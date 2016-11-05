Ohio high school football playoff scores for Friday, Nov. 5

Division I
Cle. St. Ignatius 35, Massillon Jackson 0
Cin. Colerain 35, Springboro 14
Cin. St. Xavier 35, Fairfield 14
Cin. Sycamore 42, Lebanon 20
Dublin Coffman 24, Hilliard Davidson 3
Dublin Jerome 42, Findlay 7
Huber Hts. Wayne 52, Lancaster 7
Lakewood St. Edward 42, Euclid 7
Lorain 34, Lewis Center Olentangy 14
Mason 21, Cin. Elder 20
Medina 38, Tol. Whitmer 31
Pickerington Cent. 35, Akr. Springfield 14
Pickerington N. 49, Hilliard Bradley 21
Powell Olentangy Liberty 24, Lewis Center Olentangy Orange 17
Solon 39, Can. Glenoak 10
Stow-Munroe Falls 35, Can. McKinley 10
Division II
Aurora 40, Barberton 13
Avon Lake 27, Avon 26
Chardon 56, Bedford 6
Cin. La Salle 23, Trenton Edgewood 21
Cin. Turpin 40, Harrison 14
Cols. Franklin Hts. 40, Pataskala Licking Hts. 32
Dublin Scioto 31, Massillon Washington 21
Hudson 29, Copley 25
Massillon Perry 21, Uniontown Lake 7
Miamisburg 28, Kings Mills Kings 24
New Albany 31, Cols. West 0
Olmsted Falls 31, Grafton Midview 28
Troy 41, Cin. Anderson 35
Warren Harding 56, Brecksville-Broadview Hts. 48
Westlake 48, Holland Springfield 41, OT
Whitehouse Anthony Wayne 21, Cle. Glenville 7
Division IV
Chardon NDCL 28, Mantua Crestwood 27
Cin. Wyoming 56, Chillicothe Unioto 0
Clarksville Clinton-Massie 26, Cin. Taft 12
Cols. Hartley 35, Plain City Jonathan Alder 21
Germantown Valley View 34, Waverly 0
Johnstown-Monroe 44, Cambridge 17
Kettering Alter 54, Cin. Indian Hill 28
Lewistown Indian Lake 34, Caledonia River Valley 7
Ottawa-Glandorf 49, Bellevue 34
Peninsula Woodridge 18, Struthers 6
Perry 49, Parma Hts. Holy Name 35
Philo 42, Heath 7
Port Clinton 41, Bellefontaine Benjamin Logan 28
Shelby 56, Bloom-Carroll 13
Steubenville 34, Wintersville Indian Creek 14
Youngs. Mooney 27, Hubbard 9
Division VI
Barnesville 41, Chesapeake 22
Beverly Ft. Frye 44, Centerburg 6
Bucyrus Wynford 22, Gibsonburg 6
Cols. Ready 28, Hannibal River 21
Columbia Station Columbia 33, New Middletown Spring. 27, OT
Cuyahoga Hts. 24, Jeromesville Hillsdale 7
Defiance Ayersville 49, Attica Seneca E. 0
Delphos Jefferson 41, Cin. Summit Country Day 10
Hamler Patrick Henry 39, Defiance Tinora 0
Kirtland 21, Dalton 0
Liberty Center 28, N. Robinson Col. Crawford 20
Louisville Aquinas 21, Lisbon David Anderson 18
Marion Local 34, W. Liberty-Salem 7
Mechanicsburg 39, Casstown Miami E. 6
St. Henry 37, Spencerville 22