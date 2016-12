Ohio boys, girls high school basketball scores for Thursday, Dec. 29

Boys Basketball

Akr. Firestone 92, Copley 86

Batavia Amelia 59, Cin. Clark Montessori 53

Bellbrook 59, Tol. Cent. Cath. 47

Blanchester 61, Augusta, Ky. 43

Brooklyn 53, Independence 52

Buford, Ga. 61, Huber Hts. Wayne 54

Cambridge 75, Lore City Buckeye Trail 48

Champagnat Catholic, Fla. 61, Cornerstone Christian 58

Cin. Christian 66, Oxford Talawanda 48

Cin. Moeller 58, New Mission, Mass. 45

Cin. Shroder 48, Cin. Purcell Marian 47

Cin. Summit Country Day 78, Ridgeland-Hardeeville, S.C. 45

Cin. Wyoming 64, Granville 29

Coal Grove Dawson-Bryant 41, Raceland, Ky. 39

Coldwater 62, Celina 52

Cols. St. Charles 66, Lewis Center Olentangy Orange 42

Day. Carroll 51, Cols. Watterson 42

Day. Stivers 67, Day. Northridge 58

Fairview 56, Cuyahoga Hts. 29

Fostoria 69, Northwood 63

Garfield Hts. 88, Euclid 85, OT

Gates Mills Gilmour 68, Willoughby S. 62

Gates Mills Hawken 72, Parma Hts. Valley Forge 49

Green 81, Akr. Garfield 68

Hedgesville, W.Va. 68, Painesville Harvey 31

Hilliard Bradley 51, Hilliard Davidson 28

Kenton 75, Marion Harding 72

Loveland 61, Cin. College Prep. 43

Maria Stein Marion Local 52, St. Henry 42

Massillon Perry 63, Canfield 56

Mentor 91, Bay Village Bay 70

Milford Center Fairbanks 64, Waynesfield-Goshen 47

Mowrystown Whiteoak 59, Batavia Clermont NE 45

New Lexington 71, Corning Miller 37

Ottawa-Glandorf 56, Perrysburg 51

Pandora-Gilboa 50, Leipsic 43

Pettisville 52, Defiance Tinora 33

Pitsburg Franklin-Monroe 54, Union City Mississinawa Valley 41

Portsmouth 65, Edgewood, Fla. 53

Richwood N. Union 55, Mt. Blanchard Riverdale 28

Ripley-Union-Lewis-Huntington 58, St. Patrick, Ky. 42

Springside Chestnut Hill, Pa. 57, Wilmington Christian Academy 50

St. Bernard Roger Bacon 64, Philadelphia Roman Catholic, Pa. 41

Tol. Waite 67, Ottawa Lake Whiteford, Mich. 60, OT

Troy 63, Spring. Shawnee 60

Van Wert Lincolnview 51, Kalida 48

Willard 73, Madison 48

Bethel Park Tournament

Cols. Upper Arlington 57, Bethel Park, Pa. 34

Groveport-Madison 68, Steel Valley, Pa. 60

Brunswick Tournament

Brunswick 53, Macedonia Nordonia 37

Parma Padua 70, Marysville 64

Chatt Insurance Holiday Tournament

Rockford Parkway 91, Dola Hardin Northern 25

Tol. Maumee Valley 56, Delphos Jefferson 53

Clermont Northeastern Tournament

Batavia 58, St. Bernard-Elmwood Place 44

Emmanuel Holiday Tournament

Swanton 76, Spring. Emmanuel Christian 32

Farrell Tournament

Youngs. East 73, IDEA Public Charter, D.C. 61

First Federal Holiday Showcase

Berlin Hiland 61, Whitehall-Yearling 53

Day. Dunbar 58, West Salem Northwestern High School 53

Gateway Holiday Classic

Boyle Co., Ky. 60, Worthington Kilbourne 45

Grand Rapids Catholic Central Tournament

Detroit U-D Jesuit, Mich. 55, St. Vincent-St. Mary 49

Heath Holiday Tournament

Cols. Linden McKinley 66, Warsaw River View 28

Heath 95, Howard E. Knox 54

Holiday Tournament

Montpelier 52, Metamora Evergreen 45

Morrow Little Miami 69, Goshen 45

King of The Smokies Classic

Kettering Alter 65, Grainger, Tenn. 62

Pomeroy Meigs 72, Hayden, Ala. 58

McDonald’s Holiday Tournament

Manchester 82, W. Union 58

Miami Valley School Tournament

Covington 58, Sidney Lehman 48

Day. Belmont 64, Tipp City Bethel 62

Piqua 75, New Carlisle Tecumseh 68

Russia 65, Troy Christian 45

Millbury Lake Tournament

Bryan 54, McComb 36

Maumee 44, Millbury Lake 41

Morgantown Tournament

Warren Harding 64, Fairmont Senior, W.Va. 57

Motor City Roundball Classic

Cin. Colerain 75, Clawson, Mich. 38

Newark Holiday Tournament

Cin. Elder 57, Logan 49

North Central Tournament

Consolation

Ev. Bosse, Ind. 69, Springboro 57

North Royalton Tournament

N. Royalton 56, Bedford 40

Parma Hts. Holy Name 85, Medina Highland 50Pepsi Cola Holiday Battle of the Bridge Classic

Blanchester 65, Augusta, Ky. 45

Georgetown 57, Mt. Orab Western Brown 48

Sardinia Eastern Brown 59, Fayetteville-Perry 54

Pike County Tournament

Latham Western 59, Beaver Eastern 53

Waverly 73, Piketon 61

Richmond Tournament

Seventh Place

Portage, Ind. 68, Day. Miami Valley 38

Ripley Tournament

Consolation

Greater Beckley Christian, W.Va. 79, OVC 74

Ritchie County Tournament

Lincoln County, W.Va. 66, New Matamoras Frontier 40

Route 49 Tournament

Antwerp 75, Edon 62

Hicksville 53, Edgerton 49

The Rock Holiday Classic

North Laurel, Ky. 65, Cin. St. Xavier 48

Thomas Worthington Tournament

Reynoldsburg 65, Olmsted Falls 42

Thomas Worthington 93, Tol. Woodward 63

Tuscarawas Central Catholic Shootout

Canal Winchester Harvest Prep 68, Hannibal River 49

Cols. Hartley 58, Alliance Marlington 45

Cols. Ready 56, Tuscarawas Cent. Cath. 51

Proctorville Fairland 65, Day. Chaminade Julienne 58

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Cle. Rhodes vs. Cle. Hts. Lutheran E., ppd.

Girls Basketball

Albany Alexander 55, Waterford 52

Arcadia 61, Gibsonburg 35

Ashland Crestview 62, Greenwich S. Cent. 44

Attica Seneca E. 43, Sycamore Mohawk 33

Atwater Waterloo 44, Akr. Garfield 41

Austintown Fitch 63, Hudson 59

Batavia 38, Batavia Clermont NE 37

Bay Village Bay 49, Rocky River Lutheran W. 35

Bellbrook 59, Tol. Cent. Cath. 47

Bellefontaine 40, N. Lewisburg Triad 17

Belpre 54, Stewart Federal Hocking 44

Berea-Midpark 59, Macedonia Nordonia 46

Berlin Hiland 67, Mentor 53

Bucyrus Wynford 52, Crestline 10

Can. McKinley 64, Cin. N. College Hill 37

Chagrin Falls 37, Chardon 34

Chesapeake 47, Tolsia, W.Va. 28

Chillicothe 61, Chillicothe Unioto 47

Chillicothe Huntington 58, Portsmouth Clay 48

Cin. Summit Country Day 60, Oxford Talawanda 33

Cin. Sycamore 50, Cin. Anderson 30

Clyde 61, Huron 30

Collins Western Reserve 67, Norwalk St. Paul 47

Cols. Linden McKinley 43, Johnstown-Monroe 40, OT

Dalton 52, Apple Creek Waynedale 51

Day. Ponitz Tech. 54, Cin. Taft 52

Delphos St. John’s 45, Van Wert 35

Eastlake N. 68, Garfield Hts. 22

Elmore Woodmore 43, Tol. Ottawa Hills 28

Fremont Ross 55, Marion Harding 48

Fremont St. Joseph 54, Fostoria St. Wendelin 27

Ft. Loramie 43, Versailles 39

Gallipolis Gallia 47, Athens 40

Harrison 53, N. Bend (Cleves) Taylor 50

Haviland Wayne Trace 56, Woodlan, Ind. 40, OT

Independence 60, Fuchs Mizrachi 15

Jackson Center 31, New Bremen 27

Kent Roosevelt 65, Uniontown Lake 63

Kidron Cent. Christian 47, Lucas 25

Lima Bath 61, Bellevue 59

Loudonville 61, Bellville Clear Fork 36

Lynchburg-Clay 65, Hillsboro 35

Marion Pleasant 56, Galion Northmor 43

McComb 43, Tol. Christian 42

Middletown Fenwick 45, Franklin 36

Milan Edison 53, Port Clinton 50

Milford 61, Cin. NW 34

Milton-Union 72, W. Alexandria Twin Valley S. 21

Mogadore 47, Can. South 37

Monroeville 55, Plymouth 52

N. Robinson Col. Crawford 61, Morral Ridgedale 36

New Carlisle Tecumseh 56, Sidney 35

New London 56, Ashland Mapleton 51, OT

New Madison Tri-Village 75, Tipp City Bethel 31

New Paris National Trail 47, Eaton 43

New Washington Buckeye Cent. 56, Carey 48

Newton Local 53, Sidney Fairlawn 16

Niles McKinley 78, Sharon, Pa. 40

Oak Harbor 50, Castalia Margaretta 48

Oak Hill 70, Bidwell River Valley 26

Oregon Clay 52, Sylvania Northview 42

Oregon Stritch 49, Tol. Woodward 24

Ottawa-Glandorf 45, Columbus Grove 44

Ottoville 53, Arlington 47

Painesville Harvey 51, Wickliffe 21

Philo 63, Byesville Meadowbrook 38

Proctorville Fairland 62, Day. Thurgood Marshall 49

Reynoldsburg 48, Wadsworth 28

Russell, Ky. 65, Ironton 54

S. Charleston SE 48, Urbana 23

Sandusky Perkins 58, Vermilion 32

Sarahsville Shenandoah 50, Caldwell 35

Smithville 37, Rittman 27

Spencerville 58, Ft. Jennings 49

St. Marys Memorial 59, Liberty Center 47

Sugar Grove Berne Union 76, Tree of Life 14

Tontogany Otsego 56, Van Buren 29

Upper Sandusky 54, Bucyrus 17

Vincent Warren 79, Beallsville 43

W. Chester Lakota W. 42, Kettering Alter 38

Warren Champion 49, Bristol 25

West Salem Northwestern High School 48, Creston Norwayne 33

Whitehouse Anthony Wayne 62, Genoa Area 38

Willard 73, Mansfield Madison 48

Woodsfield Monroe Cent. 63, Shadyside 56

Wooster 77, Louisville Aquinas 44

Believe Roundball Classic

Doylestown Chippewa 39, Rocky River Magnificat 37

Braggin’ Rights Tournament

Westerville N. 53, St. Bernard Roger Bacon 34

Brunswick Holiday Hoops

Brunswick 57, Parma Padua 39

Chatt Insurance Holiday Tournament

Ridgeway Ridgemont 52, Rockford Parkway 49

Van Wert Lincolnview 49, Tol. Maumee Valley 31

Farrell Tournament

Farrell, Pa. 59, Warren Lordstown 41

Ursuline Academy 78, Westinghouse, Pa. 35

Fremont Tournament

Third Place

Bethany Christian, Ind. 42, Pioneer N. Central 36

Gator Holiday Classic

Shaker Hts. Laurel 67, Cle. Cent. Cath. 52

Image Pro Holiday Classic

Sherwood Fairview 40, Paulding 30

Indpls N. Central Tournament

Consolation

Springboro 56, New Albany, Ind. 40

Kemba Holiday Hoops Classic

Can. Glenoak 74, Cols. Centennial 34

Keystone Oaks Tournament

N. Can. Hoover 66, Blackhawk, Pa. 60

Kings Holiday Classic

Kings Mills Kings 58, Cin. Winton Woods 53

Wilmington 60, Cin. McNicholas 39

KSA Classic in Orlando, Fla.

Oakland Catholic, Pa. 72, Circleville Logan Elm 25

McDonald’s Tournament

Minster 60, Lima Cent. Cath. 26

W. Union 48, Manchester 45

Washington C.H. Miami Trace 58, London 44

Motor City Roundball Classic

Solon 59, Ann Arbor Huron, Mich. 54

Naples Daily news Tournament (FL)

Pickerington Cent. 49, Winter Haven, Fla. 38

North Central Tournament(IN)

Newark Cath. 50, Lancaster Fisher Cath. 38

Ritchie County Tournament

First Round

New Matamoras Frontier 62, Lincoln County, W.Va. 55

Rush For A Cause Tournament (N. Royalton)

Parma Hts. Holy Name 53, Medina Highland 35

Strongsville 42, N. Royalton 39

Shaler/Etna Tournament

Jeannette, Pa. 77, Sullivan Black River 60

Vicki Mauk Holiday Tournament

Elida 51, Harrod Allen E. 28

Lima Sr. 67, Defiance Tinora 54

Yule Classic

Cols. Hartley 55, Delaware Buckeye Valley 30