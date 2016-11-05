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Ohio high school football playoff scores for Friday, Nov. 5

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Division I

Cle. St. Ignatius 35, Massillon Jackson 0

Cin. Colerain 35, Springboro 14

Cin. St. Xavier 35, Fairfield 14

Cin. Sycamore 42, Lebanon 20

Dublin Coffman 24, Hilliard Davidson 3

Dublin Jerome 42, Findlay 7

Huber Hts. Wayne 52, Lancaster 7

Lakewood St. Edward 42, Euclid 7

Lorain 34, Lewis Center Olentangy 14

Mason 21, Cin. Elder 20

Medina 38, Tol. Whitmer 31

Pickerington Cent. 35, Akr. Springfield 14

Pickerington N. 49, Hilliard Bradley 21

Powell Olentangy Liberty 24, Lewis Center Olentangy Orange 17

Solon 39, Can. Glenoak 10

Stow-Munroe Falls 35, Can. McKinley 10

Division II

Aurora 40, Barberton 13

Avon Lake 27, Avon 26

Chardon 56, Bedford 6

Cin. La Salle 23, Trenton Edgewood 21

Cin. Turpin 40, Harrison 14

Cols. Franklin Hts. 40, Pataskala Licking Hts. 32

Dublin Scioto 31, Massillon Washington 21

Hudson 29, Copley 25

Massillon Perry 21, Uniontown Lake 7

Miamisburg 28, Kings Mills Kings 24

New Albany 31, Cols. West 0

Olmsted Falls 31, Grafton Midview 28

Troy 41, Cin. Anderson 35

Warren Harding 56, Brecksville-Broadview Hts. 48

Westlake 48, Holland Springfield 41, OT

Whitehouse Anthony Wayne 21, Cle. Glenville 7

Division IV

Chardon NDCL 28, Mantua Crestwood 27

Cin. Wyoming 56, Chillicothe Unioto 0

Clarksville Clinton-Massie 26, Cin. Taft 12

Cols. Hartley 35, Plain City Jonathan Alder 21

Germantown Valley View 34, Waverly 0

Johnstown-Monroe 44, Cambridge 17

Kettering Alter 54, Cin. Indian Hill 28

Lewistown Indian Lake 34, Caledonia River Valley 7

Ottawa-Glandorf 49, Bellevue 34

Peninsula Woodridge 18, Struthers 6

Perry 49, Parma Hts. Holy Name 35

Philo 42, Heath 7

Port Clinton 41, Bellefontaine Benjamin Logan 28

Shelby 56, Bloom-Carroll 13

Steubenville 34, Wintersville Indian Creek 14

Youngs. Mooney 27, Hubbard 9

Division VI

Barnesville 41, Chesapeake 22

Beverly Ft. Frye 44, Centerburg 6

Bucyrus Wynford 22, Gibsonburg 6

Cols. Ready 28, Hannibal River 21

Columbia Station Columbia 33, New Middletown Spring. 27, OT

Cuyahoga Hts. 24, Jeromesville Hillsdale 7

Defiance Ayersville 49, Attica Seneca E. 0

Delphos Jefferson 41, Cin. Summit Country Day 10

Hamler Patrick Henry 39, Defiance Tinora 0

Kirtland 21, Dalton 0

Liberty Center 28, N. Robinson Col. Crawford 20

Louisville Aquinas 21, Lisbon David Anderson 18

Marion Local 34, W. Liberty-Salem 7

Mechanicsburg 39, Casstown Miami E. 6

St. Henry 37, Spencerville 22

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