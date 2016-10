Lima area results

High Schools

Girls Golf

Division I Sectional

At Sycamore Springs (par 72)

Team scores: 1. Ashland 330, 2. Findlay 349, 3. Mad. Comprehensive 401, 4. Norwalk 405, 5. Shawnee 408, 6. Columbian 413, 7. Wapakoneta 481, 8. Celina 484, 9. Fremont Ross 494, 10. Mansfield Senior (could not score as team)

Medalist: Natalie Shultz (Ashland) 77

Shawnee: Megan Spainhower 102, Raegan Wheeler 103, Sarah Cornell 115, Jeanna Fullom 105, Morgan Altenbach 98

Wapakoneta: Ali Wayman 116, Madison Bowman 123, Allison Kohlrieser 135, Addie Place 118, Olivia Place 124

Celina: Kate Sweeney 144, Madelynn Sudhoff 128, Aliyah Glass 128, Riley Miller 110, Emma Sweeney 118

Girls Soccer

Elida 1, LCC 1

At Elida

Goals: Jaydon Hollstein (E); Sam Koenig (LCC)

Assist: Josie Mohler (LCC)

Shots on goal: Elida 22; LCC 3

Saves: Shyah Wheeler (E) 2; Madison Stolly (LCC) 22

Records: Elida 10-3-1; LCC 5-3-4

Colleges

Men’s Soccer

UNOH 5, Michigan-Dearborn 0

At Michigan

Goals: Luca Mastrantonio 2, Carlos Monterrey 2, Jose Pizzaro (UNOH)

Assists: Fernando Rizo, Sean Latimer, Carlos Monterrey (UNOH)

Shots on goal: UNOH 11; M-D 0

Saves: Nikola Kahvedzic (UNOH) 0; Tristian Johnson (M-D) 6

Records: UNOH 7-1-3 (3-0-1); M-D 2-6 (0-4)

Defiance 3, Bluffton 1

At Bluffton

Goals: Victor Trifiro, Ahmad Khalil 2 (D); Grant Stutzman (B)

Assists: Nick Kleptz, Jacob Diffenderfer, Quinlan Armstrong (D); Alec Mast (B)

Shots on goal: D 12; B 7

Saves: Clay Musgrave (D) 6; M. Hardman-Zimmerman (B) 9

Records: Defiance 4-5-2 (1-0-1 HCAC); Bluffton 3-8 (0-2 HCAC)

ONU 5, Otterbein 0

At ONU

Goals: Dustin Lorenzo, Nathan Libertowski, David Janusz, Matt Kinkopf 2 (ONU)

Assists: Adam Subasic 2, Cory Lains, Jimmy Walkinshaw, Tommy Troy (ONU)

Shots on goal: ONU 15; Otterbein 2

Saves: Dean McNeil (ONU) 2; Collin Hoffmann (O) 5, Mack Stamper (O) 5

Records: ONU 12-0-1 (2-0); Otterbein 5-4-2 (0-2)

Women’s Soccer

Defiance 8, Bluffton 1

At Defiance

Goals: Brittany Huff (B); Sarah Madaras, Kassie Memmer 3, Kat Wicher, Katie Tilman 2, Lauren Mann (D)

Assists: Miranda Herevia, Whitney Webb, Memmer, Wicher (D)

Shots on goal: Bluffton 4; Defiance 17

Saves: Kayla Penrod (B) 9; Madi Bowman (D) 3

Records: Bluffton 0-7 (0-2 HCAC); Defiance 1-7 (1-1 HCAC)

Volleyball

Bluffton 3, Defiance 0

At Defiance

Set scores: 25-17, 30-28, 25-18

Bluffton leaders: Erin Weisgarber 42 assists, MacKenzie McFarlin 19 kills, Sydney Mohler 16 digs

Defiance leaders: Ari Mahaffey 30 assists, Brooke Plummer 8 kills, Makayla Dennis 23 digs.

Indiana Tech 3, UNOH 1

At UNOH

Set scores: 23-25, 25-19, 25-13, 25-20

Indiana Tech leaders: Cassie Sarabia 24 kills, 2 aces, Karli Jones 24 assists, Taylor Kelso 21 digs.

UNOH leaders: Kayleigh Hulst 37 assists, Megan Richwine 2 aces, Taina’ Soranzo 23 digs, Leah Hofmann 11 kills.

Records: UNOH 10-13 (2-6 WHAC); Indiana Tech 16-7 (6-3 WHAC)

From Tuesday

Girls Tennis

Ada 4, Toledo Woodward 1

Singles

Meredith Marshall (A) def. Samara Jones (TW) 6-0, 6-1

Libbie Milks (A) def. Jazzery Drake (TW) 6-4, 6-4

Candace Spencer (TW) def. Melina Temple (A) 6-1, 6-0

Doubles

Calle Young/Paige Hopson (A) def. Stephanie Domingez/Nevaeh Warren (TW) 6-3, 6-4

Samantha Crawford/Shelby Higgins (A) def. Jazzman Butler/Deasia Woods (TW) 6-3, 6-1