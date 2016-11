AP All-Northwest Ohio District football teams

COLUMBUS — The 2016 Associated Press All-Northwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

Division I

First team

Offense

Ends: Nick Witcher, Toledo Whitmer, 6-feet-3, 190 pounds, senior. Linemen: Lance Hale, Toledo Whitmer, 5-10, 210, sr.; Jahneil Douglas, Toledo Start, 6-4, 255, sr. Quarterback: Riley Keller, Toledo Whitmer, 6-1, 180, fr. Backs: Stephon Watson, Toledo Start, 5-10, 210, sr. Kicker: Chase Wilcox, Findlay, 5-9, 140, jr.

Defense

Linemen: Kyle Walsh, Toledo Whitmer, 6-2, 220, sr. Linebackers: Kaleb Breitner, Toledo Whitmer, 6-3, 185, jr.; Cam Dillon, Findlay, 6-2, 180, jr.; David Smith, Toledo Start, 5-10, 210, sr. Backs: Kyle Nunn, Findlay, 6-3, 200, sr.; Zach Kubicki, Toledo Whitmer, 5-11, 180, sr.; Brandon Armstrong, Findlay, 5-8, 150, sr.; Sam Stickles, Toledo Whitmer, 5-10, 180, jr.; Jacob Boling, Toledo Start, 6-0, 195, jr.

Honorable Mention

Mitchell Hucke, Findlay; Tre Miller, Findlay; Sam Kovaleski, Findlay; D’on Stinson, Findlay; K’juan Chandler, Toledo Start; Zack Penrice, Toledo Start; Malik Moore, Toledo Whitmer; Adam Hem, Toledo Whitmer; Cavon Butler, Toledo Whitmer.

No offensive or defensive player of the years or coach of the year selected.

Division II

First team

Offense

Ends: Lamar Witcher, Holland Springfield, 5-11, 180, sr.; Noah Lenz, Perrysburg, 5-8, 155, sr.; Keaton Upshaw, Lima Senior, 6-8, 220, jr. Linemen: Mitch Berg, Toledo St. John’s, 6-6, 292, sr.; Joe Young, Holland Springfield, 6-3, 245, sr.; Cole Ragan, Whitehouse Anthony Wayne, 6-2, 249, jr.; Montrell Caldwell, Mansfield Senior, 6-0, 265, jr.; Darius Collins, Lima Senior, 6-2, 295, sr. Quarterback: A.J. Gucciardo, Holland Springfield, 6-0, 165, so. Backs: Evan Brown, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 195, sr.; Brian Benson, Mansfield Senior, 5-9, 190, sr.; Jaden Walker, Lima Senior, 6-0, 185, sr. Kicker: Kyle Rhonehouse, Whitehouse Anthony Wayne, 6-2, 175, so.

Defense

Linemen: Bryan Rogers, Holland Springfield, 5-10, 235, sr.; Dawson Zaleski, Whitehouse Anthony Wayne, 6-3, 233, jr.; Shawn Newsome, Fremont Ross, 6-0, 210, jr. Linebackers: Dallas Gant, Toledo St. John’s, 6-3, 208, jr.; Johnny Rupp, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, 215, sr.; Jackson Klusmeyer, Perrysburg, 6-0, 210, sr.; Tim Selhorst, Perrysburg, 6-0, 185, sr. Backs: Tycen Anderson, Toledo St. John’s, 6-3, 184, sr.; Trey Mathena, Toledo Waite, 5-9, 170, so.; Tre’suan Windham, Mansfield Senior, 5-9, 165, so.; Kevontae Tyson, Lima Senior, 6-1, 160, jr. Punter: Noah Hotz, Fremont Ross, 5-11, 160, so.

Offensive player of the year: Brian Benson, Mansfield Senior

Defensive player of the year: Johnny Rupp, Whitehouse Anthony Wayne

Coach of the year: Andy Brungard, Whitehouse Anthony Wayne

Second team

Offense

Ends: Bryce Mitchell, Toledo Bowsher, 6-4, 210, sr.; LaKeith Jackson, Holland Springfield, 5-10, 170, jr. Linemen: Tyler Long, Holland Springfield, 6-4, 265, jr.; Austin Beier, Toledo St. John’s, 6-5, 250, jr.; Nate Mayle, Fremont Ross, 6-3, 285, sr.; Devin Brandin, Toledo Bowsher, 5-10, 190, sr.; Pernell Fountain, Holland Springfield, 6-4, 240, sr. Quarterback: Ronnie Sanders, Toledo Waite, 6-4, 170, sr. Backs: Tyler Turner, Toledo St. John’s, 5-8, 205, sr.; Bryant Koback, Holland Springfield, 6-0, 205, sr.

Defense

Linemen: Chase Newton, Perrysburg, 6-0, 215, sr.; Khalil Frames, Toledo Bowsher, 6-0, 215, jr.; Taevion Cummings, Toledo Waite, 6-4, 265, jr.; Brandon Myers, Mansfield Senior, 6-1, 250, sr. Linebackers: Logan Hillesheim, Toledo St. John’s, 5-11, 215, sr.; Tylin McCulley, Toledo Bowsher, 6-0, 210, sr.; Mickey Wiseman, Oregon Clay, 6-1, 195, sr. Backs: Dane Hullibarger, Sylvania Northview, 6-1, 175, jr.; Eric Morant, Toledo Bowsher, 5-9, 150, jr.; Keith Holmes, Toledo St. Francis, 6-1, 225, jr. Punter: Brad Tanner, Whitehouse Anthony Wayne, 6-3, 180, sr.

Honorable Mention

Trey Reddick, Oregon Clay; Trevor Hartbarger, Sylvania Northview; Jessup Pawelczyk, Sylvania Northview; Marty Hofbauer, Sylvania Northview; Martwan Barringer, Toledo Bowsher; David Goben, Toledo Bowsher; Tyler Payton, Toledo Bowsher; Garrett Culkowski, Toledo St. Francis; Joe Fretti, Toledo St. John’s; Anthony Huff, Toledo Waite; LaMarcus Neal, Toledo Waite; Nolan Anderson, Whitehouse Anthony Wayne; Ryan Connelly, Whitehouse Anthony Wayne; Roger Burling, Fremont Ross; Jacob Schott, Fremont Ross.

Division III

First team

Offense

Ends: Cavon Croom, Sandusky, 6-0, 175, sr.; Tanner Davenport, Clyde, 6-0, 180, sr.; John Wolfe, Ashland, 6-0, 175, sr. Linemen: Nik Pruss, Toledo Central Catholic, 6-1, 250, sr.; Ja’Mez Young, Sandusky, 5-10, 254, sr.; John Valentine, Ashland, 6-2, 315, jr.; Joey Morlino, St. Marys, 6-2, 220, sr.; Ryan Lowden, Wapakoneta, 5-8, 225, sr. Quarterback: Ja’Vez Alexander, Sandusky, 6-3, 188, jr. Backs: Michael Warren, Toledo Central Catholic, 5-10, 210, sr.; Marcellus Hunt, Woodward, 6-0, 180, sr.; Eric Spicer, St. Marys, 5-9, 170, sr. Kicker: Tristan Meyer, Wapakoneta, 6-0, 170, sr.

Defense

Linemen: James Hudson, Toledo Central Catholic, 6-5, 280, sr.; Jeremy Christoff, Bowling Green, 6-2, 215, sr.; Shayne Work, Sandusky, 5-11, 241, sr.; Aidan Ammons, Lexington, 6-2, 195, sr.; Matt Patten, St. Marys, 6-2, 240, sr. Linebackers: Dallas Fields, Toledo Central Catholic, 6-1, 215, jr.; Keysean Amison, Sandusky Perkins, 5-10, 185, sr.; T.J. Gerhardt, Lexington, 5-9, 195, sr.; Landon Hall, Wapakoneta, 6-2, 200, sr. Backs: Conner Long, Clyde, 5-11, 177, jr.; Cade Stover, Lexington, 6-4, 200, so.; Dustin Howell, St. Marys, 6-2, 175, sr.; Maddux Liles, Wapakoneta, 5-10, 175, sr. Punter: Griffin Rinner, Norwalk, 5-11, 185, sr.

Offensive player of the year: Michael Warren, Toledo Central Catholic

Defensive player of the year: T.J. Gerhardt, Lexington

Coach of the year: Greg Dempsey, Toledo Central Catholic

Second team

Offense

Ends: Blake Obringer, Norwalk, 6-2, 165, sr.; A.J. Nickoli, Lexington, 6-0, 175, sr.; Cole Harmon, Elida, 5-9, 170, jr. Linemen: Conner Ashman, Bowling Green, 6-2, 185, sr.; Antonio Adams, Toledo Woodward, 6-0, 270, sr.; Evan Sparks, Sandusky Perkins, 6-2, 215, sr.; Tyler Newlan, Ashland, 5-11, 245, sr.; Jonathan Peterson, St. Marys, 6-0, 210, sr. Quarterback: Lucas Nicely, Clyde, 5-9, 150, sr.; Keagan Armitage, Ashland, 6-2, 185, jr. Backs: Frank Sewell, Clyde, 5-10, 185, sr.; Hunter Biddle, Lexington, 6-0, 170, sr.; Ryan Harter, Celina, 5-8, 180, sr. Kicker: Bryce Stormer, Ashland, 6-0, 165, sr.

Defense

Linemen: De’Marko Craig, Toledo Central Catholic, 6-0, 260, jr.; Ryan Kelley, Clyde, 5-10, 203, sr.; Keegan Livingston, Norwalk, 6-2, 230, sr.; Dana Shoulders, Lexington, 6-2, 210, sr.; Jake Cockerell, Wapakoneta, 6-3, 215, sr. Linebackers: Elijah Anderson, Toledo Central Catholic, 5-10, 185, sr.; Josh Jenne, Clyde, 6-2, 225, jr.; Logan Pfizenmayer, Lexington, 6-2, 210, sr.; Austin Giesige, St. Marys, 6-0, 220, jr. Backs: Braden Frederick, Defiance, 5-9, 160, sr.; Trenten Morrow, Norwalk, 6-4, 190, sr.; Peyton Smith, Elida, 5-11, 165, sr.; Julius Fisher, St. Marys, 6-1, 190, sr.

Honorable Mention:

Brandon Haraway, Norwalk; Luke Zahniser, Sandusky Perkins; Damon Montano, Clyde; Parker Reese, Clyde; Quay Brown, Sandusky; Keith Williams, Sandusky; Seth Huston, Celina; Garrett Lauth, St. Marys; William Bayham, St. Marys; Seth Vorhees, St. Marys; Grant Keith, St. Marys; Dylan Dohanos, Bowling Green; Darius Calhoun, Bowling Green; Brett Griffin, Bowling Green; Isaiah Eichler, Celina; Lance Orick, Celina; Kole Murlin, Celina; Mike Purdy, Elida; Noah Meeker, Elida; Deonovan Whitfield, Elida; Dan Unruh, Elida; Dan Tullis, Elida; Isaac McAdams, Elida; Cody Swartzmiller, Lexington; Tony Gerrell, Lexington; Tyrell Ajian, Mansfield Madison; Donquaveous Wyatt, Maumee; Jack Yeager, Maumee; Mikey Haney, Maumee; Andrew Brogan, Maumee; Max Corso, Sandusky; Michael Harper, Sandusky Perkins; Gabe Vandever, St. Marys; Reed Aller, St. Marys; Jase Bowen, Toledo Central Catholic; Isaiah Jackson, Toledo Central Catholic; Domonique Kimble, Toledo Central Catholic; Vinnie Klempner, Toledo Central Catholic; Bryce Quinlan, Toledo Central Catholic; Dru Pettigrew, Toledo Rogers; Kejuan Jones, Toledo Rogers; Ke-Shawn Jones, Toledo Rogers; Jyaire Bryant, Toledo Rogers; Burrow Alexander, Toledo Woodward; Montell Richardson, Toledo Woodward; G’nonn Caraway, Toledo Woodward; Kais Chiles, Wapakoneta; Logan Ricker, Wapakoneta.

Division IV

First team

Offense

Ends: Richie Knowlton, Ottawa-Glandorf, 6-1, 180, jr.; Dakota McPeak, Bellevue, 6-2, 170, jr.; Chris Deardorf, Kenton, 5-11, 165, sr. Linemen: Alex Hoehn, Ottawa-Glandorf, 6-4, 265, sr.; Hunter Lacer, Oak Harbor, 6-1, 225, jr.; Brock Meyer, Bellevue, 6-1, 300, sr.; Devin Williams, Shelby, 6-2, 295, sr.; Jacob Raabe, Wauseon, 6-3, 232, sr. Quarterback: Jay Kaufman, Ottawa-Glandorf, 6-4, 210, jr.; Alec Foos, Bellevue, 6-1, 190, sr. Backs: Emerson Lowe, Port Clinton, 5-9, 200, sr.; Devon Brooks, Shelby, 5-8, 173, jr. Kicker: Taylor Rollins, Port Clinton, 5-8, 150, sr.

Defense

Linemen: Derek Rose, Shelby, 6-2, 200, sr.; Alex Andrews, Napoleon, 5-10, 185, sr.; Russell DeMarco, Port Clinton, 6-2, 220, sr.; Chase Reynolds, Wauseon, 5-11, 183, sr. Linebackers: Logan Balbaugh, Ottawa-Glandorf, 6-0, 170, sr.; Nick Arnold, Ontario, 6-0, 195, sr.; Randy Hilton, Napoleon, 5-10, 188, sr.; Caleb Oberther, Oak Harbor, 5-9, 180, sr.; Bryce Ray, Bellevue, 6-1, 205, jr. Backs: Trent Basinger, Ottawa-Glandorf, 6-1, 165, sr.; Darius Daniels, Port Clinton, 5-11, 175, sr.

Offensive player of the year: Alec Foos, Bellevue

Defensive player of the year: Logan Balbaugh, Ottawa-Glandorf

Coach of the year: Erik Will, Shelby

Second team

Offense

Ends: Jayden Stanton, Fostoria, 5-10, 160, sr.; Donte McClure, Port Clinton, 5-11, 180, sr.; Carter Brooks, Shelby, 6-2, 200, jr. Linemen: Bryce Miller, Ontario, 6-0, 190, sr.; Tyler Heintz, Kenton, 6-4, 275, sr.; Brady Kuhlman, Ottawa-Glandorf, 6-0, 205, sr. Quarterback: Joey Brenner, Port Clinton, 6-5, 210, sr.; Brennan Armstrong, Shelby, 6-2, 205, jr. Backs: Shane Pack, Upper Sandusky, 6-2, 225, sr.; Connor Niese, Ottawa-Glandorf, 6-0, 170, sr. Kicker: Avery DelFavro, Napoleon, 6-4, 275, sr.

Defense

Linemen: Tyler Ebbeskotte, Ottawa-Glandorf, 6-2, 195, jr.; Thomas Phillips, Kenton, 6-6, 220, sr. Linebackers: Brendan Wilson, Wauseon, 6-1, 175, sr.; Luke Nye, Bryan, 6-1, 205, sr.; Bo Gross, Bath, 6-1, 221, sr. Backs: Alex Gerken, Napoleon, 6-0, 185, sr.; Everett Bueter, Wauseon, 6-2, 165, jr.

Honorable Mention

Treston Francis, Bellevue; Jake Holsapple, Huron; Phillip Jones, Huron; Jake Ortman, Huron; Brandon Dowell, Huron; Chris Davis, Huron; Quan Jackson, Ontario; Skylar Garcia, Fostoria; Travis Thompson, Upper Sandusky; Lane Good, Napoleon; Sam Meece, Napoleon; Tyler Stuber, Napoleon; Brett Llewellyn, Ottawa-Glandorf; Junior Martinez, Wauseon; Trent Hites, Kenton; Owen Newlove, Wauseon.

Division V

First team

Offense

Ends: Gunnar Oakes, Swanton, 6-5, 210, sr.; Neal Muhlenkamp, Coldwater, 6-2, 190, sr. Linemen: A.J. Dobbins, Liberty-Benton, 5-10, 205, sr.; Zach Dziengelewski, Swanton, 6-4, 265, sr.; Tyler Tudor, Pemberville Eastwood, 6-0, 233, sr.; Jacob Schimming, Rossford, 5-11, 230, sr.; Nick Frederick, Milan Edison, 6-0, 200, sr. Quarterback: Austin May, Liberty-Benton, 6-2, 193, jr.; Dylan Thobe, Coldwater, 6-4, 180, sr. Tight end: Zach Klosterman, Coldwater, 6-5, 200 sr. Backs: Sam Stoll, Milan Edison, 6-1, 190, jr.; Ian Downard, Pemberville Eastwood, 5-8, 192, jr.; Preston Ingol, Paulding, 5-6, 165, sr. Kicker: Connor Moreton, Galion, 6-1, 165, sr.; Nick Koback, Swanton, 5-8, 150, sr.

Defense

Linemen: Andrew Siefring, Coldwater, 6-1, 185, sr.; Aaron Hazlett, Swanton, 6-5, 285, sr.; Antonio Salinas, Pemberville Eastwood, 6-0, 194, jr.; Matt Herrick, Genoa, 6-1, 215, sr. Linebackers: Clay Lenhart, Liberty-Benton, 5-10, 170, sr.; Tyler Schmeltz, Pemberville Eastwood, 5-9, 170, jr.; Dalton Burns, Milan Edison, 5-11, 165, sr. Backs: Jonathon Shanks, Swanton, 6-2, 170, sr.; Cade Boos, Pemberville Eastwood, 5-11, 164, jr.; Bryce Ostheimer, Milan Edison, 6-1, 170, sr.; Josiah Bradfield, Genoa, 6-0, 175, jr.

Offensive player of the year: Sam Stoll, Milan Edison

Defensive player of the year: Andrew Siefring, Coldwater

Coach of the year: Chip Otten, Coldwater

Second team

Offense

Ends: Will Varner, Otsego, 6-1, 185, jr.; Jacob Perry, Rossford, 5-11, 165, sr. Linemen: Troy Sanning, Coldwater, 6-2, 215, sr.; Ben Burke, Swanton, 6-0, 230, sr.; Lane Gerschutz, Otsego, 5-10, 185, sr.; Logan Collins, Milan Edison, 6-0, 240, jr. Quarterback: Marek Spiess, Swanton, 6-2, 200, jr.; Cody Orr, Rossford, 6-1, 180, sr. Backs: Michael Lawniczak, Swanton, 5-10, 185, so.; Matt Bradfield, Genoa, 6-1, 195, sr. Kicker: James Hill, Milan Edison, 6-3, 170, jr.; Eli Heaster, Liberty-Benton, 6-2, 166, so.

Defense

Linemen: Jimmy Urias, Millbury Lake, 6-3, 285, sr.; Alex Neuberger, Milan Edison, 6-0, 160, sr.; Andrew Bench, Genoa, 6-4, 215, so. Linebackers: Zach Perry, Rossford, 6-1, 160, jr.; Alex Hodulik, Genoa, 5-11, 195, sr. Backs: Nic Rodriguez, Archbold, 5-6, 150, jr.; Reed Jackson, Rossford, 6-0, 160, sr.; Alex Ross, Pemberville Eastwood, 5-9, 156, jr.; Christian Reed, Bellville Clear Fork, 5-11, 175, sr.

Honorable Mention

Braden Ehrhardt, Milan Edison; Tim Rankin, Swanton; Toby Walker, Archbold; Bryce Lyon, Bellville Clear Fork; Camden Robinette, Bellville Clear Fork; Conor Greer, Liberty-Benton; Chris Pickett, Rossford; Dalton Limes, Ostego.

Division VI

First team

Offense

Ends: Jacob Miller, Ayersville, 6-1, 175, sr.; Jeff Dunsmore, Oregon Cardinal Stritch, 6-1, 170, jr.; Caleb Smelcer, Allen East, 6-0, 180, sr.; Braxton Fasone, Van Buren, 6-4, 225, sr. Linemen: Luke Moorman, Marion Local, 6-0, 230, sr.; Rece Roney, Columbus Grove, 6-3, 270, sr.; Nick Freewalt, Spencerville, 6-2, 265, sr.; Chase Harman, Delphos Jefferson, 6-1, 245, sr.; Caleb Stone, Bucyrus Wynford, 5-10, 225, jr.; Dakota Schweitzer, Ayersville, 5-10, 218, sr.; Damian Lanzer, Patrick Henry, 5-11, 200, jr.; Dakota Slocum, Ashland Crestview, 6-1, 250, sr. Quarterback: Zach Hoffman, Bucyrus Wynford, 5-9, 165, sr.; Ryan Clark, Gibsonburg, 6-1, 210, sr. Tight end: Ethan Schlachter, Ayersville, 6-7, 188, jr. Backs: Donny Johnson, Patrick Henry, 5-8, 175, sr.; Hunter Binkley, Delphos Jefferson, 5-10, 190, sr.; Zack Carpenter, Liberty Center, 6-1, 190, sr.; Blake Treisch, North Robinson Colonel Crawford, 6-0, 200, sr. Kicker: Marcus Reeves, Defiance Tinora, 6-4, 195, sr.

Defense

Linemen: Jon Knapschaefer, Marion Local, 6-3, 200, sr.; Dakota Prichard, Spencerville, 6-3, 220, sr.; Derek Smith, Defiance Tinora, 5-11, 275, sr.; Ryan Demaline, Liberty Center, 6-2, 220, sr.; Kent Petersen, Patrick Henry, 6-1, 210, sr.; Jaylon Martinez, Ayersville, 5-8, 207, sr. Linebackers: Dauson Dales, Ayersville, 6-0, 205, sr.; Jack Homan, Marion Local, 6-3, 205, sr.; Mitch Schwieterman, St. Henry, 5-11, 190, sr.; Trey Zimmer, Patrick Henry, 5-11, 210, sr.; Christian Kahle, Liberty Center, 5-11, 185, jr.; Jonathon Racheter, Carey, 5-11, 210, sr. Backs: Jace Stockwell, Delphos Jefferson, 6-0, 185, sr.; Ryan Thobe, Marion Local, 6-1, 165, sr.; Cole Heinlen, Bucyrus Wynford, 6-2, 170, sr.; Tristen Novak, Patrick Henry, 5-11, 165, sr.; Michael Blake, Montpelier, 6-2, 165, sr. Punter: Collin Mescher, St. Henry, 6-1, 163, sr.

Offensive player of the year: Donny Johnson, Patrick Henry

Defensive player of the year: Dauson Dales, Ayersville

Coach of the year: Bill Inselmann, Patrick Henry

Second team

Offense

Ends: Gauge Sadler, Bascom Hopewell-Loudon, 6-0, 175, sr.; Eli Sinn, Haviland Wayne Trace, 6-0, 153, jr.; Harley Robinson, Bucyrus, 6-2, 165, so.; Kane Gomez, Gibsonburg, 5-8, 165, sr. Linemen: Damon Jenkins, Spencerville, 5-8, 295, sr.; Christian Dawe, Liberty Center, 5-9, 180, sr.; Nathan Bertke, Marion Local, 6-2, 270, sr.; Trent Hovis, Gibsonburg, 5-11, 250, sr.; Bram White, Attica Seneca East, 6-5, 215, sr.; Kal Harris, Patrick Henry, 5-8, 185, sr.; Jake McGuire, Ayersville, 6-0, 263, jr. Quarterback: Brennan Martin, Attica Seneca East, 6-4, 210, sr.; Drew Staczek, Oregon Cardinal Stritch, 6-0, 180, sr. Tight end: Tyler Schlarman, St. Henry, 6-0, 180, jr. Backs: Logan Graffin, Castalia Margaretta, 6-0, 190, jr.; Brock Martin, Attica Seneca East, 5-10, 175, jr.; Madison Jaso, Gibsonburg, 5-10, 190, sr.; Calvin Wilson, Spencerville, 5-8, 160, sr. Kicker: Damon Blair, Spencerville, 6-0, 140, sr.; Kasey Williams, Ayersville, 6-2, 180, sr.; Jalon Brown, Bucyrus Wynford, 5-9, 185, sr.

Defense

Linemen: Seth Hoffman, Bucyrus Wynford, 6-0, 250, jr.; Davion Tyson, Delphos Jefferson, 6-3, 210, jr.; Christian Chambers, Liberty Center, 6-1, 190, sr.; Dylan Keller, Marion Local, 5-10, 230, sr.; Jaret Tinkey, North Robinson Colonel Crawford, 6-3, 230, sr.; Brady Ferres, Attica Seneca East, 6-5, 325, sr.; Cole Draper, Sycamore Mohawk, 6-0, 185, sr. Linebackers: Jacob Settlemire, Spencerville, 5-8, 180, jr.; Cole Unrast, Marion Local, 6-2, 210, sr.; Trevor Mack, Northwood, 5-10, 180, sr.; Colton Campbell, Ashland Crestview, 5-11, 220, sr.; Trevor Shawber, North Robinson Colonel Crawford, 5-10, 210, jr.; Brendan Dingus, Defiance Tinora, 6-0, 210, jr. Backs: Zane Peterson, Liberty Center, 5-9, 170, sr.; Jacob Molnar, New London, 6-0, 190, sr.; Gavin Woods, Carey, 6-2, 175, sr.; Garrett Dudley, Ashland Crestview, 6-1, 165, jr.; Timmy Timbrook, Sherwood Fairview, 5-9, 165, sr. Punter: Bo Smith, Attica Seneca East, 5-10, 200, jr.

Honorable Mention

Thomas Williams, Lima Central Catholic; Blake Hoyng, St. Henry; Luke Breininger, Sherwood Fairview; Caden May, Parkway; Ben Goins, Northwood; C.J. Roth, Montpelier; Jacob Leal, Van Buren; Nate Moeller, Marion Local; Dalton Dachenhaus, Defiance Tinora; Corey Backhaus, Defiance Tinora; Nick Bonnette, Northwood; Simon Kromer, Castalia Margaretta; Bryce Graffin, Castalia Margaretta; Brenen Auer, Delphos Jefferson; Parker Brown, Sycamore Mohawk; Drew Reiss, Delphos Jefferson; Cody Dickson, Spencerville; RJ Addington, Ayersville; North West, Liberty Center; Addison Weaver, Gibsonburg; Christian Vickers, Northwood; Ethan Daub, Willard; Jake Gerlak, New London; Bill Woodmancy, New London; Jacob Molnar, New London; Josh Fries, Collins Western Reserve; Luke Buck, Collins Western Reserve; Tyler Yarber, Collins Western Reserve; Gavin Lewis, Bucyrus; Chandler Prise, Crestview; Jake Lohr, Colonel Crawford; Kaden Schell, Colonel Crawford; Riley Adolph, Van Buren; Clay Noblit, Van Buren; Devon Orwick, Carey; Brent Mullholand, Carey; Cody Luzader, Carey; Trent Ardner, Bascom Hopewell-Loudon; Tristan Molotla, Bascom Hopewell-Loudon; Tyler Arman, Northwood; Peter Boice, Toledo Ottawa Hills; Danny Bowerman, Seneca East; Nick Theis, Mohawk; Chris Picker, Spencerville; Sammy Santaguida, Lima Central Catholic; Matthew Heider, Lima Central Catholic; Blaine Blankenship, Lafayette Allen East; Lucas Streacker, Kansas Lakota; Ian Taylor, Gibsonburg; Brandon Hayes, Northwood; Storm Miller, Sherwood Fairview; Jesse Beverly, Delta; Bryce Cooley, Montpelier; Ryan Luttmer, St. Henry; Dylan Schreder, Ottawa Hills; DJ Wellons, Woodmore; Emil Stoller, Haviland Wayne Trace; Alec Bower, Bascon Hopewell-Loudon; Kail Fasone, Van Buren; Zack Patterson, Bucyrus; Jaccob Wolford, Delta; Emil Stoller, Haviland Wayne Trace; Storm Miller, Sherwood Fairview; Austin Bachman, Liberty Center.

Division VII

First team

Offense

Ends: Chase Sumner, Ada, 5-9, 143, jr.; Corbin Kantner, Tiffin Calvert, 6-3, 205, sr.; Zach Militello, Fremont St. Joseph, 6-0, 170, sr.; Jonathan Niemeyer, Minster, 6-3, 185, sr. Linemen: Mike Cherry, McComb, 6-5, 296, sr.; Zak Reed, Norwalk St. Paul, 5-11, 235, jr.; Rhett Roeder, Monroeville, 5-9, 160, sr.; Isaac Dorsten, Minster, 6-3, 230, sr.; Emilio DeLeon, Convoy Crestview, 6-3, 295, sr.; Jacob Arnold, Lucas, 6-0, 267, sr. Tight end: Timothy Kreeger, Delphos St. John’s, 6-8, 220, sr. Quarterback: Malachi Abbott, McComb, 6-2, 180, sr.; Jared Huelsman, Minster, 6-2, 190, jr.; Drew Kline, Convoy Crestview, 5-9, 150, so. Backs: Colton Service, Norwalk St. Paul, 5-10, 195, sr.; Will Homan, Fort Recovery, 5-8, 170, jr.; Bryce Schmiesing, Minster, 5-9, 190, sr.; Austin Sloan, Upper Scioto Valley, 5-10, 165, sr. Kicker: Drew Ronski, Tiffin Calvert, 6-0, 130, sr.

Defense

Linemen: Logan Speyer, Arlington, 6-5, 243, sr.; Matt Cherry, McComb, 6-4, 295, sr.; Jacob Robertson, Lucas, 5-10, 217, sr.; Andrew Brodman, Tiffin Calvert, 5-11, 220, sr.; Luke Nickoli, Norwalk St. Paul, 5-8, 185, jr. Linebackers: Jake Crouse, McComb, 6-0, 205, sr.; Jordan Bailey, Ada, 6-1, 190, sr.; Derek Gross, Norwalk St. Paul, 5-10, 175, sr.; Logan Neidhardt, Hicksville, 6-1, 225, sr. Backs: Cam Morris, McComb, 6-0, 155, jr.; Gage Beck, Arlington, 6-1, 165, sr.; Alex Keller, Tiffin Calvert, 6-4, 195, sr.; Conar Burns, Monroeville, 5-11, 160, sr. Punter: Carter Nofziger, Pandora-Gilboa, 6-0, 185, jr.

Offensive player of the year: Malachi Abbott, McComb

Defensive player of the year: Derek Gross, Norwalk St. Paul

Coach of the year: Keith Mora, Danbury

Second team

Offense

Ends: Cole Rieman, Leipsic, 5-11, 152, so.; Kobe Glover, Lima Perry, 6-4, 210, sr.; Chase Rose, Upper Scioto Valley, 6-3, 200, sr.; Payton Tunis, Hicksville, 5-8, 146, jr. Linemen: Jordan Berger, Leipsic, 6-3, 240, sr.; Drew Begg, Arlington, 5-10, 181, sr.; Chris Link, Fort Recovery, 6-0, 247, sr.; Dominic Bickley, Tiffin Calvert, 6-6, 335, sr.; Dakota Dunifon, Upper Scioto Valley, 6-1, 220, jr.; Salvador Avalos, Hicksville, 5-10, 195, sr. Quarterback: Seth Conley, Ada, 5-11, 180, jr.; Jacob Greer, Hicksville, 6-1, 190, jr. Backs: Blake Anderson, Monroeville, 5-11, 190, sr.; Sam Tyson, Danbury, 5-9, 155, sr.; Aaron Reindel, Delphos St. John’s, 5-10, 180, sr.; Derek Blue, Edgerton, 5-10, 175, sr. Kicker: Joey Catalano, Norwalk St. Paul, 5-9, 145, jr.

Defense

Linemen: Mason Klingler, Ada, 5-8, 180, sr.; Hogan Scheid, Monroeville, 6-1, 220, jr.; Andrew Stocker, Fort Recovery, 6-0, 244, jr.; Alec Ingram, Convoy Crestview, 5-8, 185, sr.; Cade McClellan, Edgerton, 6-4, 200, sr. Linebackers: Caden Schroeder, McComb, 5-10, 200, sr.; Jason Walther, Pandora-Gilboa, 6-0, 170, sr.; Trey Freytag, Upper Scioto Valley, 5-10, 225, sr.; Carter Knecht, Edgerton, 6-4, 230, sr.; Mike Taylor, Antwerp, 5-10, 186, sr. Backs: Caleb Price, Arlington, 6-3, 168, jr.; Dylan Filliator, Fremont St. Joseph, 5-9, 135, jr.; LaMonte Nichols, Lima Perry, 6-3, 170, sr.; Eric Vogt, Delphos St. John’s, 6-2, 190, sr.; Preston Klingler, Edon, 5-9, 160, sr. Punter: Kyle Schultz, Cory-Rawson, 6-0, 185, so.

Honorable Mention

Clay Wimmer, Sandusky St. Mary Central Catholic; Joe Morrow, Sandusky St. Mary Central Catholic; Chris Kuhn, Sandusky St. Mary Central Catholic; Aaron Lamoreaux, Greenwich South Central; Ben Lamoreaux, Greenwich South Central; Jason Hale, Greenwich South Central; Colton Millis, Monroeville; Ryan Watt, Monroeville; Noah Price, St. Joseph Central Catholic; Derek Rosengarten, St. Joseph Central Catholic; Jordon Hartley, St. Joseph Central Catholic; Logan Black, St. Joseph Central Catholic; Bryce Lutz, Buckeye Central; JC Clark, Crestline; Andrew Stump, Dola Hardin Northern; Gavin Lomeli, Leipsic; Kheaghan Loe, McComb; Nick McDowell, McComb; Bryce Tuttle, Rawson Cory-Rawson; Joey Luttfring, Pandora-Gilboa; Mason Warnimont, Rawson Cory-Rawson; Ethan Steiner, Pandora-Gilboa; Nathan Russell, Arlington; Grant Schroeder, Leipsic; Brayden Niese, Leipsic; Dylan Schroeder, Leipsic; A.J. Reed, Vanlue; Owen Conley, Ada; Jakob Hoschak, Ada; Park Hemminger, Tiffin Calvert; Bryce Lutz, Buckeye Central; Braden VanCleave, Convoy Crestview; Peyton Dyer, Upper Scioto Valley; Braden Miller, Edon; Josh Poulson, Antwerp; Mason Commisso, Hicksville; Timmy Thompkins, Crestline; Eli Branham, Edgerton; Jeb Grover, Lucas; Brady Rader, North Baltimore; JR Wolfe, Crestline; Plummie Gardner, Lima Perry; Josh Recker, Tiffin Calvert; Noah Brian, North Baltimore; Spencer Harrison, Fremont St. Joseph; Jordon Hartley, Fremont St. Joseph; Derek Rosengarten, Fremont St. Joseph; Logan Black, Fremont St. Joseph; Jason Moots, Upper Scioto Valley; Tanner Schroeder, McComb; Max Messick, New Bremen; Cameron Jordan, Egerton; Zakk Witte, Hicksville; Tyler Soboski, West Unity Hilltop.