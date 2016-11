Boys basketball season preview: Ottawa-Glandorf Titans

Coach: Tyson McGlaughlin

Years, career record: 7, 131-51

Division: II

Last year: 21-6, 8-1 WBL (co-champs)

Returning letterwinners (* returning starter): Connor Niese* (Sr., 6-1, guard), Jay Kaufman* (Jr., 6-4, forward), Jake Dible* (Jr., 6-6, forward), Owen Heigal (So., 5-9, point guard)

Promising newcomers: Richie Knowlton (Jr., 6-1, guard), Bryce Schroeder (Jr., 5-9, guard), Ethan White (So., 6-3, forward/guard), Trevor Siefker (Jr., 6-5, forward), Michael Bowers (Jr., 6-2, forward)

Team outlook: Ottawa-Glandorf has four returning lettermen from last season. The Titans bring back Jay Kaufman, an honorable mention all-WBL selection who averaged 9 points and 9 rebounds a game last year. The challenge for Ottawa-Glandorf coach Tyson McGlaughlin will be getting several football players, fresh off a regional finals appearance, into condition for basketball.

SCHEDULE

Dec. 2 at Bryan 7:30 PM

Dec. 9 at Liberty Center 7:30 PM

Dec. 16 Bath 7:30 PM

Dec. 17 Lima Central Catholic 7:30 PM

Dec. 20 at Bowling Green 7:30 PM

Dec. 27 at Archbold 7:30 PM

Dec. 29 Perrysburg 7:30 PM

Jan. 6 at Van Wert 7:30 PM

Jan. 7 Bluffton 7:30 PM

Jan. 13 at Celina 7:30 PM

Jan. 14 Findlay 7:30 PM

Jan. 20 Shawnee 7:30 PM

Jan. 21 at Lima Senior 7:30 PM

Jan. 27 Defiance 7:30 PM

Jan. 28 Columbus Grove 7:30 PM

Feb. 3 Kenton 7:30 PM

Feb. 4 Napoleon 7:30 PM

Feb. 10 Wapakoneta 7:30 PM

Feb. 11 Lexington 6:30 PM

Feb. 17 at Elida 7:30 PM

Feb. 24 St. Marys 7:30 PM

BOYS BASKETBALL