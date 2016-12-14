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Ohio high school boys, girls basketball scores for Wednesday, Dec. 14

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Boys

Fredericktown 54, Utica 41

Heath 73, Johnstown Northridge 58

Leesburg Fairfield 64, Georgetown 54

S. Webster 56, Portsmouth Notre Dame 45

Shadyside 67, Cameron, W.Va. 56

Tol. Bowsher 78, Tol. Rogers 73

Tol. Start 57, Tol. Waite 53, 3OT

Williamsburg 58, Cin. Oyler 52

Girls

Amherst Steele 59, Grafton Midview 29

Batavia 39, Fayetteville-Perry 34

Beavercreek 72, Day. Chaminade Julienne 51

Berea-Midpark 66, N. Ridgeville 60

Brooklyn 41, Lorain Clearview 37

Can. McKinley 63, Shaker Hts. 37

Can. South 39, Salem 36

Chagrin Falls 55, Beachwood 47

Chagrin Falls Kenston 53, Madison 36

Cin. NW 49, Cin. Winton Woods 36

Cin. Oak Hills 60, Hamilton 31

Cin. Princeton 57, Middletown 33

Cin. Sycamore 49, Cin. Colerain 41

Cle. Hts. 69, E. Cle. Shaw 66

Cle. Hts. Lutheran E. 61, Cle. Rhodes 30

Columbia Station Columbia 72, Oberlin 25

Cortland Lakeview 57, Warren Harding 40

Eastlake N. 64, Painesville Riverside 43

Fairborn 63, W. Carrollton 52

Gates Mills Gilmour 67, Rocky River Magnificat 62

Granville 48, Johnstown-Monroe 41

Greenfield McClain 33, Lees Creek E. Clinton 32

Hartville Lake Center Christian 54, Rootstown 47

Kings Mills Kings 53, Cin. Glen Este 40

Kirtland 53, Middlefield Cardinal 23

Leavittsburg LaBrae 70, Youngs. Liberty 42

Lodi Cloverleaf 72, Akr. Springfield 36

Logan 49, Canal Winchester 45

Louisville 57, Alliance 24

Loveland 55, Cin. Withrow 29

Macedonia Nordonia 71, Cuyahoga Falls 41

Malvern 83, Magnolia Sandy Valley 31

Mantua Crestwood 60, Atwater Waterloo 49

Massillon Perry 61, Green 50

Mayfield 67, Willoughby S. 40

Mogadore Field 34, Peninsula Woodridge 31

N. Can. Hoover 70, Uniontown Lake 28

Norton 68, Ravenna 51

Orange 70, Wickliffe 47

Parma Hts. Holy Name 40, Mentor Lake Cath. 33

Parma Normandy 49, Parma Hts. Valley Forge 28

Parma Padua 62, Cle. VASJ 31

Perry 67, Chesterland W. Geauga 39

Poland Seminary 61, Niles McKinley 41

Ravenna SE 67, Mogadore 57

Richfield Revere 48, Aurora 32

Sidney 52, Piqua 39

Stow-Munroe Falls 79, Hudson 40

Streetsboro 44, Akr. Coventry 26

Strongsville 68, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 49

Sullivan Black River 58, Sheffield Brookside 35

Tuscarawas Cent. Cath. 65, Strasburg-Franklin 31

Twinsburg 45, Wadsworth 40

Vandalia Butler 43, Troy 32

W. Chester Lakota W. 68, Liberty Twp. Lakota E. 12

Warren Howland 60, Youngs. East 33

Washington C.H. 73, Hillsboro 37

Washington C.H. Miami Trace 38, Chillicothe 31

Westlake 39, Avon Lake 33

Wilmington 39, Clarksville Clinton-Massie 18

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