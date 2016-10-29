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Ohio high school football scores for Friday, Oct. 28

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Ada 49, Harrod Allen E. 34

Akr. Coventry 46, Norton 44

Akr. East 31, Akr. Garfield 24, OT

Akr. Ellet 57, Akr. North 0

Akr. Hoban 28, Cle. Benedictine 0

Akr. Manchester 42, Cuyahoga Falls CVCA 7

Akr. SVSM 41, Youngs. Ursuline 14

Alliance Marlington 49, Alliance 40

Amherst Steele 37, Lakewood 14

Archbold 48, Metamora Evergreen 19

Arlington 28, Leipsic 6

Ashland 24, Lexington 21

Ashland Crestview 31, Plymouth 0

Ashland Mapleton 70, Collins Western Reserve 49

Ashville Teays Valley 47, Circleville Logan Elm 20

Aurora 49, Tallmadge 0

Avon 42, Olmsted Falls 19

Avon Lake 49, N. Olmsted 28

Baltimore Liberty Union 22, Amanda-Clearcreek 14

Barberton 39, Richfield Revere 14

Barnesville 19, Belmont Union Local 16

Bascom Hopewell-Loudon 55, Mt. Blanchard Riverdale 21

Batavia 33, Williamsburg 9

Bellaire 20, Martins Ferry 6

Bellbrook 28, Day. Oakwood 0

Bellefontaine 49, Spring. Kenton Ridge 6

Bellevue 52, Ontario 18

Berlin Center Western Reserve 60, Sebring McKinley 21

Bethel-Tate 44, Batavia Clermont NE 6

Beverly Ft. Frye 65, Wirt County, W.Va. 0

Blanchester 41, Batavia Amelia 14

Bloom-Carroll 28, Lancaster Fairfield Union 7

Bowling Green 31, Napoleon 7

Brookfield 28, Warren Champion 6

Brunswick 31, Strongsville 7

Bucyrus 37, Morral Ridgedale 0

Bucyrus Wynford 62, New Washington Buckeye Cent. 12

Burton Berkshire 34, Middlefield Cardinal 22

Cabell Midland, W.Va. 28, Jackson 7

Cadiz Harrison Cent. 72, Rayland Buckeye 9

Caldwell 31, Sarahsville Shenandoah 30

Caledonia River Valley 28, Marion Harding 21

Cambridge 49, Byesville Meadowbrook 22

Cameron, W.Va. 60, Bridgeport 22

Campbell Memorial 35, Newton Falls 0

Canfield 29, Poland Seminary 14

Canfield S. Range 55, E. Palestine 14

Cardington-Lincoln 62, Fredericktown 18

Carey 46, Attica Seneca E. 41

Carlisle 41, New Lebanon Dixie 20

Carrollton 35, Minerva 0

Casstown Miami E. 59, W. Alexandria Twin Valley S. 0

Centerburg 41, Howard E. Knox 0

Centerville 31, Beavercreek 28

Chardon 49, Willoughby S. 7

Chardon NDCL 24, Parma Padua 7

Chesapeake 35, Proctorville Fairland 18

Chesterland W. Geauga 20, Chagrin Falls 13

Chillicothe 26, Wilmington 23

Chillicothe Unioto 55, Frankfort Adena 20

Chillicothe Zane Trace 58, Williamsport Westfall 14

Cin. Aiken 52, Cin. Clark Montessori 0

Cin. Anderson 47, Cin. Walnut Hills 18

Cin. Colerain 48, Cin. Oak Hills 20

Cin. Glen Este 29, Milford 14

Cin. Hills Christian Academy 49, Morrow Little Miami 28

Cin. La Salle 24, Cin. Elder 10

Cin. Mariemont 31, Cin. Madeira 17

Cin. McNicholas 52, Hamilton Badin 0

Cin. N. College Hill 32, Lockland 0

Cin. NW 14, Harrison 10

Cin. Princeton 49, Middletown 14

Cin. St. Xavier 28, Lou. St. Xavier, Ky. 3

Cin. Summit Country Day 48, St. Bernard-Elmwood Place 12

Cin. Sycamore 17, Mason 10

Cin. Turpin 30, Loveland 14

Cin. Winton Woods 34, Cols. Watterson 27

Cin. Woodward 45, Cin. Gamble Montessori 16

Cin. Wyoming 56, Cin. Deer Park 6

Clarksville Clinton-Massie 69, Lees Creek E. Clinton 13

Cle. E. Tech 32, Cle. Whitney Young 24

Cle. Hay 47, Cle. Collinwood 0

Cle. Rhodes 44, Cle. Lincoln W. 0

Clyde 48, Vermilion 20

Coal Grove Dawson-Bryant 35, Ironton Rock Hill 27

Coldwater 32, Delphos St. John’s 6

Cols. Beechcroft 37, Cols. Northland 12

Cols. Bexley 28, Cols. Grandview Hts. 6

Cols. East 26, Cols. Linden McKinley 20

Cols. Eastmoor 55, Cols. Africentric 18

Cols. Franklin Hts. 28, Newark 21

Cols. Hamilton Twp. 48, Circleville 5

Cols. Hartley 72, Reigning Sports Academy 14

Cols. Marion-Franklin 40, Cols. South 0

Cols. Mifflin 20, Garfield Hts. 7

Cols. Ready 42, Fayetteville-Perry 0

Cols. St. Charles 7, Canal Fulton Northwest 3

Cols. Walnut Ridge 64, Cols. Independence 6

Cols. West 44, Cols. Briggs 25

Cols. Whetstone 49, Cols. Centennial 28

Columbia Station Columbia 48, Oberlin 18

Columbiana 38, Leetonia 0

Columbus Grove 46, Bluffton 19

Convoy Crestview 28, Paulding 8

Copley 37, Bedford 20

Corning Miller 46, Crown City S. Gallia 13

Coshocton 49, Warsaw River View 26

Covington 63, Ansonia 16

Creston Norwayne 60, Apple Creek Waynedale 7

Cuyahoga Hts. 45, Independence 7

Dalton 20, W. Salem NW 14

Day. Christian 35, Cin. Country Day 14

Day. Dunbar 54, Day. Belmont 34

Day. Meadowdale 22, Cin. Western Hills 6

Defiance 20, Lima Shawnee 6

Defiance Ayersville 28, Hicksville 6

Defiance Tinora 34, Haviland Wayne Trace 7

DeGraff Riverside 54, Dola Hardin Northern 8

Delaware Buckeye Valley 27, Richwood N. Union 7

Delphos Jefferson 19, Spencerville 13

Dover 24, New Philadelphia 21, OT

Doylestown Chippewa 47, Rittman 21

Dresden Tri-Valley 7, Philo 0

Dublin Coffman 27, Cols. Upper Arlington 21

Dublin Jerome 25, Worthington Kilbourne 10

Edgerton 59, Holgate 15

Elida 40, Lima Bath 7

Fairfield 42, Hamilton 0

Fairport Harbor Harding 41, Richmond Hts. 0

Fairview 33, Rocky River Lutheran W. 10

Findlay 35, Fremont Ross 14

Fostoria 35, Elmore Woodmore 34

Franklin 45, Brookville 21

Franklin Middletown Christian 38, Gallatin Co., Ky. 6

Ft. Loramie 46, Lima Perry 12

Gahanna Cols. Academy 37, London 0

Galion Northmor 52, Marion Elgin 24

Gallipolis Gallia 40, S. Point 24

Garfield Hts. Trinity 21, Youngs. Valley Christian 0

Germantown Valley View 41, Eaton 22

Gibsonburg 49, W. Unity Hilltop 8

Girard 33, Youngs. Liberty 15

Glouster Trimble 44, Stewart Federal Hocking 0

Gnadenhutten Indian Valley 28, Zoarville Tuscarawas Valley 14

Goshen 41, Mt. Orab Western Brown 20

Grafton Midview 49, N. Ridgeville 42, OT

Granville 43, Hebron Lakewood 10

Greenwich S. Cent. 33, New London 27

Hamilton New Miami 26, Cin. Dohn High School 14

Hamler Patrick Henry 41, Wauseon 14

Hannan, W.Va. 55, Beallsville 0

Hannibal River 56, New Matamoras Frontier 0

Heath 35, Johnstown-Monroe 31

Hilliard Bradley 31, Delaware Hayes 0

Hilliard Darby 12, Dublin Scioto 7

Hilliard Davidson 56, Galloway Westland 0

Hillsboro 43, Greenfield McClain 40

Holland Springfield 35, Whitehouse Anthony Wayne 28

Hubbard 41, Youngs. East 8

Hudson 31, Brecksville-Broadview Hts. 28

Huron 30, Lima Cent. Cath. 0

Ironton 43, Portsmouth 28

Jamestown Greeneview 56, Cedarville 0

Jefferson Area 26, Leavittsburg LaBrae 7

Jeromesville Hillsdale 16, Smithville 14

Johnstown Northridge 39, Utica 14

Kenton 23, Celina 18

Kettering Alter 51, Day. Chaminade Julienne 3

Kings Mills Kings 41, Cin. Withrow 6

Kirtland 35, Gates Mills Hawken 6

Lakeside Danbury 50, Tol. Christian 7

Lancaster 42, Reynoldsburg 27

Lewis Center Olentangy 28, Westerville Cent. 21

Lewis Center Olentangy Orange 21, Westerville S. 9

Lewisburg Tri-County N. 14, New Paris National Trail 7

Lewistown Indian Lake 35, Bellefontaine Benjamin Logan 16

Liberty Center 14, Bryan 6

Liberty Twp. Lakota E. 21, W. Chester Lakota W. 14

Linsly, W.Va. 28, Beaver Eastern 13

Lisbon Beaver 36, Oak Glen, W.Va. 14

Lisbon David Anderson 47, Columbiana Crestview 14

Logan 26, Vincent Warren 14

Lorain 14, Cle. Hts. 13

Lorain Clearview 36, Brooklyn 7

Lore City Buckeye Trail 34, Woodsfield Monroe Cent. 30

Louisville 41, Can. South 14

Lucas 55, Kansas Lakota 8

Lucasville Valley 17, Minford 7

Lyndhurst Brush 31, Chagrin Falls Kenston 24

Madison 14, Eastlake N. 9

Magnolia Sandy Valley 49, Malvern 6

Mansfield Sr. 50, Mansfield Madison 7

Mantua Crestwood 54, Atwater Waterloo 13

Maria Stein Marion Local 41, Rockford Parkway 0

Marion Pleasant 63, Galion 39

Marysville 31, Grove City Cent. Crossing 28

Massillon Perry 30, Can. Glenoak 24

Mayfield 29, Painesville Riverside 22

McArthur Vinton County 63, Wellston 60

McComb 41, Findlay Liberty-Benton 21

McConnelsville Morgan 48, Zanesville W. Muskingum 0

McDonald 45, Lowellville 0

McGuffey Upper Scioto Valley 55, Ridgeway Ridgemont 8

Mechanicsburg 43, S. Charleston SE 7

Medina Buckeye 38, Sheffield Brookside 0

Medina Highland 42, Kent Roosevelt 7

Mentor 63, Elyria 34

Mentor Lake Cath. 31, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 14

Miami Valley Christian Academy 32, Day. Jefferson 0

Miamisburg 39, Clayton Northmont 3

Middletown Fenwick 23, Day. Carroll 2

Middletown Madison Senior 66, Day. Northridge 14

Milan Edison 42, Sandusky Perkins 14

Millbury Lake 27, Bloomdale Elmwood 3

Millersburg W. Holmes 28, Bellville Clear Fork 17

Millersport 26, Grove City Christian 20

Milton-Union 56, Waynesville 7

Minster 27, Anna 23

Monroe 35, Camden Preble Shawnee 14

Mt. Vernon 56, Cols. DeSales 14

N. Baltimore 63, Vanlue 6

N. Bend (Cleves) Taylor 63, Cin. Finneytown 0

N. Can. Hoover 31, Massillon Jackson 28

N. Jackson Jackson-Milton 30, Mineral Ridge 7

N. Robinson Col. Crawford 34, Upper Sandusky 14

Navarre Fairless 20, Massillon Tuslaw 10

Nelsonville-York 41, Athens 24

New Albany 35, Groveport-Madison 28

New Middletown Spring. 38, Hanoverton United 6

New Richmond 35, Norwood 7

Newbury 29, Vienna Mathews 28

Niles McKinley 62, Ashtabula Edgewood 21

Northwood 37, Montpelier 13

Norwalk St. Paul 14, Monroeville 8

Oak Hill 60, Franklin Furnace Green 6

Oberlin Firelands 42, LaGrange Keystone 6

Orange 42, Beachwood 27

Oregon Clay 31, Tol. St. Francis 26

Orwell Grand Valley 37, Conneaut 7

Ottawa-Glandorf 13, St. Marys Memorial 7

Oxford Talawanda 21, Hamilton Ross 14

Pandora-Gilboa 15, Cory-Rawson 13

Parma Hts. Valley Forge 21, Parma Normandy 0

Pataskala Licking Hts. 38, Newark Licking Valley 6

Pataskala Watkins Memorial 21, Newark Cath. 14

Pemberville Eastwood 55, Rossford 21

Peninsula Woodridge 42, Akr. Springfield 7

Perry 63, Painesville Harvey 0

Perrysburg 48, Maumee 21

Pickerington Cent. 41, Grove City 0

Piketon 41, Bainbridge Paint Valley 30

Plain City Jonathan Alder 42, Milford Center Fairbanks 28

Pomeroy Meigs 41, Albany Alexander 15

Port Clinton 28, Oak Harbor 14

Powell Olentangy Liberty 35, Westerville N. 14

Ravenna 28, Mogadore Field 14

Ravenna SE 31, Garrettsville Garfield 24, OT

Riverside Stebbins 41, W. Carrollton 8

Rocky River 34, Parma Hts. Holy Name 20

Rootstown 21, Mogadore 14

Sandusky 23, Norwalk 8

Shadyside 48, Bishop Donahue, W.Va. 6

Shelby 55, Loudonville 7

Sherwood Fairview 49, Antwerp 26

Sidney 42, Greenville 27

Sidney Lehman 42, Waynesfield-Goshen 7

Solon 51, Medina 43

Southeastern 21, Chillicothe Huntington 14

Southington Chalker 20, Ashtabula St. John 14

Sparta Highland 49, Mt. Gilead 7

Spring. NE 44, N. Lewisburg Triad 20

Spring. NW 35, Spring. Greenon 6

Spring. Shawnee 35, New Carlisle Tecumseh 14

Springboro 45, Lebanon 42

Springfield 21, Kettering Fairmont 14

St. Clairsville 34, E. Liverpool 7

St. Henry 35, Ft. Recovery 21

Steubenville 39, Canada Prep, Ontario 27

Stow-Munroe Falls 34, N. Royalton 7

Streetsboro 34, Lodi Cloverleaf 6

Struthers 41, Cortland Lakeview 14

Sugarcreek Garaway 33, Strasburg-Franklin 0

Sullivan Black River 49, Wellington 14

Sunbury Big Walnut 36, Canal Winchester 35

Swanton 42, Delta 7

Sycamore Mohawk 26, Edon 0

Sylvania Northview 21, Sylvania Southview 0

Thornville Sheridan 38, New Lexington 0

Tiffin Calvert 40, Castalia Margaretta 32

Tiffin Columbian 40, Willard 14

Tipp City Bethel 30, Arcanum 28

Tipp City Tippecanoe 27, Vandalia Butler 17

Tol. Cent. Cath. 35, Lima Sr. 34

Tol. Ottawa Hills 56, Oregon Stritch 12

Tol. Start 46, Tol. Rogers 12

Tol. Whitmer 41, Tol. St. John’s 7

Tol. Woodward 36, Tol. Waite 32

Tontogany Otsego 45, Genoa Area 21

Toronto 57, Madonna, W.Va. 7

Trenton Edgewood 49, Cin. Mt. Healthy 28

Troy 37, Piqua 14

Troy Christian 63, Union City Mississinawa Valley 0

Twinsburg 35, Cuyahoga Falls 22

Uhrichsville Claymont 39, Zanesville Maysville 22

Uniontown Lake 35, Green 34

Urbana 52, St. Paris Graham 12

Van Buren 70, Arcadia 7

Versailles 40, New Bremen 7

W. Jefferson 49, London Madison Plains 16

W. Lafayette Ridgewood 40, Newcomerstown 0

W. Liberty-Salem 45, Spring. Cath. Cent. 6

Wadsworth 55, Macedonia Nordonia 36

Wapakoneta 52, Van Wert 6

Warren Harding 40, Warren Howland 20

Waterford 68, Belpre 0

Waverly 49, Bidwell River Valley 14

Wellsville 42, Salineville Southern 0

Westlake 63, Berea-Midpark 42

Wheelersburg 24, Portsmouth W. 14

Whitehall-Yearling 44, Lancaster Fisher Cath. 6

Wickliffe 34, Geneva 24

Willow Wood Symmes Valley 30, McDermott Scioto NW 0

Windham 28, Andover Pymatuning Valley 14

Wooster 47, Thomas Worthington 7

Wooster Triway 50, Orrville 43

Worthington Christian 31, Sugar Grove Berne Union 23

Xenia 54, Fairborn 40

Youngs. Boardman 21, Ashtabula Lakeside 14

Youngs. Mooney 7, Austintown Fitch 0

Zanesville 31, Marietta 27

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