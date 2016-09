Lima area results

High Schools

Boys Soccer

Cory-Rawson 3, Allen East 1

At Allen East

Goals: Caleb Austin (AE); Erford, Steuckey, Coluin (C-R)

Saves: Dalton Clum/Kyle Newland (AE) 6; Keith Edwards (C-R) 5

Records: AE 1-3-1

Girls soccer

Kalida 3, Miller City 2

At Kalida

Goals: Hannah Warn (K) 2; Bailey White (K). Tiffany Welty (MC), Abby Niese (MC).

Shots: Kalida 27, Miller City 11.

Goalie saves: Chrissy Berger (MC) 18; Morgan Knapke (K) 4.

Records: Kalida 1-1-2 (1-0 PCL). MC 2-4 (0-2 PCL).

Riverdale 6, Ada 0

At Ada

Goals: Madi Weber, Brandi Borkosky, Gabi Rodriguez, Reygan Frey, Haley Beltz, Alex Rothlisberger (R)

Shots on goal: A 1; R 24

Saves: Castle (A) 16; Miller (R) 1

Records: Ada 1-3-1

Girls golf

St. Henry 202, Celina 248

At Mercer County Elks (par 36)

St. Henry: Kaitlyn Clune 46, Carina Clune 49, Jessica Clune 53, Allyson Hemmelgarn 54, Abby Gast 73, Elizabeth Rockwell 75

Celina: Madelynn Sudhoff 57, Riley Miller 63, Aleah 63, Kate Sweeney 65, Emma Sweeney 65, Aisha 86

Boys Golf

Delphos St. John’s 166, St. Henry 171

At Delphos Country Club (par 35)

Medalist: Derek Klausing (DSJ) 35

DSJ: Klausing 35, Adam Gerker 41, Elliott Courtney 44, Austin Lucas 46, Robert Buescher 48, Grant Cuskker 49

St. Henry: Rylee Deitsch 41, Seth King 43, Lucas Grieshop 43, Kyle Naumann 44, jack Romer 44, Ryan Grieshop 47.

Tennis

LCC 4, Bath 1

Singles

First singles: Olivia Kesner (LCC) def. Kylee Morris (B) 6-1, 6-1

Second singles: Charis Barnes (B) def. Anna Janowski 6-2, 5-7, 10-3

Third singles: Madie Brinkman (LCC) def. Cady Carman (B) 6-1, 6-4

Doubles

First doubles: Maddie Moore/Kenya Manley-Banks (LCC) def. Nancy Stechschulte/Fayme Gandhi (B) 6-3, 6-1

Second doubles: Cassandra Stuber/Cassadi Lahman (LCC) def. Kami Tomlinson/Katie Mulholland (B) 6-1, 5-7

Shawnee 5, Bellefontaine 0

At Shawnee

First singles: Alotus Wei (S) def. Cambriya Elkins (B) 6-1, 6-0

Second singles: Sanjana Rajasekaran (S) def. Madi Aldo (B) 6-1, 6-0

Third singles: Whitney Baxter (S) def. Livi Robbins (B) 6-0, 6-0

First doubles: Rishika Avvari/Meghana Chanamolu (S) def. Julie Downign/Abbi Adelsberger (B) 6-0, 6-0

Second doubles: Bree Barker/Rachel Brogee (S) def. Gracie Beaverson/Cassidy Braun (B) 6-1, 6-0

Volleyball

Leipsic 3, Arcadia 0

Set scores: 25-12, 25-17, 25-15

Leipsic leaders: Brooke Gerdeman 13 kills, 5 blocks, Hayley Heitmeyer 7 kills, 5 blocks, 2 aces, Kierra Meyer 5 kills, 14 digs, Mindy Ellerbrock 13 digs, Selena Loredo 2 aces, 12 assists, Libby Quintero 14 assists.

Delphos Jefferson 3, Miller City 1

At Miller City

Set scores: 23-25, 25-21, 25-22, 25-21

MC leaders: Makenna Ricker 11 kills, 5 digs, Meggan Meyer 9 kills, 5 blocks, Sofie Van Wezel 9 kills, 2 aces, Kylie Berner 6 kills, Abbey Schroeder 21 digs, Brittany Kuhlman 13 assists, 3 digs, 2 aces, Cayla Troyer 14 assists, 4 digs, 1 ace, Elena Niese 11 digs.

Liberty-Benton 3, Pandora-Gilboa 1

At Liberty-Benton

Set scores: 25-22, 21-25, 27-25, 25-19

P-G leaders: Alexa Maag 12 kills, 8 blocks, Korri Basinger 23 digs, Adei Diller 25 assists.

Records: P-G 4-4

Colleges

Volleyball

Ohio Wesleyan 3, Bluffton 0

At Ohio Wesleyan

Set scores: 25-19, 25-21, 25-18

Bluffton leaders: Lauren Weisgarber 12 kills, Erin Weisgarber 31 assists, Sydney Mohler 3 aces, 20 digs.

Ohio Wesleyan leaders: Shannon Schlater 43 assists, Iris Anderson 15 kills, N. Carmichael-Tanaka 29 digs.

Records: B 3-2; OW 4-1

Madonna University 3, UNOH 1

At Madonna

Set scores: 25-10, 25-17, 21-25, 25-11

UNOH leaders: Kayleigh Hulst 19 assists, Kendall Stoll 7 kills, Taina’ Soranzo 11 digs.

Madonna leaders: Karlie Kelly 15 digs, Lauren Korth 48 assists, Amanda Hawkins 14 kills.

Records: UNOH 6-8 (WHAC 0-1); M 9-1 (WHAC 1-0)

Men’s Soccer

ONU 2, Wittenberg 1

At Wittenberg

Goals: David Janusz 2 (ONU); ONU own goal (W)

Assists: Matt Kinkopf, Chris Garbig (ONU)

Shots on goal: ONU 7; W 2

Saves: Dean McNeil (ONU) 1; Jack Snider (W) 4

Records: ONU 4-0; W 1-1

From Tuesday

High Schools

Girls Golf

Tri Match

Team scores: Fort Loramie 195, Parkway 232, Celina 246

At Lynx Golf Club

Medalist: Emily Knouff (FL) 39

Parkway: Haylee Stuckey 53, Mecaylah Hesse 59, Lauren Henderson 60, Maggie Houts 60.

Celina: Riley Miller 58, Emma Sweeney 60, Katelyn Sweeney 63, Madeline Sudhoff 65

Volleyball

Marion Local 3, Celina 1

Scores: 29-27, 25-16, 22-25, 25-16.

Marion Leaders: Kylie Albers 15 kills, Jessie Kramer 13 kills, Maddie Griesdorn 20 assists, 3 aces, Natalie Rethman 22 assists, Carrie Fesenmyer 25 digs, Morgan Heckman 6 blocks.

Celina Leaders: Alyssa Hoying 9 kills, 4 blocks, Mckenna Black 8, Logan Boley 4 aces, Hailey Langenkamp 18 digs, Paige Sutter 31 assists.

Indian Lake 3, Waynesfield-Goshen 2

at Indian lake

Scores: 28-30, 25-14, 25-23, 22-25, 15-9.

W-G Leaders: Biederman 13 kills, Barrington 20 assists, Gilroy 6 aces, Lowe 5 aces.

Record: W-G 3-4 (1-1).

New Knoxville 3, Spencerville 0

Scores: 25-13, 25-11, 25-9.

New Knoxville leaders: Shayna Bierlein 9 kills, Kenzie Schroer 5 kills, 13 assists, Faith Homan 12 digs

Spencerville leaders: Abby Satterfield 2 kills, Neleya Burden 2 kills.

Ottoville 3, Van Wert 2

At Van Wert

Set scores: 18-25, 23-25, 25-17, 25-20, 15-6

Ottoville leaders: Bridget Landin 25 kills, 12 digs, 5 blocks, CJ Kemper 15 kills, 15 digs, 6 blocks, Emily Landin 30 digs, Alexis Thorbahn 14 assists, 5 blocks, Abi Hilvers 35 assists.

Coldwater 3, Wapakoneta 0

Set scores: 25-12, 25-9, 25-11

Wapak leaders: Sarah Pothast 6 kills, 4 blocks, Mackenzie Lange 11 assists, 8 digs, Allison Harrod 6 digs.

Leipsic 3, Defiance 2

Set scores: 25-19, 23-25, 25-22, 16-25, 15-12

Leipsic leaders: Brooke Gerdeman 19 kills, 10 blocks, Hayley Heitmeyer 16 kills, Mindy Ellerbrock 29 digs, Kierra Meyer 21 digs, 5 kills, Carlee Siefker 6 kills, Libby Quintero 25 assists, 11 digs, Selena Loredo 20 assists.

Boys Soccer

Bluffton 1, Wapakoneta 0

at Wapak

Goal: Luke Young.

Shots on goal: B-8, W-3.

Saves: Levi Smith (B) 2, Ross Burkart (W) 1, Noah Ritchie (W) 3.

Toledo Christian 2, Paulding 1

Goal: Josh Trausch (P)

Assist: Kaleb Goshia (P)

Girls Tennis

Ottawa-Glandorf 5, Bath 0

At Ottawa-Glandorf

Singles

First singles: Madison Heckman (O-G) def. Kylee Morris (B) 6-4, 6-4

Second singles: Mariah Schroeder (O-G) def. Charis Barnes (B) 6-2, 2-6, 6-2

Third singles: Alexa Haselman (O-G) def. Cady Carman (B) 6-0, 6-1

Doubles

First doubles: Kristen Ellerbrock/Chelsea Jondoski (O-G) def. Nancy Stechschulte/Regan Canter (B) 5-7, 6-3, 7-5

Second doubles: Addison Schmiedebusch/Lindsey Schneeg (O-G) def. Kami Tomlinson/Katie MuHolland (B) 6-0, 6-0

Girls Soccer

Celina 4, Bath 2

Goals: Kelsey Wallace, Ainsley Miller (B); Jenna Berry 3, Alyssa Cisco (C)

Shots on goal: B 14; C 11

Saves: Emily Rocca (B) 3; Emily Braun (C) 6

Cory-Rawson 5, Ottoville 1

At Ottoville

Goals: Chloe Blackburn, Hayley Waltz 3, Brooklyn Shoemaker (C-R); Amber Miller (O)

Assists: Sarah Curth, Chloe Blackburn, Brooklyn Shoemaker (C-R)

Shots on goal: CR 9; O 11

Saves: Hannah Bixler (CR) 10; Brittany Winhover (O) 4

Continental 7, Ft. Jennings 0

At Fort Jennings

Goals: Alex Hoeffel 3, Paige Lawhorn 2, Kelsey Miller, Kaytlin Bibler (C)

Shots on goal: C 28; FJ 4

Saves: Ashley Mansfield (C) 1; Devyn Wiechart (FJ) 12

Boys Golf

St. Marys 165, Celina 195

Medalists: Jacob Hollman, Austin Cook, Jill Schmitmeyer (SM) 40

St. Marys: Hollman 40, Cook 40, Schmitmeyer 40, Austin Boley 45, Josh Wingett 46, Nathan Kuffner 51.

Kenton 185, Ottawa-Glandorf 186

At Pike Run (par 36)

O-G: Austin Radcliff 44, Anthony Baughman 45, Erik Verhoff 46, Collin Hempfling 51, Evan Ellerbrock 53, Caden Sonneuberg 67

Kenton: Rocco Longbrake 44, Cruz Bryant 47, Peyton Roby 17, Taj Chahal 47, Brock Cote 48, Cole Dearing 49.

Tri Match

Team scores: 1. Bluffton 179, 2. Paulding 184, 3. Crestview 190

Co-medalists: Aaron Belcher (B) and Caden Hurless (C) each shot 38

Bluffton: Aaron Belcher 38, Tyler McLaughlin 45, Nephi Peralta 49, Cole Fruchey 51, Braeden Edwards 53, Levi Mikesell 47.

Crestview: Caden Hurless 38, Colton Lautzenhesser 46, Kaleb Myers 50, Jacob Bowman 56, Ethan Waddles 57, Seth Neiferd 73

Paulding: Ethan Dominique 45, Cole Heller 46, Cade McGarvey 47, Fletcher Cook 52, Isaac Baldwin 46, Kolson Egnor 53

Ada: Taylor Ramey 62, Rob Allison 69.

Boys Cross Country

Quad Meet

At Spencerville

Team scores: 1. Shawnee 21, 2. Spencerville 58, 3. Delphos St. John’s 67, 4. Perry 99

Finishers in top 15: 1. Jon Wahlie (S) 10:55, 2. Austin Conrad (Sp) 11:08, 3. Grant Stump (S) 11:47, 4. Levi Stump (S) 11:55, 5. Gabe Williams (S) 12:02, 6. Nick Pohlman (DSJ) 12:06, 7. Robert Modic (Sp) 12:15, 8. Josh Kuhlman (S) 12:17, 9. Kai Malcolm (S) 12:18, 10. Austin Matthews (S) 12:31, 11. Trever Miller (S) 12:33, 12. Evyn Pohlman (DSJ) 12:37, 13. Alec Williams (P) 12:38, 14. Keaton Miller (P) 12:54, 15. Colton Treadway (S) 12:55.

Tri Meet

At Bryan

Team scores: 1. Paulding 24, 2. Bryan 46, 3. Holgate 64

Paulding finishers in top 10: 1. Simeon Shepherd 18:40, 2. Bailey Manz 19:16, 3. Dayton Pracht 19:17, 7. Carson Shull 20:21

Girls Cross Country

Quad Meet

At Spencerville

Team scores: 1. Shawnee 15, 2. Delphos St. John’s 58, 3. Spencerville 72, 4. Perry 84

Finishers in top 15: 1. Faith Baxter (S) 13:03, 2. Anne Hardy (S) 13:04, 3. Lexie Marshall (S) 13:55, 4. Emily Bryan (S) 14:08, 5. Taylor Blythe (S) 14:12, 6. Breece Rohr (DSJ) 14:13, 7. Caroline Kopack (DSJ) 14:32, 8. Michaela Rutter (S) 15:06, 9. Sydney Truesdale (S) 15:23, 10. Alexis Moon (S) 15:37, 11. Victoria Haycook (S) 15:40, 12. Hope Baxter (S) 15:59, 13. Kaylee McGue (S) 16:19, 14. Isabelle Cohorn (S) 16:26, 15. Cassie Demoss (P) 16:30.

Top Spencerville finisher: 18. Jayden Smith 16:44

Tri Meet

At Bryan

Team Scores: 1. Holgate 27, 2. Bryan 39, 3. Paulding 76

Race winner: Emma Willett (H) 20:30

Top Paulding finisher: 12. Sidney Kohart 26:28