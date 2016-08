High Schools

Boys Golf

NWC quad match

At Delphos Country Club

Par 35

Team scores: 1. Spencerville 173 (won on fifth score tiebreaker), 2. Bluffton 173, 3. Columbus Grove 176, 4. Delphos Jefferson 202.

Medalist: Aaron Belcher (B) 37.

Spencerville: Noah Dunlap 42, Gavin Harmon 43, Ethan Harmon 43, Collin Davis 45, Alex Gallman 49, Drake Mertz 51.

Bluffton: Aaron Belcher 37, Tyler McLaughlin 44, Nephi Paralta 46, Cole Fruchey 46, Levi Mikesell 52, Braeden Edwards 57.

Columbus Grove: Kyle Welty 41, Jacob Oglesbee 44, Grant Schroeder 44, Zach Roberts 47, Noah Oglesbee 50, Owen Macke 52.

Delphos Jefferson: Drew Foust 45, Alex Theobald 49, Nathan Pohlman 51, Evan Mox 57, Braden Hammons 58, Tristan Moore 58.

Shawnee 163, Elida 178

At Tamarac (Elida)

Co-Medalists: Drew Sarno (E), Will Greeley (S) 39.

Shawnee: Will Greeley 39, Keaton McKinley 40, Sam Reed 42, Drew Bullock 42

Elida: Drew Sarno 39, Logan Long 45, Skylar Smith 47, Jared Ramirez 47

Records: Shawnee 6-1 (4-1 WBL); Elida (1-3 WBL)

Tri Match

At Deerfield Golf Course (par 36)

Team scores: 1. St. Henry 162, 2. Parkway 185, 3. Ottoville 196.

Medalist: Kyle Naumann (SH) 37.

Parkway: Mason Baxter 42, Jack Wehe 46, Cole Schoenleben 47, David Gause 50, Duncan Morton 55.

St. Henry: Kyle Naumann 37, Lucas Grieshop 38, Ryan Grieshop 42, Jack Romer 45, Rylee Deitsch 46, Seth King 49.

Ottoville: Andy Schimmoeller 43, Dylan Kemper 47, Ethan Geise 50, Kaleb Hanicq 56, Zach Knippen 58, Evan Turnwald 63.

Records: St. Henry 10-0, Parkway 6-3, Ottoville 1-15

Tri Match

Delphos Country Club (par 35)

Team scores: 1. Miller City 282, 2. Ft. Jennings 296, 3. Leipsic 346.

Ft. Jennings: Sam Vetter 42, Logan Hardeman 43, Austin Luebrecht 49, Brandon Wehri 52, Griffin Morman 54, Connor Stechschulte 56.

Leipsic: Mason Tadena 50, Tyler Goedde 53, Brock Lammers 56, Lily Kamphaus 57, Kyle Wickens 61, Eli Wueller 69.

Miller City: Davis Lammers 41, Jacob Schimmoeller 43, Luke Lammers 45, Stevan Stechschulte 49, Boyd Vance 49, Kelvin Stechschulte 55.

Girls Golf

LCC 187, Arcadia 197

LCC: Regan Altenbach 44, Caden Brunner 46, Braydon Ruble 48, Marcus McGee 49, Dominic Riepenhoff 50, Derek Pignataro 51.

Arcadia: Zach Salazar 44, Kadin Harris 49, Braydon Thomas 49, Drake Spridgein 54, Wyatt Lucas 55, Casey Creamer 55.

LCC record: 7-4

Girls Tennis

Wapakoneta 4, Bluffton 1

At Bluffton

Singles

First singles: Madison Watt (W) def. Julianna Hotmire (B) 6-0, 4-6

Second singles: Cassidy Hughes (W) def. Katie Wright (B) 6-3, 6-1

Third singles: Lucie Fett (B) def. Madison Schroeder (W) 3-6, 7-5, 6-1

Doubles

First doubles: Kate Henderson/MaKayla Schroeder (W) def. Baylee Liddick/Ilene Owen (B) 6-0, 6-0

Second doubles: Lauren Klopfenstein/Lauren Snider (W) def. Erin Hotmire/Raychel Avila (B) tiebreak 7/4, 6-2, super tiebreak 7/10

Girls Soccer

Fort Jennings 4, Miller City 3

At Miller City

Goals: Bailey Schroeder, Abby Niese, Kylie Niese (MC); Haley Wittler, Erin Eickholt, Abby Von Sossan, Madison Neidert (FJ)

Shots on goal: MC 6, FJ 7

Saves: Chrissy Berger (MC) 3; Devyn Wiechart (FJ) 3.

From Tuesday

Volleyball

Leipsic 3, Columbus Grove 2

At Leipsic

Scores: 23-25, 22-25, 25-6, 25-22, 15-8

Leipsic Leaders: Brooke Gerdeman 16 kills, Hayley Heitmeyer 8 blocks, Selena Loredo 17 assists, Mindy Ellerbrock 24 digs, Carlee Siefker 4 aces; CG leaders: Paige Bellman 11 kills, 6 blocks, 7 digs, Jade Clement 22 assists, Haley Radabaugh 3 aces.

JV: CG 2, L 0

Records: CG 2-3; L 4-0

Defiance 3, Paulding 1

Scores: 25-17, 22-25, 25-22, 27-25

Paulding leaders: Faith Vogel 15 kills; Cassidy Posey 15 kills, 3 aces, 14 digs; Audrey Manz 31 assists, 8 digs, 4 aces; Megan Tope 25 digs; Caitlyn Myers 11 digs, 5 kills; Taylor March 7 digs.

Kalida 3, Van Wert 0

At Van Wert

Scores: 25-16, 25-15, 25-21

Kalida leaders: Carlee Miller 10 kills, 15 digs; Sarah Klausing 19 assists.

Shawnee 3, Bluffton 0

Scores: 25-9, 25-18, 25-16.

Shawnee leaders: Olivia Brock 16 assists, 6 kills, Norah Painter 11 kills, 2 aces, 6 digs, Emily Allen 13 assists, 4 digs, Aurora Knight 6 kills.

Bluffton leaders: Haley Baker 8 kills, 12 digs, Kate Prater 6 blocks, Andi Schmutz 5 blocks, Jazmynn Wilson 5 blocks.

Records: Shawnee 3-1.

Boys Golf

Wapakoneta 153,

Bellefontaine 163

Tanner Sweede (W) 36, Logan Miller (W) 37, Jared Miller (W) 37, Nicklaus Lyons (B) 40, Connor Adelsberger (B) 40, Hunter Karg (B) 40, Dillon Robb (B) 43, Kyle Huffman (W) 43, Dusty Haggard (W) 45, Drew Zwiebel (W) 45, Derek McNutt (B) 45, Javon Warner (B) 46.

Records: Wapakoneta 7-0

Minister 172, New Knoxville 249

At Arrowhead Golf Course

Lowest scores: Joedan Brachman (M), Ray Newton (NK) 57.

Records: NK 4-24 (1-5 MAC)

Girls Golf

Parkway 216, Coldwater 216

Parkway wins on 5th golfer tie-breaker by 1 stroke

Medalist: Amanda Schmitmeyer (C) 45

Schmitmeyer (C) 45, Mecaylah Hesse 49 (P), Haylee Stuckey 53 (P), Logan May (C) 53, Autumn Ellis (P) 54, Peyton Kunk (C) 57, Lauren Henderson (P) 60, Alexis Muhlekamp (C) 62.

Boys Cross Country

Wayne Trace Invitational

Team scores: Lincolnview 40, Ottawa Mills 81, Fairview 92, Paulding 115, Tinora 130, Ayersville 140, Edgerton 198, Antwerp 206, Ottoville 237, Delphos St. John’s 262, Holgate 268, Woodlan 273.

Area finishers in top 20: 1. Brendon Siefker (O) 16:16, 4. Karter Tow (L) 17:32, 7. Jacob Keysor (L) 17:59, 8. Tracey West (L) 18:01, 9. Austin Elick (L) 18:08, 10. Simeon Shepherd (P) 18:10, 12. Alek Bowersock (L) 18:17.

Girls Cross Country

Wayne Trace Invitational

Team scores: Holgate 44, Fairview 54, Lincolnview 82, Delphos St. John’s 107, Ayersville 109, Antwerp 168, Edgerton 170, Tinora 181, Paulding 215.

Race winner: Emma Willett (H) 20:09

Area finishers in top 20: 7. Rylee Byrne (L) 22:13, 9. Caroline Kopack (DSJ) 22:22, Victoria Snyder (L) 22:25, 11. Breece Rohr (DSJ) 22:25, 13. Jenia Freewalt (DSJ) 22:39, 14. Alena Looser (L) 22:50, 17. Abbie Enyart (L) 23:21

Girls Tennis

Kenton 3, Ada 2

At Kenton

Singles

First Singles: Mykaela Schreiber (K) def. Meredith Marshall (A) 7-5, 6-1

Second singles: Libbie Milks (A) def. Kelsey Flowers (K) 5-7, 6-1 (10-5)

Third singles: Abby Hartshorn (K) def. Shelby Higgins (A) 6-3, 6-0

Doubles

First doubles: Calle Young/Paige Hopson (A) def. Alexi Phillips/Alex Hauschalter (K) 6-4, 6-3

Second Doubles: Abby Obilightner/Olivia Brown (K) def. Samantha Crawford/Melina Temple (A) 6-3, 6-3

Records: Ada 4-4

Girls Soccer

Liberty-Benton 4, Cory-Rawson 0

At Cory-Rawson

Goals: Taylor Young, Maddie Parmalee, Brooke Peplinski, Bree Minnich (L-B)

Assists: Jensen Hiegel 2, Peplinski, Jenna Lease

Shots on goal: C-R 2; L-B 22

Saves: Hannah Bixler (C-R) 18; Taylor Garlock (L-B) 2.

Records: LB 4-1-0; C-R 1-3-0