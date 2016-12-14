Ohio high school boys, girls basketball scores for Wednesday, Dec. 14

Boys
Fredericktown 54, Utica 41
Heath 73, Johnstown Northridge 58
Leesburg Fairfield 64, Georgetown 54
S. Webster 56, Portsmouth Notre Dame 45
Shadyside 67, Cameron, W.Va. 56
Tol. Bowsher 78, Tol. Rogers 73
Tol. Start 57, Tol. Waite 53, 3OT
Williamsburg 58, Cin. Oyler 52
Girls
Amherst Steele 59, Grafton Midview 29
Batavia 39, Fayetteville-Perry 34
Beavercreek 72, Day. Chaminade Julienne 51
Berea-Midpark 66, N. Ridgeville 60
Brooklyn 41, Lorain Clearview 37
Can. McKinley 63, Shaker Hts. 37
Can. South 39, Salem 36
Chagrin Falls 55, Beachwood 47
Chagrin Falls Kenston 53, Madison 36
Cin. NW 49, Cin. Winton Woods 36
Cin. Oak Hills 60, Hamilton 31
Cin. Princeton 57, Middletown 33
Cin. Sycamore 49, Cin. Colerain 41
Cle. Hts. 69, E. Cle. Shaw 66
Cle. Hts. Lutheran E. 61, Cle. Rhodes 30
Columbia Station Columbia 72, Oberlin 25
Cortland Lakeview 57, Warren Harding 40
Eastlake N. 64, Painesville Riverside 43
Fairborn 63, W. Carrollton 52
Gates Mills Gilmour 67, Rocky River Magnificat 62
Granville 48, Johnstown-Monroe 41
Greenfield McClain 33, Lees Creek E. Clinton 32
Hartville Lake Center Christian 54, Rootstown 47
Kings Mills Kings 53, Cin. Glen Este 40
Kirtland 53, Middlefield Cardinal 23
Leavittsburg LaBrae 70, Youngs. Liberty 42
Lodi Cloverleaf 72, Akr. Springfield 36
Logan 49, Canal Winchester 45
Louisville 57, Alliance 24
Loveland 55, Cin. Withrow 29
Macedonia Nordonia 71, Cuyahoga Falls 41
Malvern 83, Magnolia Sandy Valley 31
Mantua Crestwood 60, Atwater Waterloo 49
Massillon Perry 61, Green 50
Mayfield 67, Willoughby S. 40
Mogadore Field 34, Peninsula Woodridge 31
N. Can. Hoover 70, Uniontown Lake 28
Norton 68, Ravenna 51
Orange 70, Wickliffe 47
Parma Hts. Holy Name 40, Mentor Lake Cath. 33
Parma Normandy 49, Parma Hts. Valley Forge 28
Parma Padua 62, Cle. VASJ 31
Perry 67, Chesterland W. Geauga 39
Poland Seminary 61, Niles McKinley 41
Ravenna SE 67, Mogadore 57
Richfield Revere 48, Aurora 32
Sidney 52, Piqua 39
Stow-Munroe Falls 79, Hudson 40
Streetsboro 44, Akr. Coventry 26
Strongsville 68, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 49
Sullivan Black River 58, Sheffield Brookside 35
Tuscarawas Cent. Cath. 65, Strasburg-Franklin 31
Twinsburg 45, Wadsworth 40
Vandalia Butler 43, Troy 32
W. Chester Lakota W. 68, Liberty Twp. Lakota E. 12
Warren Howland 60, Youngs. East 33
Washington C.H. 73, Hillsboro 37
Washington C.H. Miami Trace 38, Chillicothe 31
Westlake 39, Avon Lake 33
Wilmington 39, Clarksville Clinton-Massie 18