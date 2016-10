Lima area results

High Schools

Sectionals

Volleyball

Division II

Celina 3, Bath 0

At Celina

Set scores: 25-17, 25-17, 25-17

Bath leaders: Kennedy Metcalf 4 blocks, 8 kills, Abby Cosart 11 assists, 3 aces, Riley Iiames 11 digs.

Celina leaders: Alyssa Hoyng 8 kills, 4 blocks, Hailey Langenkamp 4 aces, 13 digs, Paige Duncan 18 assists

Defiance 3, Elida 0

At Defiance

Set scores: 25-11, 25-8, 25-12

Elida leaders: Becca Tschuor 3 kills, 1 block, Isabelle Shrider 4 assists, Lindsay Brocklehurst 12 digs.

Defiance leaders: Morgan Porter 16 kills, 16 digs, Alex Stambaugh 25 assists.

Ottawa-Glandorf 3, Port Clinton 0

At Ottawa-Glandorf

Set Scores – 25-11, 25-5, 25-9

OG Leaders – Carly Alt 6 kills, 4 digs, Emily Annesser 11 aces, 5 kills, 10 assists, 4 digs, Jordan Alt 4 kills, 3 blocks, Kylie White 5 kills, Claire Eiden 7 aces, Taylor Alt 5 kills, 2 blocks, Kendra Kahle 10 assists, 5 digs, Brooke Kleman 7 digs, 4 assists

Record – OG 20-3

St. Marys 3, Bryan 0

At St. Marys

Set Scores – 25-20, 25-12, 25-17

St. Marys Leaders – Ally Angstmann 9 kills, Taryn Swander 8 kills, Danielle Bertke 7 kills, Makenna Mele 6 kills, Quincy Rable 4 kills, Madi Howell 4 kills, 32 assists, 9 digs, 3 aces, Shania Taylor 19 digs

Record – St. Marys 14-9

Shawnee 3, Van Wert 2

Set Scores – 27-25, 25-18, 21-25, 21-25, 15-11

Van Wert Leaders – Emma Kohn 10 kills, 2 aces, 20 digs, 3 blocks, Peyton Fleming 13 kills, Ella Butler 5 blocks, Megan Spray 26 assists, 2 aces, 18 digs, Megan Braun 3 blocks, Miranda Sinning 7 kills, Adrianna Grothouse 4 aces, 20 digs

Records – Van Wert 10-14 (4-5 WBL)

Division IV

Leipsic 3, Lima Central Catholic 0

Set scores: 25-17, 25-20, 25-20

Leipsic leaders: Selena Loredo 31 assists, 3 aces, 8 digs, Brooke Gerdeman 12 kills, Kierra Meyer 8 kills, 14 digs, 3 aces, Hayley Heitmeyer 10 kills, 3 aces, Mindy Ellerbrock 15 digs, 2 aces, Raegan Cupp 10 digs

LCC leaders: Ellen Dee 10 kills, Courtney Hahn 22 assists, 2 aces, Halley Moore 11 digs, Rosie Williams 3 blocks.

Ada 3, Hardin Northern 1

At Hardin Northern

Set scores: 25-13, 20-25, 25-22, 25-19

HN leaders: Alloway 3 aces, 9 kills, 8 digs, Deckling 2 aces, 6 digs, Robson 2 aces, 28 assists, Wilson 10 kills, Bame 6 kills, Waller 13 digs

Ada leaders: Maddie Gossard 6 aces, 18 assists, Melina Woods 22 kills, 5 blocks, Olivia Alexander 18 digs

Kalida 3, Continental 1

At Kalida

Kalida leaders: Carlee Miller 16 kills, 10 digs, Sarah Klausing 4 aces, 18 assists, Tori Niese 5 blocks

Minster 3, New Knoxville 2

At Minster

Set scores: 22-25, 28-26, 22-25, 25-23, 15-9

Minster leaders: Hayley Baumer 55 assists, Paige Purdy 41 digs, Paige Thobe 21 kills, 12 blocks

New Knoxville leaders: Shayna Bierlein 28 kills, 8 assists, 28 digs, Kenzie Schroer 15 kills, 45 assists, 25 digs, Tasia Lauth 9 kills, 6 blocks, 3 digs, Tayler Doty 8 kills, 4 digs, Faith Homan 6 assists, 36 digs, 2 aces, Ashlyn Miller 4 kills, 37 digs, Kayla Jaynes 8 assists, 1 ace

Marion Local 3, Lincolnview 0

At Marion Local

Set Scores – 25-11, 25-14, 25-18

Marion Local Leaders – Addie Mescher 11 kills, Kylie Albers 13 kills, Jessie Kramer 7 kills, Maddie Griesdorn 11 assists, 9 digs, Natalie Rethman 13 assists, Taylor Huelsman 5 assists, Carrie Fesenmyer 19 digs, Lexi Arling 8 digs, 4 aces

Lincolnview Leaders: Katlyn Wendel 10 kills, Morgan Miller 10 digs, 24 assists.

New Bremen 3, Crestview 0

At New Bremen

Set Scores – 25-16, 25-18, 25-19

Crestview Leaders – Katie McCluer 2 aces, 3 kills, 6 digs, Lexi Gregory 1 ace, 5 kills, 7 digs, Syd Bowen 4 digs, Lyvia Black 4 digs, Abby Bagley 11 assists, 5 digs, Maddy Lamb 6 assists, Ally McCoy 6 kills, 4 blocks, Avery McCoy 3 kills, Ashley Dealey 2 kills

Records – 12-12 (4-4 NWC)

Ottoville 3, Delphos Jefferson 1

At Delphos Jefferson

Set Scores – 17-25, 25-20, 25-23, 25-15

Ottoville Leaders – Cassandra Kemper 13 kills, 12 digs, 2 aces, Bridget Landin 9 kills, 13 blocks, 12 digs, Quinley Schlagbaum 9 kills, 9 digs, Alexis Thorbahm 22 assists, 9 blocks, Brynlee Hanneman 10 blocks

Records – Ottoville 19-4

WBL All-League Selections

First team: Alyssa Hoyng (Celina), Paige Sutter (C), Jordan Alt (Ottawa-Glandorf), Emily Annesser (O-G), Ally Angstmann (St. Marys), Morgan Porter (Defiance), Norah Painter (Shawnee)

Second team: Abby Cosart (Bath), Hailey Langenkamp (C), Alexis Kiessling (D), Kylie White (O-G), Olivia Brock (S), Emma Kohn (Van Wert)

Third team: Kennedy Metcalf (B), Cora Lutz (C), Alex Stambaugh (D), Brooke Kleman (O-G), Madi Howell (SM), Sarah Pothast (Wapakoneta)

Honorable Mention: Bailey Dakin (B), McKenna Black (C), Samantha Stambaugh (D), Mallory Etzler (Elida), Alexis Brooks (Kenton), Carly Alt (O-G), Shania Taylor (SM), Hailey Manuel (S), Peyton Fleming (VW), Allison Harrod (W)

Player of the year: Emily Annesser (O-G)

Coach of the year: Amy Sutter (C)

NWC All-Conference teams

First team: Melina Woods (Ada), Katlyn Wendel (Lincolnview), Rylee Sybert (Columbus Grove), Cassidy Posey (Paulding), Madisyn Gossard (A), Carlee McCluer (CG), Lexi Gregory (Crestview), Andie Schmutz (Bluffton)

Second team: Lakin Brant (L), Lauren Birkemeier (CG), Alana williams (L), Olivia Alexander (A), Katie McClure (C), Abby Kennedy (Allen East), Faith Vogel (P)

Honorable mention: Macy Wallace (Delphos Jefferson), Kyra Clark (AE), Sarah Miller (DJ), Haley Wyss (A), Ally McCoy (C), Jade Clement (CG), Kaitlyn Carpenter (Spencerville), Paige Bellman (CG), Haley Baker (B), Kayla Schimmoeller (L), Danielle Harman (DJ)

Boys Soccer

Division III

Fort Jennings 2, Kalida 1

Goals: Brad Eickholt, Troy Ricker (FJ); Brad Siefker (K)

Assists: Kevin Hamburg (K); Troy Ricker, Nolan Grote, Kyle Maag, Ian Ricker (FJ)

Shots on goal: FJ 12; K 7

Saves: Cole Horstman (FJ) 4; Brayden Recker (K) 3

Temple Christian 2, LCC 1

At Wapakoneta

Goals: Cameron Worsham 2 (T); Stephen Taflinger (LCC)

Assists: Seth Ward (T); Connor Knippen (LCC)

Shots on goal: Temple 16; LCC 6

Saves: D.J. Clay (T) 4; Jack Zerante (LCC) 4

Records: Temple 11-4-3; LCC 9-8

Continental 9, Allen East 0

Goals – Jacob Williams, Chris Potts 2, Tyler Brecht, Trevor Williamson 2, Christian Perez 2, Ronnie Rayle (C)

Shots – Continental 27, AE 4

Multiple Assists – Chris Potts (C) 2

Bluffton 3, Ottoville 0

At Bluffton

Goals – Luke Young, Isaac Andreas, Josh Begg

Shots – Bluffton 14, Ottoville 1

Saves – Levi Smith (B) 1, Noah German (O) 0

All-WBL

Player of the Year – Brennen Piper (Celina)

First Team: Austin Wilker (St. Marys), Brennen Piper (C), Jarren Casto (C), Payton Smalley (C), Jake Taylor (Elida), Landon Bartlett (Kenton), Brandon Hernandez (Van Wert), Trey Burnett (Bath), Kaden Ware (Wapak), Bryce Schroeder (OG), Jack O’Connor (Shawnee), Caleb Branham (Defiance)

Second Team: Dylan Engel (St.M), Austin Hines (C), Garrett Weininger (C), Riley Bartels (E), Hayden Hicks (K), Noah Richie (W), Charles Knatz (W), Zac States (B), Austin Horstman (OG), Jackson Schaaf (S), Adam Vogel (St.M)

Third Team: Trent Ward (S), Ryan Wheeler (S), Drake Lammers (OG), Luke Beach (W), Hunter Coffey (W), Matt Cellar (E), Aden Gariety (C), Drew Hoppe (K), Kyle Flaute (C), Howie Spencer (St.M), Dylan Mohr (B)

Honorable Mention: Kaleb Benny (W), Austin Sudduth (VW), Conner Mills (C), Caleb Jones (E), Jacob Naylor (B), Jeffrey Geise (S), Ray Orengo (OG), Jon Weisgerber (D), Shaun Hurt (K), Evan Vogel (St.M)

All-NWC

Player of the Year – Antony Kingsley (Bluffton)

First Team: Antony Kingsley (B), Terry Sheridan (Ada), Brayden Newland (Allen East), Ethan Swallow (Lincolnview), Tristan Smucker (B), Colton Truex (AE), Kaleb Goshia (Paulding), Will Allen (A), Ryan Woodring (P), Eli Bourassa (B), Josh Begg (B), Chris Reyes (A), Levi Smith (B), Alex Schlegel (P)

Second Team: Brandon Bockey (Spencerville), Braxton Robey (L), Christopher Harnish (B), Jared Paschall (P), Isaiah Schwab (B), Christian Hedrick (AE), Ethan Grant (AE), Logan Williams (A), Dalton Clum (AE), Jon Schwab (B), Thad Ringwald (S)

Honorable Mention: Luke Young (B), Justin Thiery (S), Brice Wilcox (AE), Jacob Litsey (S), Chandler Kahle (S), Bailey Croft (S), Skyler Maassel (P), Kaleb Becker (P), Douglas Nester (B), Griffen Croft (S), Jared Pollock (L)

Girls Soccer

All-WBL

Player of the Year – Hope Carter (Elida)

First Team: Kennedy Fagan (Bath), Kelly Moeder (Celina), Alyssa Cisco (C), Britney Steyer (Defiance), Hope Carter (E), Jaydon Hollstein (E), Baylie Moening (E), Kadie Hempfling (OG), Bella Fusillo (Shawnee), Bailey Fenwick-Miller (St. Marys), Torie Carter (Wapak), Claire Burton (W)

Second Team: Ainsley Miller (B), Ashton Phlipot (C), Kendall Gilmore (C), Tammy Aguilera (D), Kyleigh Gay (E), Jency Jenkins (E), Ashley Morris (Kenton), Lexi Schroeder (OG), Alaina Behnke (S), Sydney Cisco (St.M), Emily Ruppert (W), Nicole Richard (W)

Third Team: Lauren Singhaus (B), Emily Keith (C), Maddy Ross (C), Teya Castillo (D), Cienna Kuhn (E), Jaqueline Nichols (E), Kori Barrett (K), Katie Fuetter (OG), Marie Beach (S), Ally Will (St.M), Ellie Horman (W)

Honorable Mention: Cassidy Meyers (Van Wert), Jenna Berry (C), Zariah Scott (D), Rachel Warnecke (OG), Ellie Miller (K), Tori Dackin (B), Abbigayle Gesler (W), Aubrey Etzler (E), Nikole McPheron (S), Josie Bowman (St.M)

All-NWC

Player of the Year – Leah Casey (Allen East)

First Team: Leah Casey (AE), Jade Meyer (AE), Arianna Knebel (Delphos Jefferson), Sarah Theisen (Bluffton), Maddie McConnahea (DJ), Abbie Parkins (B), Rielyn Castle (Ada), Jadyn Barhorst (B), MaKayla Callahan (A), Julia Meyer (AE), Madison Houston (AE), Olivia Gorman (Lincolnview)

Second Team: Ruth Pfeiffer (A), Kendall Marquiss (DJ), Sofia Silone (AE), Kylee Agler (Crestview), Kayla Kindle (B), Maddie Gorman (L), Madison Staley (AE), Haley Pollock (L), Kaitlyn Long (A), Abby Parkins (DJ), Allison Arend (Paulding)

Honorable Mention: Gabbie Stahl (P), Brooke Rice (DJ), Katie Butterfield (A), Kelli Leugers (B), Alexis Munoz (C), Devyn Carder (DJ), Katie Burkholder (B), Averey Rumer (B), Allie Crow (L), Trinitey Brown (L), Kaylee Plummer (P), Gabby Scott (AE), Leah Conley (B), Kara Strabbing (C), Karissa Lucas (P), Kayla White (B), Arianna Munoz (C), Makaya Dunning (DJ), Hannah Vance (P)

Colleges

Men’s Soccer

ONU 6, Wilmington 2

At Wilmington

Goals: Nathan Libertowski 2, Joseph Schulte, David Janusz, Matt Kinkopf 2 (ONU); Carl Bergstrom, Anton Holmqvist (W)

Shots on goal: ONU 13; W 3

Saves: Dean McNeil (ONU) 1; Nick Baker (W) 7