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Ohio high school boys basketball scores for Friday, Dec. 2

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Ada 51, Ridgeway Ridgemont 45

Akr. Coventry 73, Akr. East 55

Akr. Manchester 63, Atwater Waterloo 49

Albany Alexander 56, Stewart Federal Hocking 12

Alliance 56, Sugarcreek Garaway 40

Arlington 61, Ft. Jennings 58, OT

Ashland 60, Sandusky 59

Attica Seneca E. 56, Tiffin Calvert 45

Beavercreek 47, Xenia 32

Bellefontaine 47, Celina 44

Berlin Center Western Reserve 67, Columbiana 48

Bethel-Tate 49, Batavia Amelia 47

Bidwell River Valley 57, Reedsville Eastern 42

Bristol 68, Warren Lordstown 47

Cambridge 60, New Concord John Glenn 43

Camden Preble Shawnee 58, Middletown Madison Senior 44

Chagrin Falls Kenston 76, Ravenna 34

Cin. Glen Este 61, Morrow Little Miami 60

Cin. Indian Hill 75, Reading 45

Cin. Madeira 59, Cin. Clark Montessori 40

Cin. Mt. Healthy 63, Cin. Colerain 56

Cin. Summit Country Day 72, Cin. Princeton 46

Cin. Withrow 54, Cin. Winton Woods 42

Cle. VASJ 72, Euclid 64

Collins Western Reserve 63, Castalia Margaretta 51

Continental 61, Paulding 46

Eastside, Ind. 57, Edgerton 46

Elyria 81, N. Ridgeville 52

Elyria Open Door 52, Brooklyn 38

Fremont St. Joseph 73, Arcadia 40

Ft. Loramie 54, Anna 29

Galion 47, Bucyrus 38

Gallipolis Gallia 70, Pomeroy Meigs 53

Garfield Hts. Trinity 42, Independence 34

Gibsonburg 78, Elmore Woodmore 68, OT

Hamilton Badin 43, Oxford Talawanda 42

Harrod Allen E. 80, Vanlue 46

Hartville Lake Center Christian 73, Akr. Springfield 46

Haviland Wayne Trace 70, Columbus Grove 56

Hicksville 55, Sherwood Fairview 32

Holgate 37, Napoleon 29

Hubbard 65, Campbell Memorial 42

Jackson 49, S. Webster 43

Jefferson Area 56, Newton Falls 39

Jeromesville Hillsdale 64, Loudonville 54

Johnstown Northridge 61, Cardington-Lincoln 47

Kalida 45, New Bremen 44

Lakeside Danbury 57, Kansas Lakota 37

Lancaster 58, Zanesville 48

Lancaster Fairfield Union 47, Cols. Watterson 38

Latham Western 59, Manchester 54

Lebanon 62, Fairborn 45

Leesburg Fairfield 69, Lees Creek E. Clinton 45

Leipsic 53, Bluffton 51, OT

Lexington 68, Galion Northmor 48

Lisbon David Anderson 84, Heartland Christian 29

Lockland 39, Miami Valley Christian Academy 36

Loveland 49, Harrison 43

Lucas 56, Fredericktown 51

Lynchburg-Clay 60, New Richmond 45

Lyndhurst Brush 66, Cle. St. Martin De Porres 32

Magnolia Sandy Valley 53, Zoarville Tuscarawas Valley 46

Mansfield Madison 61, Shelby 49

Mansfield St. Peter’s 76, Greenwich S. Cent. 58

Marietta 93, Crooksville 41

Marion Pleasant 49, Delaware Hayes 48

McArthur Vinton County 68, Piketon 49

Medina 91, Warrensville Hts. 72

Medina Highland 58, Brunswick 54

Metamora Evergreen 64, Pioneer N. Central 39

Miamisburg 66, New Carlisle Tecumseh 31

Milford 53, Cin. Sycamore 44

Miller City 52, Defiance Tinora 35

Montpelier 55, Stryker 44

Mt. Blanchard Riverdale 64, Carey 44

N. Baltimore 59, Fostoria St. Wendelin 34

N. Robinson Col. Crawford 49, Mansfield Christian 46

N. Royalton 36, N. Olmsted 34

New Boston Glenwood 62, McDermott Scioto NW 53

New Riegel 51, Sycamore Mohawk 38

Niles McKinley 58, Brookfield 48

Norton 61, Canal Fulton Northwest 45

Oak Hill 44, Beaver Eastern 40

Old Fort 82, Northwood 28

Ontario 68, Mansfield Sr. 60, 3OT

Orrville 61, Millersburg W. Holmes 57

Ottoville 74, Lima Temple Christian 65

Parma Normandy 71, Cuyahoga Falls 60

Plymouth 59, New Washington Buckeye Cent. 48

Poland Seminary 57, Youngs. Liberty 54

Portsmouth Clay 57, Bainbridge Paint Valley 52

Portsmouth Notre Dame 48, Chesapeake 36

Ravenna SE 71, N. Jackson Jackson-Milton 66, OT

Rockford Parkway 65, Waynesfield-Goshen 46

Rossford 62, Findlay Liberty-Benton 60

Russia 67, Houston 39

Sandusky Perkins 48, Norwalk 46, OT

Sardinia Eastern Brown 60, Hillsboro 45

Spencerville 56, St. Henry 49

Spring. Cath. Cent. 50, Spring. Kenton Ridge 39

Springboro 55, Riverside Stebbins 48

Steubenville Cath. Cent. 46, Cadiz Harrison Cent. 28

Stow-Munroe Falls 74, Kent Roosevelt 35

Streetsboro 54, Chagrin Falls 53

Struthers 70, Girard 54

Tiffin Columbian 63, Oregon Clay 54

Tol. Ottawa Hills 63, Delta 32

Tol. Start 65, Findlay 63, OT

Tol. Woodward 79, Fremont Ross 65

Upper Sandusky 69, Willard 50

Vandalia Butler 41, Spring. Shawnee 24

W. Salem NW 68, Wooster Triway 47

Wadsworth 52, Akr. Firestone 50, OT

Wapakoneta 64, Piqua 53

Warren Champion 57, Cortland Lakeview 55

Washington C.H. Miami Trace 57, Southeastern 29

Wellston 37, Ironton Rock Hill 30

Westlake 63, Rocky River 42

Willow Wood Symmes Valley 44, Crown City S. Gallia 35

Wooster 73, Massillon Washington 68

Youngs. Boardman 52, Warren Harding 51

Youngs. East 68, Austintown Fitch 54

Youngs. Ursuline 42, Uniontown Lake 40

Andrews Osborne

Andrews Osborne Academy 81, Tol. Horizon Science 29

Benjamin LoganTournament

Bellefontaine Benjamin Logan 64, DeGraff Riverside 49

DiFranco Tournament

Columbia Station Columbia 47, Grafton Midview 56

Elida Tipoff Classic

Elida 59, Lima Bath 46

Shawnee 69, Lima Cent. Cath. 55

Grove City Tournament

Grove City 48, Cols. Mifflin 47

Powell Olentangy Liberty 70, Perrysburg 38

Hopewell-Loudon Tip-Off Classic

Bascom Hopewell-Loudon 81, Tol. Horizon Science 23

Dola Hardin Northern 37, Mansfield Temple Christian 35

Liberty Ford Tip-Off Classic

Vermilion 79, Sheffield Brookside 48

Ohio Valley Preview

Cin. Moeller 63, Pickerington N. 46

Zane Trace Tournament

Circleville Logan Elm 80, Chillicothe Zane Trace 50

Cols. Ready 72, Williamsport Westfall 42

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