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Ohio high school boys, girls basketball scores for Saturday, Feb. 11

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Boys Basketball

Amanda-Clearcreek 51, Baltimore Liberty Union 48

Ansonia 66, DeGraff Riverside 56

Antwerp 83, Edon 30

Beavercreek 53, Bellbrook 36

Bethel-Tate 57, Hamilton Ross 48

Bloom-Carroll 79, Circleville 55

Bluffton 45, Mt. Blanchard Riverdale 32

Botkins 58, Waynesfield-Goshen 28

Bryan 62, Napoleon 56

Bucyrus Wynford 74, Attica Seneca E. 44

Can. Glenoak 53, Akr. Kenmore 52, OT

Canal Winchester Harvest Prep 114, S. Bend Trinity, Ind. 25

Carey 85, Morral Ridgedale 48

Carrollton 68, Alliance Marlington 62

Casstown Miami E. 56, Sidney Lehman 41

Centerville, Ind. 58, New Paris National Trail 49

Chardon NDCL 84, Mayfield 48

Chillicothe Unioto 60, Washington C.H. 44

Cin. McNicholas 49, Cin. Anderson 46

Cin. Moeller 60, W. Chester Lakota W. 38

Cin. Seven Hills 40, Cin. Mariemont 36

Cin. Walnut Hills 60, Cin. St. Xavier 43

Cin. Wyoming 53, Cin. Purcell Marian 39

Circleville Logan Elm 67, Cols. Hamilton Twp. 52

Clayton Northmont 53, Cin. Elder 48

Cle. Benedictine 80, Hunting Valley University 53

Cle. Cent. Cath. 89, Parma Hts. Holy Name 67

Cle. St. Ignatius 90, Solon 80

Cols. Bexley 39, London 36

Cols. DeSales 66, Cols. Briggs 54

Cols. Grandview Hts. 64, Gahanna Cols. Academy 50

Cols. Hartley 89, Patriot Preparatory Academy 36

Cols. St. Charles 54, Spring. Cath. Cent. 40

Cornerstone Christian 88, Painesville Harvey 55

Cory-Rawson 65, McGuffey Upper Scioto Valley 53

Day. Miami Valley 58, Franklin Middletown Christian 35

Day. Thurgood Marshall 44, Cin. Winton Woods 30

Defiance Ayersville 66, Kalida 63

Ft. Jennings 57, New Bremen 52

Ft. Loramie 65, Pitsburg Franklin-Monroe 42

Ft. Recovery 51, N. Lewisburg Triad 42

Genoa Area 77, Clyde 56

Gibsonburg 71, Fremont St. Joseph 46

Gorham Fayette 44, Metamora Evergreen 38

Hamler Patrick Henry 32, Holgate 31

Haviland Wayne Trace 69, Convoy Crestview 44

Heath 69, Cols. Centennial 66

Jackson Center 57, Lima Temple Christian 48

Kenton 66, Harrod Allen E. 61

Lancaster Fairfield Union 65, Ashville Teays Valley 47

Lebanon 48, Kings Mills Kings 33

Leipsic 49, Edgerton 39

Liberty Center 63, Paulding 62

Lucasville Valley 65, Frankfort Adena 41

Mansfield St. Peter’s 46, Cols. Watterson 39

McArthur Vinton County 56, Logan 47

McComb 49, Ada 43

Mentor 62, Cle. Glenville 39

Mentor Lake Cath. 69, Jefferson Area 64

Miller City 66, Arlington 59

Minster 73, St. Marys Memorial 44

Mowrystown Whiteoak 63, Lees Creek E. Clinton 62

N. Robinson Col. Crawford 44, New Riegel 39

New Hope Christian 74, Chillicothe Huntington 68

New London 73, Sullivan Black River 45

New Madison Tri-Village 52, Coldwater 46

New Washington Buckeye Cent. 50, Bucyrus 42

Newton Local 60, Bradford 57

Norwalk 51, Collins Western Reserve 42

Norwalk St. Paul 75, Sandusky St. Mary 56

Ontario 45, Mansfield Christian 28

Ottawa-Glandorf 58, Lexington 57

Pandora-Gilboa 58, Delta 24

Parma 40, Cuyahoga Hts. 37

Piqua 45, Elida 38

Pomeroy Meigs 60, Athens 49

Portsmouth Clay 79, Ironton St. Joseph 38

Portsmouth Sciotoville 97, New Boston Glenwood 43

Powell Olentangy Liberty 55, Worthington Kilbourne 39

Reedsville Eastern 66, Hannan, W.Va. 50

Ridgeway Ridgemont 48, Arcadia 45

Rockford Parkway 79, Dola Hardin Northern 38

Shelby 48, Sandusky Perkins 44

Sidney Fairlawn 78, Van Wert Lincolnview 60

Spencerville 58, Maria Stein Marion Local 55

Springfield 75, Cols. Northland 56

Sylvania Southview 96, Oregon Clay 78

Tol. St. John’s 84, Tol. Rogers 59

Trenton Edgewood 50, Franklin 48

Trotwood-Madison 82, Centerville 70

Troy 63, Celina 52

Union City Mississinawa Valley 57, Houston 43

Upper Sandusky 80, Sycamore Mohawk 44

Van Wert 65, St. Henry 55

Vanlue 62, Kansas Lakota 56

Versailles 52, Urbana 50

Vincent Warren 60, Waterford 50

W. Unity Hilltop 41, Sherwood Fairview 35

Wauseon 55, Bloomdale Elmwood 37

Waverly 56, Lynchburg-Clay 54

Zanesville 62, Can. Cent. Cath. 31

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Marietta vs. Athens, ppd. to Feb 18.

Girls Basketball

Akr. SVSM 54, Stow-Munroe Falls 52

Alliance Marlington 59, Akr. North 33

Amherst Steele 62, N. Olmsted 44

Andover Pymatuning Valley 59, Middlefield Cardinal 44

Apple Creek Waynedale 63, Canal Fulton Northwest 43

Ashland Crestview 52, Greenwich S. Cent. 25

Ashville Teays Valley 57, Worthington Kilbourne 55

Atwater Waterloo 52, Akr. East 44

Aurora 47, Willoughby S. 37

Austintown Fitch 52, Warren Howland 51

Avon 54, N. Ridgeville 52

Batavia Amelia 30, Bethel-Tate 28

Bedford 60, Lorain 46

Berea-Midpark 57, Avon Lake 34

Berlin Hiland 62, Sugarcreek Garaway 26

Blanchester 35, Batavia 27

Bluffton 65, Miller City 52

Brecksville-Broadview Hts. 64, Garfield Hts. 44

Brunswick 51, Euclid 50

Burton Berkshire 47, Orwell Grand Valley 44

Caledonia River Valley 69, Marion Pleasant 66

Can. Cent. Cath. 36, Minerva 33

Can. Glenoak 85, Akr. Kenmore 26

Can. McKinley 62, Shaker Hts. Hathaway Brown 48

Chardon 62, Kirtland 40

Cin. Country Day 35, Hamilton New Miami 23

Cin. Glen Este 55, Loveland 37

Cin. McAuley 45, Day. Carroll 36

Cin. NW 43, Harrison 37

Cin. Princeton 69, Hamilton 58

Cin. Turpin 49, Cin. Anderson 21

Cin. Withrow 49, Milford 46

Clarksville Clinton-Massie 49, Lees Creek E. Clinton 31

Coldwater 45, Ft. Recovery 40

Cols. Africentric 74, Cols. Northland 41

Cols. Ready 52, Newark Cath. 51

Columbus Grove 71, Arlington 44

Covington 64, Lewisburg Tri-County N. 29

Crooksville 64, Grove City Christian 50

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 48, Chardon NDCL 34

Danville 65, Lucas 44

Delta 59, Holgate 37

Dresden Tri-Valley 57, Zanesville W. Muskingum 48

E. Can. 53, Strasburg-Franklin 33

Eastlake N. 62, Ravenna 31

Edgerton 44, W. Unity Hilltop 32

Elyria Cath. 52, Massillon Washington 49

Fairborn 41, Xenia 40

Fairfield 49, Cin. Oak Hills 36

Fairview 37, Brooklyn 31

Findlay 62, Defiance 58

Fostoria St. Wendelin 26, New Riegel 25

Galion Northmor 57, Mt. Gilead 29

Garfield Hts. Trinity 50, Cle. VASJ 36

Gates Mills Gilmour 84, Cle. Hay 38

Gates Mills Hawken 41, Chagrin Falls 37

Girard 42, Warren Champion 35

Glouster Trimble 45, Racine Southern 37

Green 54, Kent Roosevelt 36

Greenfield McClain 67, Hillsboro 35

Groveport-Madison 64, Hebron Lakewood 55

Hamilton Badin 51, Seton 27

Hamler Patrick Henry 55, Continental 39

Hicksville 40, Van Wert Lincolnview 37

Hudson 55, Medina Highland 46

Jamestown Greeneview 77, Spring. NE 33

Jefferson Area 52, Hubbard 43

Johnstown Northridge 34, Granville Christian 32

Kenton 56, Waynesfield-Goshen 47

Kettering Alter 81, St. Bernard Roger Bacon 33

Kettering Fairmont 61, Beavercreek 55

Kings Mills Kings 44, Cin. Walnut Hills 37

Lakewood 46, Westlake 42

Leavittsburg LaBrae 53, Campbell Memorial 39

Leipsic 39, Kalida 26

Liberty Twp. Lakota E. 60, Cin. Colerain 43

Lincoln County, W.Va. 59, Coal Grove Dawson-Bryant 43

Loudonville 53, Mansfield St. Peter’s 45

Louisville Aquinas 56, Cle. Cent. Cath. 24

Macedonia Nordonia 54, Chagrin Falls Kenston 44

Malvern 74, Newcomerstown 19

Maple Hts. 60, E. Cle. Shaw 52

Mason 66, Cin. Sycamore 29

Massillon Jackson 56, Cortland Lakeview 34

Massillon Tuslaw 69, Cuyahoga Falls CVCA 57

McGuffey Upper Scioto Valley 58, Pandora-Gilboa 43

Mentor Lake Cath. 59, Cle. Hts. Beaumont 47

Miamisburg 50, Clayton Northmont 46

Minster 66, Anna 35

Monroeville 58, Plymouth 42

N. Can. Hoover 69, Carrollton 31

N. Jackson Jackson-Milton 58, Mogadore 32

N. Ridgeville Lake Ridge 58, Richmond Hts. 41

Navarre Fairless 39, Wooster Triway 31

New Concord John Glenn 61, Zanesville Maysville 48

New Lexington 72, McConnelsville Morgan 29

New London 56, Ashland Mapleton 49

New Philadelphia 47, Dover 38

Newton Falls 49, Brookfield 17

Newton Local 54, St. Paris Graham 46

Norwalk 63, Tiffin Columbian 39

Norwalk St. Paul 58, Collins Western Reserve 47

Oak Harbor 58, Port Clinton 27

Oberlin 61, Lorain Clearview 38

Olmsted Falls 68, Grafton Midview 41

Ontario 47, Willard 32

Orrville 48, Gnadenhutten Indian Valley 28

Ottoville 57, Delphos St. John’s 33

Oxford Talawanda 53, Hamilton Ross 21

Piqua 45, Troy 38

Poland Seminary 82, Ashtabula Edgewood 28

Portsmouth Notre Dame 59, Piketon 25

Ravenna SE 56, Barberton 44

Richfield Revere 53, Cols. Wellington 47

Richwood N. Union 47, Delaware Buckeye Valley 37

Rittman 35, Lodi Cloverleaf 29, OT

Riverside Stebbins 96, W. Carrollton 41

Rocky River Lutheran W. 47, Columbia Station Columbia 34

S. Charleston SE 73, London Madison Plains 30

S. Point 62, Tolsia, W.Va. 45

Sandusky Perkins 58, Milan Edison 39

Sandusky St. Mary 43, Kansas Lakota 23

Shelby 70, Sandusky 38

Sidney 57, Greenville 52

Solon 72, Strongsville 49

South Charleston, W.Va. 75, Marietta 24

Spencerville 62, Lima Perry 34

Springboro 47, Lebanon 39

Struthers 68, Ashtabula Lakeside 33

Tallmadge 54, Cuyahoga Falls 46

Thornville Sheridan 57, Philo 44

Tipp City Tippecanoe 61, Vandalia Butler 50

Tol. Cent. Cath. 38, Whitehouse Anthony Wayne 36

Tol. Ottawa Hills 35, Tol. Christian 30

Tol. Waite 46, Cle. Max Hayes 23

Tol. Whitmer 71, Rocky River Magnificat 55

Tontogany Otsego 46, Swanton 31

Tree of Life 43, Northside Christian 29

Trenton Edgewood 37, Cin. Mt. Healthy 24

Trotwood-Madison 60, Springfield 36

Troy Christian 47, Sidney Lehman 42

Union City Mississinawa Valley 74, W. Alexandria Twin Valley S. 49

Uniontown Lake 41, Copley 31

Van Wert 52, Celina 48

Vermilion 39, Huron 36

Versailles 40, Jackson Center 28

Vincent Warren 45, Logan 42

W. Chester Lakota W. 84, Middletown 33

W. Lafayette Ridgewood 59, Tuscarawas Cent. Cath. 27

Warren Harding 63, Niles McKinley 56

Warsaw River View 44, Utica 31

Washington C.H. 51, Washington C.H. Miami Trace 42

Wheelersburg 50, Seaman N. Adams 26

Williamsburg 42, Goshen 37

Wilmington 40, Chillicothe 32

Worthington Christian 66, Cols. Franklin Hts. 35

Youngs. Boardman 62, Youngs. East 38

Youngs. Valley Christian 50, Warren JFK 42

Zanesville 38, Cols. DeSales 29

Zoarville Tuscarawas Valley 57, Akr. Manchester 37

OVAC Playoffs

Class 4A

Championship

Belmont Union Local 50, St. Clairsville 36

Class 3A

Championship

Lore City Buckeye Trail 45, Linsly, W.Va. 42

Class 2A

Championship

Wheeling Central, W.Va. 65, Steubenville Cath. Cent. 44

Class 1A

Championship

New Matamoras Frontier 51, Valley Wetzel, W.Va. 46

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Sparta Highland vs. Cardington-Lincoln, ccd.

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