Ohio high school boys, girls basketball scores for Saturday, Feb. 11

Boys Basketball
Amanda-Clearcreek 51, Baltimore Liberty Union 48
Ansonia 66, DeGraff Riverside 56
Antwerp 83, Edon 30
Beavercreek 53, Bellbrook 36
Bethel-Tate 57, Hamilton Ross 48
Bloom-Carroll 79, Circleville 55
Bluffton 45, Mt. Blanchard Riverdale 32
Botkins 58, Waynesfield-Goshen 28
Bryan 62, Napoleon 56
Bucyrus Wynford 74, Attica Seneca E. 44
Can. Glenoak 53, Akr. Kenmore 52, OT
Canal Winchester Harvest Prep 114, S. Bend Trinity, Ind. 25
Carey 85, Morral Ridgedale 48
Carrollton 68, Alliance Marlington 62
Casstown Miami E. 56, Sidney Lehman 41
Centerville, Ind. 58, New Paris National Trail 49
Chardon NDCL 84, Mayfield 48
Chillicothe Unioto 60, Washington C.H. 44
Cin. McNicholas 49, Cin. Anderson 46
Cin. Moeller 60, W. Chester Lakota W. 38
Cin. Seven Hills 40, Cin. Mariemont 36
Cin. Walnut Hills 60, Cin. St. Xavier 43
Cin. Wyoming 53, Cin. Purcell Marian 39
Circleville Logan Elm 67, Cols. Hamilton Twp. 52
Clayton Northmont 53, Cin. Elder 48
Cle. Benedictine 80, Hunting Valley University 53
Cle. Cent. Cath. 89, Parma Hts. Holy Name 67
Cle. St. Ignatius 90, Solon 80
Cols. Bexley 39, London 36
Cols. DeSales 66, Cols. Briggs 54
Cols. Grandview Hts. 64, Gahanna Cols. Academy 50
Cols. Hartley 89, Patriot Preparatory Academy 36
Cols. St. Charles 54, Spring. Cath. Cent. 40
Cornerstone Christian 88, Painesville Harvey 55
Cory-Rawson 65, McGuffey Upper Scioto Valley 53
Day. Miami Valley 58, Franklin Middletown Christian 35
Day. Thurgood Marshall 44, Cin. Winton Woods 30
Defiance Ayersville 66, Kalida 63
Ft. Jennings 57, New Bremen 52
Ft. Loramie 65, Pitsburg Franklin-Monroe 42
Ft. Recovery 51, N. Lewisburg Triad 42
Genoa Area 77, Clyde 56
Gibsonburg 71, Fremont St. Joseph 46
Gorham Fayette 44, Metamora Evergreen 38
Hamler Patrick Henry 32, Holgate 31
Haviland Wayne Trace 69, Convoy Crestview 44
Heath 69, Cols. Centennial 66
Jackson Center 57, Lima Temple Christian 48
Kenton 66, Harrod Allen E. 61
Lancaster Fairfield Union 65, Ashville Teays Valley 47
Lebanon 48, Kings Mills Kings 33
Leipsic 49, Edgerton 39
Liberty Center 63, Paulding 62
Lucasville Valley 65, Frankfort Adena 41
Mansfield St. Peter’s 46, Cols. Watterson 39
McArthur Vinton County 56, Logan 47
McComb 49, Ada 43
Mentor 62, Cle. Glenville 39
Mentor Lake Cath. 69, Jefferson Area 64
Miller City 66, Arlington 59
Minster 73, St. Marys Memorial 44
Mowrystown Whiteoak 63, Lees Creek E. Clinton 62
N. Robinson Col. Crawford 44, New Riegel 39
New Hope Christian 74, Chillicothe Huntington 68
New London 73, Sullivan Black River 45
New Madison Tri-Village 52, Coldwater 46
New Washington Buckeye Cent. 50, Bucyrus 42
Newton Local 60, Bradford 57
Norwalk 51, Collins Western Reserve 42
Norwalk St. Paul 75, Sandusky St. Mary 56
Ontario 45, Mansfield Christian 28
Ottawa-Glandorf 58, Lexington 57
Pandora-Gilboa 58, Delta 24
Parma 40, Cuyahoga Hts. 37
Piqua 45, Elida 38
Pomeroy Meigs 60, Athens 49
Portsmouth Clay 79, Ironton St. Joseph 38
Portsmouth Sciotoville 97, New Boston Glenwood 43
Powell Olentangy Liberty 55, Worthington Kilbourne 39
Reedsville Eastern 66, Hannan, W.Va. 50
Ridgeway Ridgemont 48, Arcadia 45
Rockford Parkway 79, Dola Hardin Northern 38
Shelby 48, Sandusky Perkins 44
Sidney Fairlawn 78, Van Wert Lincolnview 60
Spencerville 58, Maria Stein Marion Local 55
Springfield 75, Cols. Northland 56
Sylvania Southview 96, Oregon Clay 78
Tol. St. John’s 84, Tol. Rogers 59
Trenton Edgewood 50, Franklin 48
Trotwood-Madison 82, Centerville 70
Troy 63, Celina 52
Union City Mississinawa Valley 57, Houston 43
Upper Sandusky 80, Sycamore Mohawk 44
Van Wert 65, St. Henry 55
Vanlue 62, Kansas Lakota 56
Versailles 52, Urbana 50
Vincent Warren 60, Waterford 50
W. Unity Hilltop 41, Sherwood Fairview 35
Wauseon 55, Bloomdale Elmwood 37
Waverly 56, Lynchburg-Clay 54
Zanesville 62, Can. Cent. Cath. 31
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS
Marietta vs. Athens, ppd. to Feb 18.
Girls Basketball
Akr. SVSM 54, Stow-Munroe Falls 52
Alliance Marlington 59, Akr. North 33
Amherst Steele 62, N. Olmsted 44
Andover Pymatuning Valley 59, Middlefield Cardinal 44
Apple Creek Waynedale 63, Canal Fulton Northwest 43
Ashland Crestview 52, Greenwich S. Cent. 25
Ashville Teays Valley 57, Worthington Kilbourne 55
Atwater Waterloo 52, Akr. East 44
Aurora 47, Willoughby S. 37
Austintown Fitch 52, Warren Howland 51
Avon 54, N. Ridgeville 52
Batavia Amelia 30, Bethel-Tate 28
Bedford 60, Lorain 46
Berea-Midpark 57, Avon Lake 34
Berlin Hiland 62, Sugarcreek Garaway 26
Blanchester 35, Batavia 27
Bluffton 65, Miller City 52
Brecksville-Broadview Hts. 64, Garfield Hts. 44
Brunswick 51, Euclid 50
Burton Berkshire 47, Orwell Grand Valley 44
Caledonia River Valley 69, Marion Pleasant 66
Can. Cent. Cath. 36, Minerva 33
Can. Glenoak 85, Akr. Kenmore 26
Can. McKinley 62, Shaker Hts. Hathaway Brown 48
Chardon 62, Kirtland 40
Cin. Country Day 35, Hamilton New Miami 23
Cin. Glen Este 55, Loveland 37
Cin. McAuley 45, Day. Carroll 36
Cin. NW 43, Harrison 37
Cin. Princeton 69, Hamilton 58
Cin. Turpin 49, Cin. Anderson 21
Cin. Withrow 49, Milford 46
Clarksville Clinton-Massie 49, Lees Creek E. Clinton 31
Coldwater 45, Ft. Recovery 40
Cols. Africentric 74, Cols. Northland 41
Cols. Ready 52, Newark Cath. 51
Columbus Grove 71, Arlington 44
Covington 64, Lewisburg Tri-County N. 29
Crooksville 64, Grove City Christian 50
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 48, Chardon NDCL 34
Danville 65, Lucas 44
Delta 59, Holgate 37
Dresden Tri-Valley 57, Zanesville W. Muskingum 48
E. Can. 53, Strasburg-Franklin 33
Eastlake N. 62, Ravenna 31
Edgerton 44, W. Unity Hilltop 32
Elyria Cath. 52, Massillon Washington 49
Fairborn 41, Xenia 40
Fairfield 49, Cin. Oak Hills 36
Fairview 37, Brooklyn 31
Findlay 62, Defiance 58
Fostoria St. Wendelin 26, New Riegel 25
Galion Northmor 57, Mt. Gilead 29
Garfield Hts. Trinity 50, Cle. VASJ 36
Gates Mills Gilmour 84, Cle. Hay 38
Gates Mills Hawken 41, Chagrin Falls 37
Girard 42, Warren Champion 35
Glouster Trimble 45, Racine Southern 37
Green 54, Kent Roosevelt 36
Greenfield McClain 67, Hillsboro 35
Groveport-Madison 64, Hebron Lakewood 55
Hamilton Badin 51, Seton 27
Hamler Patrick Henry 55, Continental 39
Hicksville 40, Van Wert Lincolnview 37
Hudson 55, Medina Highland 46
Jamestown Greeneview 77, Spring. NE 33
Jefferson Area 52, Hubbard 43
Johnstown Northridge 34, Granville Christian 32
Kenton 56, Waynesfield-Goshen 47
Kettering Alter 81, St. Bernard Roger Bacon 33
Kettering Fairmont 61, Beavercreek 55
Kings Mills Kings 44, Cin. Walnut Hills 37
Lakewood 46, Westlake 42
Leavittsburg LaBrae 53, Campbell Memorial 39
Leipsic 39, Kalida 26
Liberty Twp. Lakota E. 60, Cin. Colerain 43
Lincoln County, W.Va. 59, Coal Grove Dawson-Bryant 43
Loudonville 53, Mansfield St. Peter’s 45
Louisville Aquinas 56, Cle. Cent. Cath. 24
Macedonia Nordonia 54, Chagrin Falls Kenston 44
Malvern 74, Newcomerstown 19
Maple Hts. 60, E. Cle. Shaw 52
Mason 66, Cin. Sycamore 29
Massillon Jackson 56, Cortland Lakeview 34
Massillon Tuslaw 69, Cuyahoga Falls CVCA 57
McGuffey Upper Scioto Valley 58, Pandora-Gilboa 43
Mentor Lake Cath. 59, Cle. Hts. Beaumont 47
Miamisburg 50, Clayton Northmont 46
Minster 66, Anna 35
Monroeville 58, Plymouth 42
N. Can. Hoover 69, Carrollton 31
N. Jackson Jackson-Milton 58, Mogadore 32
N. Ridgeville Lake Ridge 58, Richmond Hts. 41
Navarre Fairless 39, Wooster Triway 31
New Concord John Glenn 61, Zanesville Maysville 48
New Lexington 72, McConnelsville Morgan 29
New London 56, Ashland Mapleton 49
New Philadelphia 47, Dover 38
Newton Falls 49, Brookfield 17
Newton Local 54, St. Paris Graham 46
Norwalk 63, Tiffin Columbian 39
Norwalk St. Paul 58, Collins Western Reserve 47
Oak Harbor 58, Port Clinton 27
Oberlin 61, Lorain Clearview 38
Olmsted Falls 68, Grafton Midview 41
Ontario 47, Willard 32
Orrville 48, Gnadenhutten Indian Valley 28
Ottoville 57, Delphos St. John’s 33
Oxford Talawanda 53, Hamilton Ross 21
Piqua 45, Troy 38
Poland Seminary 82, Ashtabula Edgewood 28
Portsmouth Notre Dame 59, Piketon 25
Ravenna SE 56, Barberton 44
Richfield Revere 53, Cols. Wellington 47
Richwood N. Union 47, Delaware Buckeye Valley 37
Rittman 35, Lodi Cloverleaf 29, OT
Riverside Stebbins 96, W. Carrollton 41
Rocky River Lutheran W. 47, Columbia Station Columbia 34
S. Charleston SE 73, London Madison Plains 30
S. Point 62, Tolsia, W.Va. 45
Sandusky Perkins 58, Milan Edison 39
Sandusky St. Mary 43, Kansas Lakota 23
Shelby 70, Sandusky 38
Sidney 57, Greenville 52
Solon 72, Strongsville 49
South Charleston, W.Va. 75, Marietta 24
Spencerville 62, Lima Perry 34
Springboro 47, Lebanon 39
Struthers 68, Ashtabula Lakeside 33
Tallmadge 54, Cuyahoga Falls 46
Thornville Sheridan 57, Philo 44
Tipp City Tippecanoe 61, Vandalia Butler 50
Tol. Cent. Cath. 38, Whitehouse Anthony Wayne 36
Tol. Ottawa Hills 35, Tol. Christian 30
Tol. Waite 46, Cle. Max Hayes 23
Tol. Whitmer 71, Rocky River Magnificat 55
Tontogany Otsego 46, Swanton 31
Tree of Life 43, Northside Christian 29
Trenton Edgewood 37, Cin. Mt. Healthy 24
Trotwood-Madison 60, Springfield 36
Troy Christian 47, Sidney Lehman 42
Union City Mississinawa Valley 74, W. Alexandria Twin Valley S. 49
Uniontown Lake 41, Copley 31
Van Wert 52, Celina 48
Vermilion 39, Huron 36
Versailles 40, Jackson Center 28
Vincent Warren 45, Logan 42
W. Chester Lakota W. 84, Middletown 33
W. Lafayette Ridgewood 59, Tuscarawas Cent. Cath. 27
Warren Harding 63, Niles McKinley 56
Warsaw River View 44, Utica 31
Washington C.H. 51, Washington C.H. Miami Trace 42
Wheelersburg 50, Seaman N. Adams 26
Williamsburg 42, Goshen 37
Wilmington 40, Chillicothe 32
Worthington Christian 66, Cols. Franklin Hts. 35
Youngs. Boardman 62, Youngs. East 38
Youngs. Valley Christian 50, Warren JFK 42
Zanesville 38, Cols. DeSales 29
Zoarville Tuscarawas Valley 57, Akr. Manchester 37
OVAC Playoffs
Class 4A
Championship
Belmont Union Local 50, St. Clairsville 36
Class 3A
Championship
Lore City Buckeye Trail 45, Linsly, W.Va. 42
Class 2A
Championship
Wheeling Central, W.Va. 65, Steubenville Cath. Cent. 44
Class 1A
Championship
New Matamoras Frontier 51, Valley Wetzel, W.Va. 46
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS
Sparta Highland vs. Cardington-Lincoln, ccd.