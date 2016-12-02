Ohio high school boys basketball scores for Friday, Dec. 2

Ada 51, Ridgeway Ridgemont 45
Akr. Coventry 73, Akr. East 55
Akr. Manchester 63, Atwater Waterloo 49
Albany Alexander 56, Stewart Federal Hocking 12
Alliance 56, Sugarcreek Garaway 40
Arlington 61, Ft. Jennings 58, OT
Ashland 60, Sandusky 59
Attica Seneca E. 56, Tiffin Calvert 45
Beavercreek 47, Xenia 32
Bellefontaine 47, Celina 44
Berlin Center Western Reserve 67, Columbiana 48
Bethel-Tate 49, Batavia Amelia 47
Bidwell River Valley 57, Reedsville Eastern 42
Bristol 68, Warren Lordstown 47
Cambridge 60, New Concord John Glenn 43
Camden Preble Shawnee 58, Middletown Madison Senior 44
Chagrin Falls Kenston 76, Ravenna 34
Cin. Glen Este 61, Morrow Little Miami 60
Cin. Indian Hill 75, Reading 45
Cin. Madeira 59, Cin. Clark Montessori 40
Cin. Mt. Healthy 63, Cin. Colerain 56
Cin. Summit Country Day 72, Cin. Princeton 46
Cin. Withrow 54, Cin. Winton Woods 42
Cle. VASJ 72, Euclid 64
Collins Western Reserve 63, Castalia Margaretta 51
Continental 61, Paulding 46
Eastside, Ind. 57, Edgerton 46
Elyria 81, N. Ridgeville 52
Elyria Open Door 52, Brooklyn 38
Fremont St. Joseph 73, Arcadia 40
Ft. Loramie 54, Anna 29
Galion 47, Bucyrus 38
Gallipolis Gallia 70, Pomeroy Meigs 53
Garfield Hts. Trinity 42, Independence 34
Gibsonburg 78, Elmore Woodmore 68, OT
Hamilton Badin 43, Oxford Talawanda 42
Harrod Allen E. 80, Vanlue 46
Hartville Lake Center Christian 73, Akr. Springfield 46
Haviland Wayne Trace 70, Columbus Grove 56
Hicksville 55, Sherwood Fairview 32
Holgate 37, Napoleon 29
Hubbard 65, Campbell Memorial 42
Jackson 49, S. Webster 43
Jefferson Area 56, Newton Falls 39
Jeromesville Hillsdale 64, Loudonville 54
Johnstown Northridge 61, Cardington-Lincoln 47
Kalida 45, New Bremen 44
Lakeside Danbury 57, Kansas Lakota 37
Lancaster 58, Zanesville 48
Lancaster Fairfield Union 47, Cols. Watterson 38
Latham Western 59, Manchester 54
Lebanon 62, Fairborn 45
Leesburg Fairfield 69, Lees Creek E. Clinton 45
Leipsic 53, Bluffton 51, OT
Lexington 68, Galion Northmor 48
Lisbon David Anderson 84, Heartland Christian 29
Lockland 39, Miami Valley Christian Academy 36
Loveland 49, Harrison 43
Lucas 56, Fredericktown 51
Lynchburg-Clay 60, New Richmond 45
Lyndhurst Brush 66, Cle. St. Martin De Porres 32
Magnolia Sandy Valley 53, Zoarville Tuscarawas Valley 46
Mansfield Madison 61, Shelby 49
Mansfield St. Peter’s 76, Greenwich S. Cent. 58
Marietta 93, Crooksville 41
Marion Pleasant 49, Delaware Hayes 48
McArthur Vinton County 68, Piketon 49
Medina 91, Warrensville Hts. 72
Medina Highland 58, Brunswick 54
Metamora Evergreen 64, Pioneer N. Central 39
Miamisburg 66, New Carlisle Tecumseh 31
Milford 53, Cin. Sycamore 44
Miller City 52, Defiance Tinora 35
Montpelier 55, Stryker 44
Mt. Blanchard Riverdale 64, Carey 44
N. Baltimore 59, Fostoria St. Wendelin 34
N. Robinson Col. Crawford 49, Mansfield Christian 46
N. Royalton 36, N. Olmsted 34
New Boston Glenwood 62, McDermott Scioto NW 53
New Riegel 51, Sycamore Mohawk 38
Niles McKinley 58, Brookfield 48
Norton 61, Canal Fulton Northwest 45
Oak Hill 44, Beaver Eastern 40
Old Fort 82, Northwood 28
Ontario 68, Mansfield Sr. 60, 3OT
Orrville 61, Millersburg W. Holmes 57
Ottoville 74, Lima Temple Christian 65
Parma Normandy 71, Cuyahoga Falls 60
Plymouth 59, New Washington Buckeye Cent. 48
Poland Seminary 57, Youngs. Liberty 54
Portsmouth Clay 57, Bainbridge Paint Valley 52
Portsmouth Notre Dame 48, Chesapeake 36
Ravenna SE 71, N. Jackson Jackson-Milton 66, OT
Rockford Parkway 65, Waynesfield-Goshen 46
Rossford 62, Findlay Liberty-Benton 60
Russia 67, Houston 39
Sandusky Perkins 48, Norwalk 46, OT
Sardinia Eastern Brown 60, Hillsboro 45
Spencerville 56, St. Henry 49
Spring. Cath. Cent. 50, Spring. Kenton Ridge 39
Springboro 55, Riverside Stebbins 48
Steubenville Cath. Cent. 46, Cadiz Harrison Cent. 28
Stow-Munroe Falls 74, Kent Roosevelt 35
Streetsboro 54, Chagrin Falls 53
Struthers 70, Girard 54
Tiffin Columbian 63, Oregon Clay 54
Tol. Ottawa Hills 63, Delta 32
Tol. Start 65, Findlay 63, OT
Tol. Woodward 79, Fremont Ross 65
Upper Sandusky 69, Willard 50
Vandalia Butler 41, Spring. Shawnee 24
W. Salem NW 68, Wooster Triway 47
Wadsworth 52, Akr. Firestone 50, OT
Wapakoneta 64, Piqua 53
Warren Champion 57, Cortland Lakeview 55
Washington C.H. Miami Trace 57, Southeastern 29
Wellston 37, Ironton Rock Hill 30
Westlake 63, Rocky River 42
Willow Wood Symmes Valley 44, Crown City S. Gallia 35
Wooster 73, Massillon Washington 68
Youngs. Boardman 52, Warren Harding 51
Youngs. East 68, Austintown Fitch 54
Youngs. Ursuline 42, Uniontown Lake 40
Andrews Osborne
Andrews Osborne Academy 81, Tol. Horizon Science 29
Benjamin LoganTournament
Bellefontaine Benjamin Logan 64, DeGraff Riverside 49
DiFranco Tournament
Columbia Station Columbia 47, Grafton Midview 56
Elida Tipoff Classic
Elida 59, Lima Bath 46
Shawnee 69, Lima Cent. Cath. 55
Grove City Tournament
Grove City 48, Cols. Mifflin 47
Powell Olentangy Liberty 70, Perrysburg 38
Hopewell-Loudon Tip-Off Classic
Bascom Hopewell-Loudon 81, Tol. Horizon Science 23
Dola Hardin Northern 37, Mansfield Temple Christian 35
Liberty Ford Tip-Off Classic
Vermilion 79, Sheffield Brookside 48
Ohio Valley Preview
Cin. Moeller 63, Pickerington N. 46
Zane Trace Tournament
Circleville Logan Elm 80, Chillicothe Zane Trace 50
Cols. Ready 72, Williamsport Westfall 42