Ohio high school football scores for Friday, Oct. 28

Ada 49, Harrod Allen E. 34
Akr. Coventry 46, Norton 44
Akr. East 31, Akr. Garfield 24, OT
Akr. Ellet 57, Akr. North 0
Akr. Hoban 28, Cle. Benedictine 0
Akr. Manchester 42, Cuyahoga Falls CVCA 7
Akr. SVSM 41, Youngs. Ursuline 14
Alliance Marlington 49, Alliance 40
Amherst Steele 37, Lakewood 14
Archbold 48, Metamora Evergreen 19
Arlington 28, Leipsic 6
Ashland 24, Lexington 21
Ashland Crestview 31, Plymouth 0
Ashland Mapleton 70, Collins Western Reserve 49
Ashville Teays Valley 47, Circleville Logan Elm 20
Aurora 49, Tallmadge 0
Avon 42, Olmsted Falls 19
Avon Lake 49, N. Olmsted 28
Baltimore Liberty Union 22, Amanda-Clearcreek 14
Barberton 39, Richfield Revere 14
Barnesville 19, Belmont Union Local 16
Bascom Hopewell-Loudon 55, Mt. Blanchard Riverdale 21
Batavia 33, Williamsburg 9
Bellaire 20, Martins Ferry 6
Bellbrook 28, Day. Oakwood 0
Bellefontaine 49, Spring. Kenton Ridge 6
Bellevue 52, Ontario 18
Berlin Center Western Reserve 60, Sebring McKinley 21
Bethel-Tate 44, Batavia Clermont NE 6
Beverly Ft. Frye 65, Wirt County, W.Va. 0
Blanchester 41, Batavia Amelia 14
Bloom-Carroll 28, Lancaster Fairfield Union 7
Bowling Green 31, Napoleon 7
Brookfield 28, Warren Champion 6
Brunswick 31, Strongsville 7
Bucyrus 37, Morral Ridgedale 0
Bucyrus Wynford 62, New Washington Buckeye Cent. 12
Burton Berkshire 34, Middlefield Cardinal 22
Cabell Midland, W.Va. 28, Jackson 7
Cadiz Harrison Cent. 72, Rayland Buckeye 9
Caldwell 31, Sarahsville Shenandoah 30
Caledonia River Valley 28, Marion Harding 21
Cambridge 49, Byesville Meadowbrook 22
Cameron, W.Va. 60, Bridgeport 22
Campbell Memorial 35, Newton Falls 0
Canfield 29, Poland Seminary 14
Canfield S. Range 55, E. Palestine 14
Cardington-Lincoln 62, Fredericktown 18
Carey 46, Attica Seneca E. 41
Carlisle 41, New Lebanon Dixie 20
Carrollton 35, Minerva 0
Casstown Miami E. 59, W. Alexandria Twin Valley S. 0
Centerburg 41, Howard E. Knox 0
Centerville 31, Beavercreek 28
Chardon 49, Willoughby S. 7
Chardon NDCL 24, Parma Padua 7
Chesapeake 35, Proctorville Fairland 18
Chesterland W. Geauga 20, Chagrin Falls 13
Chillicothe 26, Wilmington 23
Chillicothe Unioto 55, Frankfort Adena 20
Chillicothe Zane Trace 58, Williamsport Westfall 14
Cin. Aiken 52, Cin. Clark Montessori 0
Cin. Anderson 47, Cin. Walnut Hills 18
Cin. Colerain 48, Cin. Oak Hills 20
Cin. Glen Este 29, Milford 14
Cin. Hills Christian Academy 49, Morrow Little Miami 28
Cin. La Salle 24, Cin. Elder 10
Cin. Mariemont 31, Cin. Madeira 17
Cin. McNicholas 52, Hamilton Badin 0
Cin. N. College Hill 32, Lockland 0
Cin. NW 14, Harrison 10
Cin. Princeton 49, Middletown 14
Cin. St. Xavier 28, Lou. St. Xavier, Ky. 3
Cin. Summit Country Day 48, St. Bernard-Elmwood Place 12
Cin. Sycamore 17, Mason 10
Cin. Turpin 30, Loveland 14
Cin. Winton Woods 34, Cols. Watterson 27
Cin. Woodward 45, Cin. Gamble Montessori 16
Cin. Wyoming 56, Cin. Deer Park 6
Clarksville Clinton-Massie 69, Lees Creek E. Clinton 13
Cle. E. Tech 32, Cle. Whitney Young 24
Cle. Hay 47, Cle. Collinwood 0
Cle. Rhodes 44, Cle. Lincoln W. 0
Clyde 48, Vermilion 20
Coal Grove Dawson-Bryant 35, Ironton Rock Hill 27
Coldwater 32, Delphos St. John’s 6
Cols. Beechcroft 37, Cols. Northland 12
Cols. Bexley 28, Cols. Grandview Hts. 6
Cols. East 26, Cols. Linden McKinley 20
Cols. Eastmoor 55, Cols. Africentric 18
Cols. Franklin Hts. 28, Newark 21
Cols. Hamilton Twp. 48, Circleville 5
Cols. Hartley 72, Reigning Sports Academy 14
Cols. Marion-Franklin 40, Cols. South 0
Cols. Mifflin 20, Garfield Hts. 7
Cols. Ready 42, Fayetteville-Perry 0
Cols. St. Charles 7, Canal Fulton Northwest 3
Cols. Walnut Ridge 64, Cols. Independence 6
Cols. West 44, Cols. Briggs 25
Cols. Whetstone 49, Cols. Centennial 28
Columbia Station Columbia 48, Oberlin 18
Columbiana 38, Leetonia 0
Columbus Grove 46, Bluffton 19
Convoy Crestview 28, Paulding 8
Copley 37, Bedford 20
Corning Miller 46, Crown City S. Gallia 13
Coshocton 49, Warsaw River View 26
Covington 63, Ansonia 16
Creston Norwayne 60, Apple Creek Waynedale 7
Cuyahoga Hts. 45, Independence 7
Dalton 20, W. Salem NW 14
Day. Christian 35, Cin. Country Day 14
Day. Dunbar 54, Day. Belmont 34
Day. Meadowdale 22, Cin. Western Hills 6
Defiance 20, Lima Shawnee 6
Defiance Ayersville 28, Hicksville 6
Defiance Tinora 34, Haviland Wayne Trace 7
DeGraff Riverside 54, Dola Hardin Northern 8
Delaware Buckeye Valley 27, Richwood N. Union 7
Delphos Jefferson 19, Spencerville 13
Dover 24, New Philadelphia 21, OT
Doylestown Chippewa 47, Rittman 21
Dresden Tri-Valley 7, Philo 0
Dublin Coffman 27, Cols. Upper Arlington 21
Dublin Jerome 25, Worthington Kilbourne 10
Edgerton 59, Holgate 15
Elida 40, Lima Bath 7
Fairfield 42, Hamilton 0
Fairport Harbor Harding 41, Richmond Hts. 0
Fairview 33, Rocky River Lutheran W. 10
Findlay 35, Fremont Ross 14
Fostoria 35, Elmore Woodmore 34
Franklin 45, Brookville 21
Franklin Middletown Christian 38, Gallatin Co., Ky. 6
Ft. Loramie 46, Lima Perry 12
Gahanna Cols. Academy 37, London 0
Galion Northmor 52, Marion Elgin 24
Gallipolis Gallia 40, S. Point 24
Garfield Hts. Trinity 21, Youngs. Valley Christian 0
Germantown Valley View 41, Eaton 22
Gibsonburg 49, W. Unity Hilltop 8
Girard 33, Youngs. Liberty 15
Glouster Trimble 44, Stewart Federal Hocking 0
Gnadenhutten Indian Valley 28, Zoarville Tuscarawas Valley 14
Goshen 41, Mt. Orab Western Brown 20
Grafton Midview 49, N. Ridgeville 42, OT
Granville 43, Hebron Lakewood 10
Greenwich S. Cent. 33, New London 27
Hamilton New Miami 26, Cin. Dohn High School 14
Hamler Patrick Henry 41, Wauseon 14
Hannan, W.Va. 55, Beallsville 0
Hannibal River 56, New Matamoras Frontier 0
Heath 35, Johnstown-Monroe 31
Hilliard Bradley 31, Delaware Hayes 0
Hilliard Darby 12, Dublin Scioto 7
Hilliard Davidson 56, Galloway Westland 0
Hillsboro 43, Greenfield McClain 40
Holland Springfield 35, Whitehouse Anthony Wayne 28
Hubbard 41, Youngs. East 8
Hudson 31, Brecksville-Broadview Hts. 28
Huron 30, Lima Cent. Cath. 0
Ironton 43, Portsmouth 28
Jamestown Greeneview 56, Cedarville 0
Jefferson Area 26, Leavittsburg LaBrae 7
Jeromesville Hillsdale 16, Smithville 14
Johnstown Northridge 39, Utica 14
Kenton 23, Celina 18
Kettering Alter 51, Day. Chaminade Julienne 3
Kings Mills Kings 41, Cin. Withrow 6
Kirtland 35, Gates Mills Hawken 6
Lakeside Danbury 50, Tol. Christian 7
Lancaster 42, Reynoldsburg 27
Lewis Center Olentangy 28, Westerville Cent. 21
Lewis Center Olentangy Orange 21, Westerville S. 9
Lewisburg Tri-County N. 14, New Paris National Trail 7
Lewistown Indian Lake 35, Bellefontaine Benjamin Logan 16
Liberty Center 14, Bryan 6
Liberty Twp. Lakota E. 21, W. Chester Lakota W. 14
Linsly, W.Va. 28, Beaver Eastern 13
Lisbon Beaver 36, Oak Glen, W.Va. 14
Lisbon David Anderson 47, Columbiana Crestview 14
Logan 26, Vincent Warren 14
Lorain 14, Cle. Hts. 13
Lorain Clearview 36, Brooklyn 7
Lore City Buckeye Trail 34, Woodsfield Monroe Cent. 30
Louisville 41, Can. South 14
Lucas 55, Kansas Lakota 8
Lucasville Valley 17, Minford 7
Lyndhurst Brush 31, Chagrin Falls Kenston 24
Madison 14, Eastlake N. 9
Magnolia Sandy Valley 49, Malvern 6
Mansfield Sr. 50, Mansfield Madison 7
Mantua Crestwood 54, Atwater Waterloo 13
Maria Stein Marion Local 41, Rockford Parkway 0
Marion Pleasant 63, Galion 39
Marysville 31, Grove City Cent. Crossing 28
Massillon Perry 30, Can. Glenoak 24
Mayfield 29, Painesville Riverside 22
McArthur Vinton County 63, Wellston 60
McComb 41, Findlay Liberty-Benton 21
McConnelsville Morgan 48, Zanesville W. Muskingum 0
McDonald 45, Lowellville 0
McGuffey Upper Scioto Valley 55, Ridgeway Ridgemont 8
Mechanicsburg 43, S. Charleston SE 7
Medina Buckeye 38, Sheffield Brookside 0
Medina Highland 42, Kent Roosevelt 7
Mentor 63, Elyria 34
Mentor Lake Cath. 31, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 14
Miami Valley Christian Academy 32, Day. Jefferson 0
Miamisburg 39, Clayton Northmont 3
Middletown Fenwick 23, Day. Carroll 2
Middletown Madison Senior 66, Day. Northridge 14
Milan Edison 42, Sandusky Perkins 14
Millbury Lake 27, Bloomdale Elmwood 3
Millersburg W. Holmes 28, Bellville Clear Fork 17
Millersport 26, Grove City Christian 20
Milton-Union 56, Waynesville 7
Minster 27, Anna 23
Monroe 35, Camden Preble Shawnee 14
Mt. Vernon 56, Cols. DeSales 14
N. Baltimore 63, Vanlue 6
N. Bend (Cleves) Taylor 63, Cin. Finneytown 0
N. Can. Hoover 31, Massillon Jackson 28
N. Jackson Jackson-Milton 30, Mineral Ridge 7
N. Robinson Col. Crawford 34, Upper Sandusky 14
Navarre Fairless 20, Massillon Tuslaw 10
Nelsonville-York 41, Athens 24
New Albany 35, Groveport-Madison 28
New Middletown Spring. 38, Hanoverton United 6
New Richmond 35, Norwood 7
Newbury 29, Vienna Mathews 28
Niles McKinley 62, Ashtabula Edgewood 21
Northwood 37, Montpelier 13
Norwalk St. Paul 14, Monroeville 8
Oak Hill 60, Franklin Furnace Green 6
Oberlin Firelands 42, LaGrange Keystone 6
Orange 42, Beachwood 27
Oregon Clay 31, Tol. St. Francis 26
Orwell Grand Valley 37, Conneaut 7
Ottawa-Glandorf 13, St. Marys Memorial 7
Oxford Talawanda 21, Hamilton Ross 14
Pandora-Gilboa 15, Cory-Rawson 13
Parma Hts. Valley Forge 21, Parma Normandy 0
Pataskala Licking Hts. 38, Newark Licking Valley 6
Pataskala Watkins Memorial 21, Newark Cath. 14
Pemberville Eastwood 55, Rossford 21
Peninsula Woodridge 42, Akr. Springfield 7
Perry 63, Painesville Harvey 0
Perrysburg 48, Maumee 21
Pickerington Cent. 41, Grove City 0
Piketon 41, Bainbridge Paint Valley 30
Plain City Jonathan Alder 42, Milford Center Fairbanks 28
Pomeroy Meigs 41, Albany Alexander 15
Port Clinton 28, Oak Harbor 14
Powell Olentangy Liberty 35, Westerville N. 14
Ravenna 28, Mogadore Field 14
Ravenna SE 31, Garrettsville Garfield 24, OT
Riverside Stebbins 41, W. Carrollton 8
Rocky River 34, Parma Hts. Holy Name 20
Rootstown 21, Mogadore 14
Sandusky 23, Norwalk 8
Shadyside 48, Bishop Donahue, W.Va. 6
Shelby 55, Loudonville 7
Sherwood Fairview 49, Antwerp 26
Sidney 42, Greenville 27
Sidney Lehman 42, Waynesfield-Goshen 7
Solon 51, Medina 43
Southeastern 21, Chillicothe Huntington 14
Southington Chalker 20, Ashtabula St. John 14
Sparta Highland 49, Mt. Gilead 7
Spring. NE 44, N. Lewisburg Triad 20
Spring. NW 35, Spring. Greenon 6
Spring. Shawnee 35, New Carlisle Tecumseh 14
Springboro 45, Lebanon 42
Springfield 21, Kettering Fairmont 14
St. Clairsville 34, E. Liverpool 7
St. Henry 35, Ft. Recovery 21
Steubenville 39, Canada Prep, Ontario 27
Stow-Munroe Falls 34, N. Royalton 7
Streetsboro 34, Lodi Cloverleaf 6
Struthers 41, Cortland Lakeview 14
Sugarcreek Garaway 33, Strasburg-Franklin 0
Sullivan Black River 49, Wellington 14
Sunbury Big Walnut 36, Canal Winchester 35
Swanton 42, Delta 7
Sycamore Mohawk 26, Edon 0
Sylvania Northview 21, Sylvania Southview 0
Thornville Sheridan 38, New Lexington 0
Tiffin Calvert 40, Castalia Margaretta 32
Tiffin Columbian 40, Willard 14
Tipp City Bethel 30, Arcanum 28
Tipp City Tippecanoe 27, Vandalia Butler 17
Tol. Cent. Cath. 35, Lima Sr. 34
Tol. Ottawa Hills 56, Oregon Stritch 12
Tol. Start 46, Tol. Rogers 12
Tol. Whitmer 41, Tol. St. John’s 7
Tol. Woodward 36, Tol. Waite 32
Tontogany Otsego 45, Genoa Area 21
Toronto 57, Madonna, W.Va. 7
Trenton Edgewood 49, Cin. Mt. Healthy 28
Troy 37, Piqua 14
Troy Christian 63, Union City Mississinawa Valley 0
Twinsburg 35, Cuyahoga Falls 22
Uhrichsville Claymont 39, Zanesville Maysville 22
Uniontown Lake 35, Green 34
Urbana 52, St. Paris Graham 12
Van Buren 70, Arcadia 7
Versailles 40, New Bremen 7
W. Jefferson 49, London Madison Plains 16
W. Lafayette Ridgewood 40, Newcomerstown 0
W. Liberty-Salem 45, Spring. Cath. Cent. 6
Wadsworth 55, Macedonia Nordonia 36
Wapakoneta 52, Van Wert 6
Warren Harding 40, Warren Howland 20
Waterford 68, Belpre 0
Waverly 49, Bidwell River Valley 14
Wellsville 42, Salineville Southern 0
Westlake 63, Berea-Midpark 42
Wheelersburg 24, Portsmouth W. 14
Whitehall-Yearling 44, Lancaster Fisher Cath. 6
Wickliffe 34, Geneva 24
Willow Wood Symmes Valley 30, McDermott Scioto NW 0
Windham 28, Andover Pymatuning Valley 14
Wooster 47, Thomas Worthington 7
Wooster Triway 50, Orrville 43
Worthington Christian 31, Sugar Grove Berne Union 23
Xenia 54, Fairborn 40
Youngs. Boardman 21, Ashtabula Lakeside 14
Youngs. Mooney 7, Austintown Fitch 0
Zanesville 31, Marietta 27