fleagle (Ce) 21.48, 4. Mason Baker (Ce) 21.84, 5. Chris Soules (S) 21.96, 9. Jacob Magula (S) 22.41, 10 Caleb Keck (Co) 22.76

100 Butterfly: 1. Keaton McMurray (Ce) 51.76, 4. Ryan Schneider (Wap) 53.20, 7. Grant Guggenbiller (Ce) 54.88, 9. Trent Basinger (OG) 55.53

100 Freestyle: 1. Hudson McDaniel (Ashland) 47.62, 3. Chris Soules (S) 48.14, 10. Joey Metzger (Wap) 50.26

500 Freestyle: 1. Nicholas Dilworth (Wau) 4:40.37

200 Freestyle Relay: 1. Celina (Justin Fleagle, Garrett Weininger, Keaton McMurray, Mason Baker) 1:26.69, 5. Shawnee (Jacob Magula, Charlie Spyker, Cooper Conley, Chris Soules) 1:31.51, 7. Ottawa-Glandorf (Seth Nelson, Evan Kaufman, Ben Sealts, Trent Basinger) 1:31.78

100 Backstroke: 1. Justin Fleagle (Ce) 51.07, 3. Michael Johnston (Wap) 54.42, 8. Kurt Schlenker (Wap) 59.22

100 Breaststroke: 1. Hudson McDaniel (Ash) 57.61, 5. Trent Basinger (OG) 1:01.91, 7. Gabe Williams (S) 1:02.82, 10. Ian Darras (Ce) 1:03.80

400 Freestyle Relay: 1. Wauseon 3:16.31, 2. Wapak (Ryan Schneider, Kurt Schlenker, Joey Metzger, Michael Johnston) 3:17.37, 3. Celina (Garrett Weininger, Grant Guggenbiller, Keaton McMurray, Mason Baker) 3:17.51, 10. Ada (Andrew Robey, Isaac Spar, Andrew Ross, Zach Beaschler) 3:29.60

Boys Basketball

Toledo Whitmer 77,

Lima Senior 74

Whitmer`29`14`18`16` — `77

LS`24`15`18`17` — `74

WHITMER

Leon Hughes 4, Nick Witcher 26, Avion Franklin 20, Derrick Radford Jr. 16, Riley Keller 7, Areon Evans 4. Totals: 29-12-77.

LIMA SENIOR

Jarius Ward 34, Jaleel King 6, Corey Clair 2, B.J. Miller 8, Tobias Griffin 2, D’Niyae Morris 2, Marquis Coleman 7, Tydus Chustz 2, Dre Williams 6, Amihr Curtis 5. Totals: 31-8-74.

Three-point goals: LS — Ward 2, Miller 1, Coleman 1; TW—Franklin 5, Witcher 1, Evans 1.

Records: Lima Senior 14-7, 8-5 TRAC; Whitmer 15-6, 9-4 TRAC

JV score: Whitmer 55-53, OT

Spencerville 49,

Delphos Jefferson 46 (OT)

DJ`16`9`8`11`2` — `46

S’ville`10`9`5`20`5` — `49

Delphos Jefferson

Jace Stockwell 19, Drew Reiss 2, Brenen Auer 6, Alex Rode 11, Drake Schmitt 2, Tyler Bratton 6. Totals: 19-6-46.

Spencerville

Daniel Corso 2, Gary Schrolucke 3, Dak Prichard 32, Bailey Croft 4, Griffen Croft 5, Ben Dues 2, Drew Armstead 1. Totals: 16-12-49.

3-point goals: DJ: Bratton 2. Spencerville: Prichard 4, Schrolucke

Records: Spencerville 16-4 (8-0 NWC); Del. Jefferson 9-11 (5-2 NWC).

Columbus Grove 42, Bluffton 39

At Bluffton

Columbus Grove

Caiden Grothaus 15, Lachlan Clymer 5, Ryan Tabler 4, Logan Schroeder 4, Grant Cassidy 3, Logan Malsam 2. Totals: 14–8–42.

Bluffton

Gabe Denecker 14, Kaleb Jefferson 13, Luke Denecker 12. Totals: 14–10–39.

Score by quarters:

Columbus Grove` 4` 14` 11` 13`–`42

Bluffton` 4` 8` 16` 11`–`39

3-point goals: Columbus Grove – Grothaus 3, Cassidy, Schroeder, Clymer; Bluffton – L. Denecker.

Records: Columbus Grove 5-13 (NWC 2-5); Bluffton 10-10 (NWC 4-3).

Kenton 71, Bath 55

At Kenton

Bath

Kaden Sullivan 14, Chad Frey 14, Harrison Gough 12, Will Clark 6, Logan Magrum 5, Ryan Gossard 4. Totals: 24–5–55.

Kenton

Thomas Phillips 26, Jaron Sharp 18, Hunter Phillips 13, Unknown Player 6, Brady Donnelly 4, Tye Sherman 2, Landon Rush 2. Totals: 29–7–71.

Score by quarters:

Bath` 12` 14` 13` 16`–`55

Kenton` 14` 27` 12` 18`–`71

3-point goals: Kenton – Sharp 4, T. Phillips, H. Phillips; Bath – Magrum, Gossard.

Records: Kenton 12-8 (WBL 2-6); Bath 3-16 (WBL 0-8).

JV score: Bath – 43, Kenton – 41.

Continental 62, Kalida 52

At Continental

Kalida

Trent Siebeneck 15, Collin Nartker 12, Owen Recker 8, Noah Lambert 6, Grant Laudick 6, Jeffrey Knueve 5. Totals: 19–5–52.

Continental

Wade Stauffer 26, Trevor Williamson 14, Caleb Olds 12, Tyler Brecht 3, Jacob Williams 3, Chris Potts 3, Dean Krendl 1. Totals: 21–14–62.

Score by quarters:

Kalida` 7` 14` 8` 23`–`52

Continental` 18` 12` 16` 16`–`62

3-point goals: Continental – Williamson 2, Olds 2, Stauffer, Potts; Kalida – Siebeneck 5, Recker 2, Lambert 2.

Records: Continental 12-7 (PCL 4-2); Kalida 9-11 (PCL 4-3).

JV score: Kalida – 8, Continental – 27.

Lincolnview 68, Ada 39

At Ada

Lincolnview

Chayten Overholt 18, Tristin Miller 15, Caden Ringwald 12, Ethan Kemler 6, Ryan Rager 5, Logan Williams 4, Zane Miller 3, Dylan Lee 2, Nicholas Motycka 2, Alek Bowersock 1. Totals: 22–12–68.

Ada

Owen Conley 11, Connor Frazier 8, Cade Mullins 5, Jackson Conrad 4, Phillip Coulson 4, Jackson Secor 2, Seth Evans 2, Jakob Hoschak 2, Jarrod Spencer 1. Totals: 13–13–39.

Score by quarters:

Lincolnview 16` 23` 18` 11`–`68

Ada` 12` 4` 9` 14`–`39

3-point goals: Lincolnview – T. Miller 5, Overholt 4, Ringwlad 2, Z. Miller.

Records: Lincolnview 9-12 (NWC 3-4); Ada 4-16 (NWC 0-7).

JV score: Lincolnview – 43, Ada – 38.

Wapakoneta 71, St Marys 35

at Wapakoneta

St Marys

Ethan Mielke 13, Sam Young 11, Bo Kuenning 4, Drew Jacobs 3, Jacob Grannan 2, Braden Dunlap 1, Austin Wilker 1 Totals: 12–6–35

Wapakoneta

Nick Scoonover 17, Aaron Good 16, Nate Schroer 12, Mike Burton 7, Kyle Huffman 6, Adam Scott 5, Ryan Teroko 4, Reed Mericle 2, Nate Ambos 2 Totals: 24–9–71

Score by quarters:

SM `5`6`8`21`—`35

Wapakoneta `13`12`30`16`—`71

3-point goals: St Marys – Mielke 3, Jacobs 1, Young 1 ; Wapakoneta – Schoonover 5, Good 4, Schoer 3, Burton 1, Scott 1

Records: Wapakoneta 18-2 (7-1), St Marys 8-13 (2-6)

JV score: Wapakoneta 45, St Marys 37

Ottawa-Glandorf 45, Elida 34

at Elida

Ottawa-Glandorf

Jay Kaufman 18, Connor Niese 7, Jake Dible 7, Owen Hiegel 6, Ethan White 4, Bryce Schroder 3 Totals: 18–7–45

Elida

Daniel Unruh 11, Drew Sarno 7, Calan Henderson 5, Baylen Stinson 4, Dante Johnson 3, Isaac McAdams 2, Peyton Smith 2 Totals: 12–6–34

Score by quarters:

O-G `18`8`13`6`—`45

Elida `7`10`10`7`—`34

3-point goals: Ottawa-Glandorf – Niese 1, Schroeder 1 ; Elida – Sarno 2, Henderson 1, Unruh1

Records: Ottawa-Glandorf 19-2 (8-0 WBL), Elida 13-7 (6-2 WBL)

JV score: Ottawa Glandorf 42, Elida 32

Spencerville 49, Delphos Jefferson 46

at Spencerville

Delphos Jefferson

Stockwell 19, Brody 11, Bratton 6, Auer 6, Riess 2, Schmidt 2 Totals: 19–6–46

Spencerville

Prichard 32, Griffen Croft 5, Bailey Croft 4, Schrolucke 3, Corso 2, Dues 2, Armstead 1 Totals: 16–12–49

Score by quarters:

DJ `16`9`17`11`2—`46

Spencerville `10`9`15`2`5—`49

3-point goals: Spencerville – Prichard 4, Schrolucke 1 ; Delphos Jefferson – Bratton 1

Records: Spencerville 16-4 (8-0), Delphos Jefferson 9-11 (5-2)

Celina 79, Shawnee 60

at Shawnee

Celina

Kole Murlin 23, Brett Schwieterman 18, Lucas Hone 14, Kyle Flaute 10, Ryan Harter 9, Austin Oakley 1 Totals: 25–22–79

Shawnee

Sean McDonald 25, Caprella 9, Riley Rosario 5, Zane Wilkerson 4, Mayer 4, Bagley 3, Unidentified player 3, Gray 2, Ray Manley 2, Sheridan O’Neal Totals: 22–11–60

Score by quarters:

Celina `21`17`24`17`—`79

Shawnee `14`18`14`14`—`60

3-point goals: Celina – Schwierterman 2, Harter 2, Hone 1 ; Shawnee – Mcdonald 4, Bagley 1 .

Records: Shawnee 12-9 (4-4 WBL), Celina 5-15 (3-5 WBL)

JV score: Shawnee 43, Celina 41

Crestview 72, Allen East 55

at Allen East

Crestview

Stout 20, Rolsten 18, Etzler 15, Sheets 10, Kline 4, Dealy 3, Schumm 2 Totals: 30–5–72

Allen East

Spencer Miller 20, Kain F oster 19, Caleb Smelcer 11, Braden Newland 8, Johnny Brinkman 2 Totals: 20–12–55

Score by quarters:

Crestview `14`16`19`23`—`72

AE `12`12`15`16`—`55

3-point goals: Crestview – Rolsten 5, Etzler 2 ; Allen East – Foster 3

Records: Crestview 13-6 (6-1 WBL), Allen East 9-11 (1-6)

St. Henry 55, Parkway 46

at St. Henry

Parkway

Kinney 15, Baker 10, Baxter 8, Huff 5, Barna 2, Hawk 2, Wehe 2, Feldes 2 Totals: 20–8–46

St Henry

Tyler Schlarman 21, Ryan Luttmer 10, Mitch Schwiterman 9, Ryan Bruening 9, Caden Niekamp 4, Blake Hoying 2 Totals: 20–17–55

Score by quarters:

Parkway `14`7`14`11`—`46

SH `11`14`9`21`—`55

3-point goals: St Henry – Luttrmer 2 ; Parker – Kinney 1, Baxter 1

Records: St Henry 13-8 (4-4 MAC), Parkway 6-14 (1-7 MAC)

Marion Local 74, New Knoxville 60

at Marion Local

New Knoxville

Nick Topp 20, Jonah Lageman 13, Nathan Tinnerman 12, Ben Lammers 4, Jack Bartholomew 4, Andrew Poppe 4, Nick Thobe 3 Totals: 22–11–60

Marion Local

Kyle Koenig 18, Tyler Mescher 17, Nathan Bruns 11, Matt Rethman 7, Ryan Thobe 6, Matt Kahlig 6, Collin Euerman 5, Tyler Prenger 3, Jack Buening 1 Totals: 26–15–74

Score by quarters:

NK `5`19`17`19`—`60

ML `25`12`20`17`—`74

3-point goals: New Knoxville – Lageman 3, Tinnerman 1, Thobe 1 ; Marion Local – Kahlig 2, Koenig 2, Bruns 1, Rethman 1, Prenger 1

Records: Marion Local 12-8 (6-2 MAC), New Knoxville 5-15 (1-7 MAC)

Leipsic 59, Hopewell-Loudon 37

At Leipsic

Hopewell-Loudon

Saddler 10, Ardner 8, Jury 6, Hoover 4, Bolte 4, Milligan 3, Rumschlag 2. Totals: 14–4–37.

Leipsic

Grant Schroeder 18, Jordan Berger 15, Devin Hiegel 6, Cole Rieman 5, Dylan Schroeder 5, Alec Schroeder 4, Hunter Morman 4, Tyler Gillespie 2. Totals: 22–12–59.

Score by quarters:

Hopewell-Loudon` 7` 8` 10` 12`–`37

Leipsic` 17` 14` 13` 15`–`59

3-point goals: Leipsic – G. Schroeder 2, Berger; Hopewell-Loudon – Ardner 2, Jury 2, Milligan.

Records: Leipsic 12-7 (BVC 8-2); Hopewell-Loudon 13-7 (BVC 4-6).

JV score: Leipsic – 33, Hopewell-Loudon – 26.

Liberty-Benton 67, Pandora-Gilboa 63

At Liberty-Benton

Pandora-Gilboa

Drew Johnson 25, Riley Larcom 19, Jared Breece 11, Cooper McCullough 8. Totals: 25–7–63.

Liberty-Benton

Anthony Masterlasco 24, Austin May 22, Conor Greer 6, Clayton Lenhart 5, Ethan Frankart 3, Wyatt Young 3, Tyler George 2, William Poling 2. Totals: 22–16–67.

Score by quarters:

Pandora-Gilboa` 13` 19` 18` 13`–`63

Liberty-Benton` 17` 17` 15` 18`–`67

3-point goals: Liberty-Benton – May 5, Young, Lenhart; Pandora-Gilboa – Johnson 4, McCullough 2.

Records: Liberty-Benton 17-3 (BVC 10-0); Pandora-Gilboa 13-6 (BVC 7-3).

JV score: Pandora-Gilboa – 39, Liberty-Benton – 26.

Delphos St. John’s 60, New Bremen 41

At New Bremen

St. John’s

Tim Kreeger 19, Robby Saine 14, Connor Hulihan 10, Jared Wurst 9, Owen Rode 5, Josh Warnecke 2, Collin Will 1. Totals: 19–15–60.

New Bremen

Avery Powers 16, Nolan Bornhorst 10, Luke Vonderhaar 7, Eric Bowers 2, Caleb Alig 2, Tate Myers 2, Brandon Heitkamp 2. Totals: 13–14–41.

Score by quarters:

St. John’s` 14` 19` 12` 15`–`60

New Bremen` 7` 6` 16` 12`–`41

3-point goals: St. John’s – Saine 4, Hulihan 2, Wurst; New Bremen – Bornhorst.

Records: St. John’s 14-4 (MAC 6-3); New Bremen 1-19 (MAC 1-7).

Fort Recovery 86, Minster 82

at Fort Recovery

Minster

Aaron Ernst 28, Isaac Dorsten 18, Jarod Schulze 11, Mike Ketner 8, Cody Frericks 6, Jared Huelsman 5, Isaac Schmiesing 4, Bryce Schmiesing 2 Totals: 31–13–82

Fort Recovery

Micaiah Cox 33, Peyton Jutte 23, Caleb Martin 11, Jason Roessner 7, Ryan Braun 6, Cade Wendel 4, Matt Bihn 2 Totals: 35–22–86

Score by quarters:

M`11`15`11`25`8`6`4`2—`82

FR `14`13`17`18`8`6`4`6—`86

3-point goals: Fort Recovery – Cox 4, Braun 1, Jutte 1 ; Minster – Ernst 5, Huelsman 1, Dorsten 1

Records: Minster 10-9 (4-4 MAC), Fort Recovery 13-7 (5-3)

JV score: Fort Recovery 45, Minster 43

From Thursday

High Schools

Girls Basketball

Findlay 60, Lima Senior 52

At Findlay

Lima Senior

Destiny McDonald 17, Kierre James 13, Missy Jackson 8, Ajohlon Bullock 6, Talor Washington 6, Lexi Williams 2. Totals: 19–7–52.

Findlay

Taylor 31, Heiman 14, Miller 3, Paris 3, Bendt 2, Shardo 2, Laube 2, Ramsey 2, Holliday 1. Totals: 18–18–60.

Score by quarters:

Lima Senior` 9` 17` 11` 15`–`52

Findlay` 7` 14` 13` 26`–`60

3-point goals: Findlay – Taylor 3, Heiman 2, Miller; Lima Senior – McDonald 2, Washington 2, Jackson 2, James.

Records: Findlay 11-11 (TRAC 5-9); Lima Senior 9-13 (TRAC 3-11).

JV score: Findlay – 60, Lima Senior – 25.

Wapakoneta 51, St. Marys 47

At St. Marys

Wapakoneta

Lexi Jacobs 13, Megan Fisher 13, Sarah Pothast 11, Alex Debell 4, Blasia Moyler 4, Katie Engle 3, Brook Schlenker 3. Totals: 18–11–51.

St. Marys

Sydney Cisco 17, Shania Taylor 10, Clare Caywood 8, Makayla Koch 5, Makenna Mele 4, Quincy Rable 2, Lauren Cisco 1. Totals: 14–12–47.

Score by quarters:

Wapak` 11` 10` 11` 19`–`51

St. Marys` 10` 8` 12` 17`–`47

3-point goals: Wapak – Jacobs 2, Fisher, Engle; St. Marys – S. Cisco 3, Caywood 2, Koch, Taylor.

Records: Wapak 15-5 (WBL 7-1); St. Marys 13-9 (WBL 6-3).

JV score: Wapak – 43, St. Marys – 25.

Defiance 53, Van Wert 37

at Van Wert

Defiance

Wityk 12, Scott 2, Baldwin 5, Turner 6, Poling 11, Potter 8, Wichman 7, Replogle 2. Totals: 22-6-53.

Van Wert

Sierra Shaffer 7, Ally Jackson 3, Cassidy Meyers 7, Abby Jackson 10, Jamison Clouse 6, Reagan Priest 4. Totals: 13-9-37.

Score by quarters:

Defiance `11`18`10`14`—`53

VW `11`7`8`11`—`37

3-point goals: D—Wityk, Baldwin, Poling; VW—Shaffer, Ally Jackson.

Records: VW 6-16

JV score: Defiance 37, VW 27

St Henry 75, Parkway 53

at Parkway

St Henry

Individual stats not reported Totals: 34–12–75

Parkway

S. Crouch 18, B. Bates 12, H. Hawk 11, C. Eichler 4, S. Miller 3, L. Harshman 3, A. Ford 2 Totals: 26–5–53

Score by quarters:

SH `14`18`23`20`—`75

Parkway `10`5`21`17`—`53

3-point goals: Parkway – Crouch 2, Bates 1, Miller 1