Lima area results

High Schools

Girls Tennis

LCC 5, Ada 0

At Collett St.

First singles: Olivia Kesner (LCC) def. Meredith Marshall (A) 6-0, 6-1

Second singles: Anna Janowski (LCC) def. Livvy Milks (A) 6-3, 6-4

Third singles: Maddie Brinkman (LCC) def. Melina Temple (A) 6-0, 6-0

First doubles: Maddie Moore/Kenya Manley-Banks (LCC) def. Paige Hopson/Kaylee Young (A) 6-3, 6-2

Second doubles: Cassandra Stuber/Samantha Bondi (LCC) def. Shelby Higgins/Samantha Crawford (A) 6-2, 7-5

Records: LCC 9-5

Wapakoneta 4, Findlay 1

At Wapakoneta

First singles: Madison Watt (W) def. Savannah Hosey (F) 7-5, 6-0

Second singles: Cassidy Hughes (W) def. Julia Weigman (F) 6-2, 6-3

Third singles: Madison Schroeder (W) def. Ellie Kutschbach (F) 6-3, 6-1

First doubles: Kate Henderson/MaKayla Schroeder (W) def. Emma England/Suzi Zuver (F) 6-2, 6-2

Second doubles: Brooklyn Peck/Katelynn Coleman (F) def. Lauren Klopfenstein/Lauren Snider (W) 6-4, 6-3

Records: Wapakoneta 14-1 (9-0 WBL)

Bluffton 3, Bath 2

At Bluffton

First singles: Julianna Hotmire (Bl) def. Kylee Morris (Ba) 6-6 (tie breaker 7-3), 6-3

Second singles: Charis Barnes (Ba) def. Ilene Owen (Bl) 6-1, 6-0

Third singles: Cady Carman (Ba) def. Baylee Liddick (Bl) 6-1, 6-1

First doubles: Katie Wright/Lucie Fett (Bl) def. Nancy Stechschulte/Fayme Gandhi (Ba) 6-0, 6-2

Second doubles: Raychel Avila/Erin Hotmire (Bl) def. Kami Tomlinson/Katie Mulholland (Ba) 6-2, 6-4

Girls soccer

Van Buren 3, Ada 0

At Ada

Goals: Mady Parker, Hannah Misler, Marisa Gilbert (VB)

Shots on goal: A 8; VB 14

Saves: Castle (A) 11; Van Buren 8

Records: Ada 3-6-1

Elida 4, Riverdale 0

At Elida

Goals: Cienna Kuhn, Jaqueline Nichols, Hope Carter, Jaydon Hollstein (E)

Assist: Aubrey Etzler (E)

Record: Elida 5-2-1

Volleyball

Pandora-GIlboa 3, Arcadia 1

At Arcadia

Set scores: 25-14, 25-7, 23-25, 25-18

P-G leaders: Paige Fenstermaker 15 kills, 6 blocks, Alexa Maag 10 kills, 2 blocks, 9 digs, Brittany Hovest 7 kills, 10 digs, Kayla Ferguson 12 digs, Addi Diller 9 digs, 31 assists.

Colleges

Men’s Soccer

Indiana Wesleyan 1, UNOH 1

At UNOH

Goals: IW not identified; Carlos Garces Suarez (UNOH)

Assists: Paschal Debowiak (UNOH)

Shots on goal: UNOH 8; IW 1

Saves: Lucas Fancello (IW) 7; Nikola Kahvedzic (UNOH) 0

Records: IW 5-2-1; UNOH 4-1-2

ONU 9, Defiance 0

At ONU

Goals: Dustin Lorenzo, Grant Allbritten, Anthony Clark, Austin Horton, Patrick Sabol 2, Tommy Troy, Joseph Schulte (ONU)

Assists: Dakota Swisher, Patrick Sabol, Nathan Libertowski, Jimmy Walkinshaw 2, David janusz 2, Brandon Homan 2. (ONU)

Shots on goal: ONU 46; D 0

Saves: Clay Musgrave (D) 9; Dean McNiel (ONU) 0

Records: Defiance 2-4-1; ONU 8-0-1

Women’s Soccer

Otterbein 4, Bluffton 0

At Otterbein

Goals: Madison Burchfield, Alvi Shivley, Alyssa Spencer, Megan Losey (O)

Assists: Erica Meier, Alvi Shivley 2 (O)

Shots on goal: Otterbein 16; Bluffton 2

Saves: Andrea Pohlman (O) 2; Courtney Davis (B) 11

Records: Bluffton 0-4; Otterbein 4-1-1

From Tuesday

High Schools

Boys Golf

Wapakoneta 166, Van Wert 188

Wapakoneta: Logan Miller 39, Jared Miller 35, Tanner Sweede 44, Dusty Haggard 48, Kyle Huffman 48, Drew Zwiebel 49.

Van Wert: Jared Hernandez 43, Colton Deschner 48, Zach Lyvers 48, carter Eikenbary 52, Austin Bissonette 49, Ryan Keber 66.

Volleyball

Celina 3, Lehman Catholic 1

At Lehman Catholic

Set scores: 25-16, 25-27, 25-21, 25-15

Celina leaders: Alyssa Hoyng 16 kills, 6 blocks, Paige Duncan 3 aces, 25 assists, Haley Lagenkamp 19 digs, Paige Sutter 25 assists

Girls Soccer

Tiffin Columbian 0, Cory-Rawson 0

At Tiffin

Shots on goal: C-R 10; TC 3

Saves: Hannah Bixler (C-R) 3; Maddie Brizendine (TC) 10

Records: C-R 5-3-2 (1-2-1); TC 2-6-1 (1-3-1)

Boys Soccer

Van Buren 2, Fort Jennings 0

At Van Buren

Goals: Ryan Tucker, Aaron Keck (VB)

Assists: Hunter Stone, Mitch Endicott (VB)

Shots on goal: FJ 5; VB 15

Saves: Cole Horstman (FJ) 10; Hunter Fleck (VB) 3.

Records: FJ 3-6-1; VB 7-2-0

From Tuesday

Volleyball

Columbus Grove 3,

Lima Central Catholic 2

At Columbus Grove

Set Scores: 23-25, 26-24, 25-20, 24-26, 15-8

Columbus Grove Leaders – Carlee McCluer 13 kills, Lauren Birkemeier 12 kills, 17 digs, Haley Radabaugh 9 kills, Paige Bellman 6 blocks, 3 aces, Renee Schroeder 5 blocks, Rylee Sybert 5 blocks, 29 assists, Danielle Caudill 21 digs, Kayla Reynolds 2 aces

LCC Leaders: Ava Nieman 4 aces, Victoria Lauck 19 digs, Alexis McNamara 3 blocks, Ellen Dee 21 kills, Courtney Hahn 46 assists

Record: Columbus Grove 7-4

Girls Golf

Indian Lake vs.

Waynesfield-Goshen

at Cherokee Hills

Team scores not kept (double par rule used)

Waynesfield-Goshen: Khierstyn Branan 72, Kayla Caster 72, Olivia Rolston 79

Indian Lake: Belle Elliott 59, Macey Taylor 59, Taylor Mackesy 63, Hayli Ulom 65

Boys Soccer

Lima Central Catholic 6, Allen East 2

At Spartan Stadium

Goals: Stephen Taflinger (LCC) 2, Jimmy Kutka (LCC) 2, Trey Horstman (LCC), own goal (LCC), Dalton Cavert (AE), Christian Hedrick (own goal) (AE)

Shots: LCC 12, AE 7

Saves: Jack Zerante (LCC) 4, Dalton Klum (AE) 4

Records: Lima Central Catholic 6-3