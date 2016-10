Lima area results

Volleyball

Allen East 3, Vanlue 0

At Allen East

Set Scores: 25-14, 25-20, 25-12

AE leaders: Grace Howard 6 kills, 3 blocks, Summer McCloskey 19 assists, 4 aces.

Lehman Catholic 3, Temple Christian 0

at Temple

Set Scores: 25-10, 25-20, 25-16

Temple leaders: Kaitlyn Sutton 7 kills, 5 assists, 7 digs, Anna Acklin 14 assists, 4 digs, Morgan Callahan 4 kills, 2 blocks, 2 digs, Heather Goliver 7 kills, Madelyn Crawford 7 digs, Sophie White 6 digs, Madison Yingst 4 kills, 1 block, Kayla Mueller 2 blocks, 3 digs.

Van Wert 3, Wapakoneta 1

Set Scores: 24-26, 25-16, 25-16, 25-19

Wapakoneta leaders: Sarah Pothast 20 kills, 6 blocks, 2 aces, Allison Harrod 14 digs, 6 kills, Emma Miller 13 digs, 2 aces, Mackenzie Lange 24 assists.

Van Wert leaders: Emma Kohn 20 kills, Megan Spray 25 assists, Megan Braun 6 blocks, Adrianna Grothouse 5 aces, 25 digs.

Record: Wapak 7-14; VW 9-13 (4-4 WBL)

Kalida 3, Pandora-Gilboa 0

at Pandora-Gilboa

P-G leaders: Paige Fenstermaker 12 kills, Alexa Maag 10 kills, Brittany Hovest 16 digs, Korri Basinger 14 digs, Kayla Ferguson 12 digs, Madison Bockrath 10 digs, Addi Diller 28 assists.

Kalida leaders: Brooke Kimball 10 kills, Tori Niese 3 blocks, Dana Knueve 9 digs, Tara Gerding 16 assists.

New Knoxville 3, Fort Recovery 1

Set scores: 25-19, 21-25, 26-24, 25-21

NK leaders: Kenzie Schroer 14 kills, 27 assists, 16 digs, 2 blocks, Shayna Bierlein 18 kills, 7 assists, 16 digs, 1 ace, Kayla Hoynes 7 assists, 3 digs, Tasia Lauth 7 kills, 2 blocks, 3 digs, Jenna Schwieterman 4 kills, 14 digs, Faith Homan 30 digs, Ashlyn Miller 4 kills, 1 block, 15 digs, Taylor Doty 5 kills, 2 blocks, 4 digs

Ottoville 3, Continental 0

At Continental

Set Scores – 25-14, 25-11, 25-19

Ottoville Leaders – Bridget Landin 10 kills, 11 blocks, 6 digs, CJ Kemper 12 kills, 6 blocks, 11 digs, Emily Landin 16 digs, Alexis Thorbahn 12 assists, 3 blocks, 5 digs, Abi Hilvers 15 assists, 11 digs, 2 blocks

Bath 3, Elida 0

Set Scores – 25-16, 25-9, 25-22

Bath Leaders – Abby Cosart 24 assists, 3 aces, Kennedy Metcalf 16 assists, Bailey Dackin 1 block, Caitlyn Renner 17 digs

Elida Leaders – Amiah Jones 2 aces, 5 kills, 8 digs, Becca Tschuor 2 aces, Lindsay Brocklehurst 13 digs, Maddie Murphy 8 assists, Mallory Etzler 1 ace, 1 kill, 1 assists, 12 digs, Natalie Carder 5 kills, 4 digs

Miller City 3, Liberty Center 0

At Miller City

Set Scores – 25-12, 25-16, 25-22

Miller City Leaders – Sofie VanWezel 10 kills, 4 blocks, Alaina Niese 3 blocks, Meggan Meyer 6 kills, 1 block, Kylie Berner 6 kills, Makenna Ricker 4 kills, 2 aces, 11 digs, Kate Kuhlman 4 kills, 3 digs, Abbey Schroeder 18 digs, 3 aces, Brittany Kuhlman 13 assists, 4 digs, 2 kills, Cayla Troyer 15 assists, 2 aces, Elena Niese 2 aces, 5 digs

Records – Miller City 6-15, Liberty Center 1-21

Ottawa-Glandorf 3, St. Marys 0

At Ottawa-Glandorf

Set Scores – 25-21, 25-16, 25-17

Ottawa-Glandorf Leaders – Taylor Alt 14 kills, 3 blocks, Kylie White 10 kills, 3 blocks, Emily Annesser 8 kills, 4 aces, 15 assists, 15 digs, Jordan Alt 6 kills, 5 blocks, Kendra Kahle 20 assists, 11 digs, Karlie Bellman 7 digs, Brooke Kleman 21 digs, Sydney Heitmeyer 5 blocks, 4 kills

Records – Ottawa-Glandorf 18-3 (8-1 WBL), St. Marys 12-9 (7-2 WBL)

Van Buren 3, Bluffton 2

Set Scores – 23-25, 25-19, 25-20, 28-30, 13-15

Bluffton Leaders – Emily Stratton 59 digs, Grace Nickels 30 assists, Aimee Ritter 30 assists, 1 ace, Andie Schmutz 15 kills, 12 blocks, Katie Prater 13 kills, 17 blocks, Haley Baker 9 kills

Defiance 3, Shawnee 2

Set Scores – 20-25, 21-25, 25-13, 25-21, 15-9

Shawnee Leaders – Olivia Brock 23 assists, 10 kills, 15 digs, Emily Allen 22 assists, 9 digs, Norah Painter 25 kills, 28 digs, 3 blocks, Hailey Manuel 11 kills, 4 blocks, Jaden Addis 21 digs, Amanda Medsker 21 digs, Makayla Donley 15 digs

Riverside 3, Hardin Northern 1

At Riverside

Set Scores – 25-22, 15-25, 25-19, 25-19

Harding Northern Leaders – Madison Robson 6 aces, 34 assists, Shelby Alloway 2 aces, 17 kills, 5 digs, Holly Wilson 2 aces, 8 kills, 5 digs, Cassidy Deckling 2 aces, 4 digs, Rylie Bame 7 kills, Bailee Waller 4 digs

Record – 17-5 (5-2 NWCC)

Girls Soccer

Lehman Catholic 2,

Lima Central Catholic 0

At Lehman Catholic

Goals: Molly Safreed, Samantha Edwards

Shots of goal: LCC 1, LC 22

Saves: Madison Stolly (LCC) 20, Camille Brown (LC) 1

Records: LCC 7-4-4; LC 13-1-1

Bluffton 5,

Delphos Jefferson 1

Goals: Kayla White (B) 2, Sarah Theisen (B) 2, Abbie Parkins (B), Maddie McConnahea (DJ).

Shots: Bluffton 21, Delphos Jefferson 5.

Goalkeeper saves: Ally Hastings (DJ) 12, Jadyn Barhorst (B) 3.

Records: Bluffton 11-4-1 (6-0 NWC); DJ 9-7 (4-2 NWC).

Miller City 14, Crestview 0

Goals: Megan Niese 2, Abby Niese 2, Tess Niese 2, Faith Troyer, Renee Schroeder, Kylie Peck, Kylie Niese, Makenna Lehman, Tiffany Kaufman, Bailey Schroeder

Saves: Chrissy Berger (MC) 2

Wapakoneta 1, Liberty-Benton 1

At Liberty-Benton

Goals: Olivia Cousino (W); Savannah Richards (LB)

Assist: Madi Lause (W)

Shots on goal: W 6; LB 9

Saves: Morgan Becher (W) 8; Taylor Garlock (LB) 5

Ottoville 2, Fort Jennings 1

At Fort Jennings

Goals – Lindsay Schweller (O), Kasey Knippen (O), Annabelle Wisner (FJ)

Shots – Ottoville 6, Fort Jennings 9

Saves – Brittany Winhover (O) 8, Devyn Wiechart (FJ) 4

Boys Soccer

Celina 5, Kenton 2

Goals: Jarren Casto 3, Brennan Piper, Payton Smalley ( C)

Assists: Casto, Reid Cox, Garrett Weininger ( C)

Record: Celina 15-1 (9-0 WBL)

Elida 4, Bath 1

At Elida

Goals – Jake Taylor (E) 2, Corbin Fingerle (E), Cody Gay (E)

Saves – Caleb Jones (E) 4

St. Marys 2, Ottawa-Glandorf 2

At St. Marys

Goals – Bryce Schroeder (OG) 2, Ethan Rose (SM), Caleb James (SM)

Shots – OG 11, St. Marys 14

Saves – Mike Bowers (OG) 11, Keegan Liette (SM) 3

Shawnee 5, Defiance 0

At Shawnee

Goals – Jack O’Connor (3), Jackson Schaaf, Cameron Tenwalde

Shots – Shawnee 9, Defiance 5

Saves – Jon Weisgerber (D) 4, Max Sweigart (S) 8, Alvaro Aguilar (S) 1

Records – Shawnee 9-5-2

Wapakoneta 3, Van Wert 1

Goals – Kaden Ware (W), Charles Knatz (W), Luke Beach (W)

Shots – Wapak 14

Saves – Noah Ritchie (W) 7

Van Buren 8, Ada 0

VAN BUREN — Ace Gamble made seven saves for Ada.

Girls Cross Country

MAC Championships

At Coldwater

Team scores: 1. Minster 20, 2. St. Henry 69, 3. Versailles 81, 4. Coldwater 132, 5. Marion Local 152, 6. Fort Recovery 159, 7. New Bremen 165, 8. Delphos St. John’s 252, 9. Parkway 258, 10. New Knoxville 279.

Area finishers in Top 25: 1. Emma Watcke (M) 18:56.43, 2. Morgan Pohl (M) 19:05, 3. Kaitlyn Albres (M) 19:14.08, 4. Lauren Hemmelgarn (SH) 19:19.5, 5. Chloe Will (FR) 19:24.05, 6. Cassie Francis (M) 19:30.62, 7. Ashley Bruns (SH) 19:31.59, 8. Gwendolyn Meiring (M) 19:32.41, 9. Kelsey Broering (ML) 19:36.37, 10. Madeline Magoto (M) 19:40.52, 11. Colby Roman (C) 19:41, 13. Mackenzie Bohman (M) 19:44.93, 15. Alexis Heath (SH) 20:03.05, 16. Lillian Hirschfeld (M) 20:12.46, 17. Bailey Bronkema (NB) 20:15. 84, 19. Mariana Slonkosky (M) 20:23.84, 21. Erin Clune (SH) 20:26.27, 24. Maddie Steinke (C) 20:34.65.

Boys Cross Country

MAC Championships

At Coldwater

Team Scores – 1. St. Henry 45, 2. Parkway 50, 3. Minster 67, 4. Versailles 86, 5. Marion Local 142, 6. Fort Recovery 163, 7. Coldwater 178, 8. Delphos St. John’s 209

Race Winner – Joe Spitzer, Versailles, 16:00

Area Finishers in Top 25 – 2. Devin Huelskamp (St. H) 16:48, 3. Ben Schlemmer (P) 16:54, 5. Matt Gaerke (P) 17:04, 6. Sean Muhlenkamp (St. H) 17:08, 7. Travis Sutter (FR) 17:12, 8. Andrew Broering (M) 17:18, 9. Blake Ontrop (St. H) 17:19, 10. Braydon Hoying (St. H) 17:20, 11. Jon Albers (M) 17:22.47, 12. Kyle Roth (P) 17:22.94, 13. Carter Pohl (M) 17:25, 14. Aaron Bruns (P) 17:26, 15. Luke Barga (M) 17:28, 16. Reid Etzcorn (P) 17:33, 17. Andrew Schoen (C) 17:36, 18. Seth Brookhart (St. H) 17:43, 19. Drew Muhlenkamp (FR) 17:47.44, 20. Ezra Ferguson (NB) 17:47.72, 21. Austin Felice (M) 17:52, 22. Nick Kramer (ML) 17:53.24, 23. Ryan Cavanaugh (M) 17:53.59, 24. Jared Hoying (St. H) 17:56.06, 25. Caleb Rollins (P) 17:56.43

From Wednesday

Colleges

Men’s Soccer

UNOH 4, Indiana Tech 0

At Indiana Tech

Goals: Carlos Garces Suarez, Jorge Salcedo, Pepe Cejudo, Pascal Debowiak (UNOH)

Assists: Suarez, Carlos Monterrey, Jose Pizzaro, Cejudo (UNOH)

Shots on goal: UNOH 8; IT 2

Saves: Nikola Kahvedzic (UNOH) 2; Adam Viviano (IT) 4

Records: UNOH 9-1-3 (5-0-1 WHAC); IT 8-2-1 (2-2-1 WHAC)