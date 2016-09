Lima area results

High Schools

Soccer

NWOSSCA poll

No area teams are in the Division I boys or girls poll.

Boys

Division II: 1. Celina (119 points), 2. St. Marys (109), 3. Wapakoneta (94), 4. Kenton (68), 5. Napoleon (54), 6. (tie) Bryan and Shawnee (50 each), 8. Bath (41), 9. Maumee (27), 10. Ottawa-Glandorf (25).

Division III: 1. Archbold (157), 2. Lake (139), 3. Bluffton (131), 4. Eastwood (104), 5. Ottawa Hills (84), 6. Van Buren (79), 7. Continental (78), 8. Pettisville (46), 9. Swanton (30), 10. Lima Central Catholic (21).

Girls

Division II: 1. Lake (97), 2. Elida (77), 3. Celina (63), 4. Wapakoneta (59), 5. Ottawa-Glandorf (57), 6. Shawnee (47), 7. St. Marys (41), 8. Defiance (38), 9. Upper Sandusky (36), 10. Bryan (12).

Division III: 1. Liberty-Benton (162), 2. Woodmore (151), 3. Genoa (137), 4. Riverdale (100), 5. Continental (77), 6. Eastwood (69), 7. Swanton (62), 8. Van Buren (45), 9. Archbold (40), 10. Northwood (26).

Boys Soccer

Ottoville 1, Miller City 0

Goal: Evan Boecker

Shots: Ottoville 5 Miller City 4

Records: Ottoville 2-7-2 (1-1-0 PCL); Miller City 0-10-1 (0-3-1 PCL)

High Schools

From Thursday

Paulding 3, Crestview 2

At Paulding

Set Scores – 21-25, 25-19, 25-15, 16-25, 15-11

Paulding Leaders — Cassidy Posey 23 kills; Megan Tope 23 digs; Faith Vogel 14 kills, 7 blocks; Caitlyn Myers 4 aces, 18 digs, 7 kills, Audrey Manz 21 assists, 11 digs, Kristen Razo 18 assists, 9 digs, Macy Iler 9 digs

Crestview Leaders – Katie McClure 4 aces, 16 kills, 9 digs, Lyvia Black 13 digs, 2 aces, Lexi Gregory 6 kills, 1 ace, Ally McCoy 5 kills, 6 blocks, Maci Baker 5 kills, 7 blocks, Abby Bagley 32 assists, 6 blocks

Record – Crestview 7-7

Girls Cross Country

New Bremen Invitational

At New Bremen

Teams scores: 1. New Bremen 29, 2. Marion Local 30, 3. Ansonia 85, 4. New Knoxville 92

Top 15 finishers: 1. Kelsey Broering (ML) 19:46.65; 2. Bailey Bronkema (NB) 20:17.58, 3. Andrea Heitkamp (NB) 21:38.61, 4. Erica Niekamp (NB) 21:43.13, 5. Vivian Garmann (ML) 21:53.64, 6. Alana Speelman (ML) 22:12.09, 7. Hannah Kramer (ML) 22:19.24, 8. Cassie Pohlman (ML) 22:25.66, 9. Anna Kleinhenz (ML) 22:29.39, 10. Oliva Wright (A) 22:42.31, 11. Jacklyn Leffel (NK) 22:50.18, 12. Abby Maggi (NK) 22:55.96, 13. Haley Heitkamp (ML) 23:29.27, 14. Kathryn Niekamp (NB) 23:30.45, 15. Katie Werts (A) 23:48.48.

Boys Cross Country

New Bremen Invitational

At New Bremen

Team scores: 1. Marion Local 21, 2. New Bremen 40, 3. Ansonia 75

Top 15 finishers: 1. Ezra Ferguson (NB) 17:56.7, 2. Max Heitbrink (ML) 18:04.97, 3. Nick Kramer (ML) 18:05.73, 4. Austin Kremer (ML) 18:18.27, 5. Devin Heitkamp (ML) 18:27.58, 6. Hunter Waterman (NB) 18:31.98, 7. Jon Heitkamp (ML) 18:51.28, 8. Troy Bruggeman (ML) 19:09.2, 9. Matt Tangeman (ML) 19:09.9, 10. Zach Kemper (ML) 19:20.37, 11. Sean Quigley (NK) 19:27.92, 12. Landin Boyle (NB) 19:29.05, 13. Spencer Elking (NB) 19:36.66, 14. Sam Rutschilling (NB) 19:40.99, 15. Ben Broering (ML) 19:44.19.

Boys Soccer

Fairlawn 5, Allen East 2

At Fairlawn

No other information was reported about this match.