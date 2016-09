Lima area results

High Schools

Girls Tennis

St. Marys 5, Elida 0

At St. Marys

Singles

Claire Haywood (SM) def. Ellie Neal (E) 6-3, 6-0.

Hanna Felver (SM) def. Ashley Watkins (E) 6-0, 6-0.

Jennifer Brown (SM) def. Annie Sayoto (E) 6-0, 6-0.

Doubles

Jillian Wine/Kara Danaher (SM) def. Kate Foster/Angalena Wright (E) 6-0, 6-0.

Bailey Lininger/Grace Dicke def. Madalyn Schomber/Jiezel Purugganan (E) 6-0, 6-2.

Record: SM 4-1, 3-1 WBL

Wapakoneta 5, Bath 0

At Wapakoneta

Singles

First singles: Madison Watt (W) def. Kylee Morris (B) 6-1, 6-0

Second singles: Allie Zofkie (W) def. Charis Barnes (B) 6-0, 6-1

Third singles: Cassidy Hughes (W) def. Cady Carmen (B) 6-2, 6-3

Doubles

First doubles: MaKayla Schroeder/Kate Henderson (W) def. Nancy Stechschulte/Regan Canter (B) 6-0, 6-0

Second doubles: Lauren Snider/Madison Schroeder (W) def. Kami Tomlinson/Katie Mulholland (B) 6-0, 6-0

Records: Wapak 7-1 (4-0 WBL)

Girls Soccer

Anna 4, Botkins 0

Goals: Emily Albers, Brooke Hemsworth, Taylor Kauffman, Rylie Edwards (A)

Assists: Kelsie McKinney (A)

Saves: Savanna Hostetler (A) 2

Lehman Catholic 10, Lincolnview 0

Allen East 3, Kenton 0

At Allen East

Goals: Leah Casey, Jade Meyer, Kassidy McKeever

Assists: Kenzie Helser, Leah Casey, Jade Meyer

Shots on goal: AE 18; K 7

Saves: Kassidy Reneau (AE) 5; Genna Clum (K) 10

Records: AE 2-0

Liberty-Benton 3, Shawnee 0

At Shawnee

Goals: Sophia Norden 2, Savanah Richards

Assists: Lea Recker, Sophia Norden

Shots on goal: Shawnee 4, Liberty-Benton 12

Saves: Nikole McPheron (S) 9; Taylor Garlock (LB) 4

Records: S 2-2; LB 5-1

Boys Soccer

Bath 2,

Ottawa-Glandorf 0

At Bath

Goals: Trey Burnett (B) 2.

Shots: O-G 12, Bath 9.

Goalie saves: Dylan Mohr (B) 7. Mike Bowers (O-G) 7.

Records: Bath 3-0 (1-0 WBL); O-G 2-1 (0-1 WBL).

Lehman Catholic 5, Lincolnview 0

At Lehman Catholic

Fairlawn 7, New Knoxville 1

Goals: Cole Thompson (NK)

Assist: Zach Davis (NK)

Record: NK 1-3

Lima Senior 3, Temple Christian 1

At Temple Christian

Goals: Adrian Jones, Nick Shauff, Nick Jolliff (LS); Cameron Worsham (T)

Assists: Sam Sherik (LS); D.J. Clay (T)

Shots on goal: LS 10; Temple 8

Saves: Kevin Samons (LS) 4; D.J. Clay (T) 5

Records: LS 3-0-1

LCC 3, Spencerville 0

At Spartan Stadium

Goals: Steven Taflinger 3.

Assists: Bitler Rumer 2

Shots on goal: LCC 15; S 2

Saves: Jack Zerante (LCC) 1; Jacob Litsey (S) 8

Records: LCC 3-1; S 1-3-1

Ada 11, Old Fort 4

Goals: Miguel Jordan, Logan Williams 3, Noah Pinkney, Terry Sheridan, Nate Allen 2, Chris Reyes 2 (A)

Assists: Jordan, Williams, Pinkney, Sheridan 4, Reyes (A)

Saves: Drew Hadley (A) 4.

Volleyball

Ottawa-Glandorf 3, Bath 0

At Ottawa-Glandorf

Set scores: 25-15, 25-13, 25-8

O-G leaders: Kendra Kahle 5 aces, 15 assists; Carly Alt 9 kills; Jordan Alt 8 kills; Taylor Alt 8 kills; Emily Annesser 7 kills, 3 blocks, 18 assists.

Bath leaders: Kennedy Metcalf 5 kills; Abby Cosart 8 assists, 7 digs.

JV score: O-G 2, Bath 0

Records: O-G 6-0 (1-0 WBL)

Celina 3, Elida 0

At Celina

Set scores: 25-10, 25-11, 25-11

Elida leaders: Becca Tschuor 5 kills, Maddie Murphy 9 assists, Lindsay Brocklehurst 5 digs.

Celina leaders: Mckenna Black 7 kills, Cora Lutz 6 kills, 3 aces,9 digs, Paige Sutter 17 assists.

Shawnee 3, Wapakoneta 0

Set scores: 25-6, 25-14, 27-25

Shawnee leaders: Olivia Brock 22 assists 2 aces; Emilly Allen 11 assists, 5 aces; Norah Painter 16 kills; Hailey Manuel 9 kills, Aurora Knight 7 kills, Makayla Donley 9 digs, Amanda Medsker 7 digs.

Record: Shawnee 4-1

St. Marys 3, Van Wert 0

At St. Marys

Set scores: 25-20, 25-18, 25-18

SM leaders: Ally Angstmann 22 kills, 3 aces, Shania Taylor 18 digs, Madi Howell 29 assists.

Records: SM 1-4 (1-0 WBL)

Marion Local 3, St. Henry 1

At Marion Local

Set scores: 25-23, 25-20, 20-25, 25-15

ML leaders: Kyle Albers 10 kills, Maddie Griesdorn 19 assists, Jessie Kramer 22 digs, Lexi Arling 2 aces.

Hardin Northern 3, Waynesfield-Goshen 0

At Waynesfield-Goshen

Set scores: 25-13, 25-12, 25-13

HN leaders: Jones 7 aces, Alloway 10 kills, Wilson 10 kills, Robson 26 assists, Deckling 5 digs.

Records: HN 6-0 (1-0 NWCC)

Leipsic 3, Pandora-Gilboa 1

Set scores: 25-16, 25-13, 27-29, 25-18

Leipsic leaders: Brooke Gerdeman 16 kills, Hayley Heitmeyer 4 aces, 12 blocks, Libby Quintero 23 assists, Mindy Ellerbrock 20 digs.

JV: Leipsic 2, P-G 0

Coldwater 3, Minster 0

Set scores: 25-21, 25-19, 25-20

Minster leaders: Hayley Baumer 23 assists, Jordyn Heitbrink 12 kills, Paige Purdy 13 digs.

Perry 3, Temple Christian 0

At Perry

Set scores: 25-10, 25-21, 25-12

Perry leaders: Alivia Turman 3 aces, 10 digs, Lexus Baker 10 kills, 2 blocks, Kylyn Collins 18 assists.

Temple leaders: Heather Goliver 6 kills, Abigail Durst 4 kills, 4 digs, Kaitlyn Sutton 3 kills, 6 digs, 3 assists, Morgan Callahan 2 kills, 1 assist, Madison Yingst 1 block, 1 ace, 8 digs, Anna Acklin 11 digs, 11 assists.

Records: Temple 1-5 (0-41 NWCC); Perry 3-2

New Knoxville 3, Parkway 1

At New Knoxville

Set scores: 23-25, 25-14, 25-21, 25-17

NK leaders: Kenzie Schroer 17 kills, 30 assists, Shayna Bierlein 19 kills, 8 digs, Kayla Jaynes 23 assists, 8 digs, Caitlin Lammers 7 kills, 2 blocks, Faith Homan 34 digs, Jenna Schwieterman 3 kills, 2 blocks, 16 digs, Ashlyn Miller 11 digs, Taylor Doty 5 kills.

Boys Golf

Versailles 177, New Knoxville 209

At Arrowhead Golf Course

Versailles: Nick Lictenstonebraker 42, Kyle Cottner 42.

NK: Ray Newton 47.

Records: NK 4-25 (1-5 MAC)

Wapakoneta 166, Celina 213

At Celina Lynx GC

Wapakoneta: Jared Miller 39, Logan Miller 40, Tanner Sweede 41, Dusty Haggard 46, Drew Zwiebel 47, Kyle Huffman 50.

Celina: Lance Mawer 46, Nate Langenkamp 50, Trae Schulte 53, Brett Donati 64.

Shawnee 170, Kenton 213

At Shawnee CC

Medalist: Keaton McKinley (S) 38

Shawnee: Keaton McKinley 38, Will Greeley 42, Sam Reed 44, Drew Bullock 46

Records: Shawnee 7-1 (5-1 WBL); Kenton 0-5 WBL

Van Buren 161, Kalida 164

At Red hawk Golf Course

Van Buren: Hunter Foltz 37, Connor Ohlrich 37, Brandon Wehrle 40, Noah Frederick 47

Kalida: Jeffery Knueve 40, Josh Recker 39, Christian Nartker 42, Derek Buss 43.

Fort Recovery 182, Parkway 202

At Mercer Co. Elks Golf Course

Medalist: Cole Schoenleben (P) 41

Parkway: Cole Schoenleben 41, Mason Baxter 51, Jack Wehe 54, Ashton Hamrick 56, David Gause 59, Andy Metz 77.1

FR: AustinPohl 44, Micaiah Cox 45, Grant Knapke 46, Harrison Kaup 47, Austin Faller 48, Calvin Rammel 50

Records: Parkway 6-4 (3-3 MAC)

St. Marys 176, Bath 182

At Hidden Creek

Bath: Isaiah Bolon 42, Jeremiah Bolon 45, Hunter Iiames 45, Andrew Cook 50, Colin Poling 50, Joey Miller 51.

St. Marys: Jacob Hollman 41, Austin Cook 44, Josh Wingett 45, Nathan Kuffner 46, Jill Schmitmeyer 49, Austin Boley 57.

Girls Golf

Parkway 225, Ft. Recovery 240

Medalist: Haylee Stuckey (P) 48

Parkway: Haylee Stuckey 48, Mecaylah Hesse 57, Lauren Henderson 59, Autumn Ellis 61, Maggie Houts 68, Emma Gause 89.

Fort Recovery: Emily Bruns 49, Kristen Keller 60, Sophie Timmerman 64, Elli Keller 67, Eryn Litmer 67, Lydia Schmitz 76.

Colleges

Women’s Soccer

Olivet 6, Bluffton 0

At Olivet

Goals: Ashley Romanowski 3, Emma Essen, Isabelle Leon 2 (O)

Assists: Abby Radcliffe, Leon, Dominique Giroux (O)

Shots on goal: O 23; B 1

Saves: Brooklyn Burel (O) 1; Kayla Penrod (B) 17

From Wednesday

Tennis

LCC 4, Ada 1

At Ada Park

Singles

First singles: Olivia Kesner (LCC) def. Meredith Marshall (A) 5-2, retired

Second singles: Anna Janowski (LCC) def. Libbie Milks (A) 7-5, 6-2

Third singles: Madie Brinkman (LCC) def. Melina Temple (A) 6-0, 6-1

Doubles

First doubles: Cassandra Stuber/Maddie Moore (LCC) def. Paige Hopson/Calle Young (A) 7-5, 6-3

Second doubles: Samantha Crawford/Shelby Higgins (A) def. Kenya Manley/Cassadi Lhaman (LCC) 7-6 (7-

Records: Ada 4-5