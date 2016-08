Area results

High Schools

Boys Soccer

Botkins 2, Temple Christian 2

at Temple

Goals: CameronWorsham, Taran Zwiebel (TC), Tanner Russell, Kaleb Hanby (B).

Shots on goal: TC-10, B-10.

Saves: DJ Clay (TC) 4, Ethan Butcher (B) 4.

Records: Temple 1-0-1, Botkins 1-0-1.

Temple Christian 3, Fairlawn 0

at Temple

Goals: Seth Ward 2, Cameron Worsham.

Shots on goal: TC-22, Fl-15.

Saves: DJ Caly (TC) 8.

Records: Temple 1-0, Fl 0-1

Allen East 3, Paulding 3

Goals: Kaleb Goshia 3 (P).

Girls Soccer

Ottoville 1, Coldwater 1

Goals: M. Hoying (C); Ottoville Nicole Williams (O)..

Assists: Amber Miller (O).

Elida 2, Celina 2

Goals: Hope Carter 2 (E).

Assists: Jayden Hollstein.

Saves: Shyah Wheeler (E) 4.

Records: Elida 1-0-1

Continental 5, Wauseon 1

Goals: Kaitlyn Alvarado, Paige Lawhorn, Alex Hoeffel 3 ©, Jaydelin Vasery (W).

Shots on goal: Continental 20, Wauseon 12.

Saves: Ashley Mansfield © 3, Hannah Spadafore (W) 5.

Shawnee 1, Wapakoneta 0

at Shawnee

Goals: Tessa Jordan.

Shots on goal: S-4, W-4.

Saves: Nikole McPheron (S) 3, Clorine Raney (W) 3.

Records: Shawnee 2-1 (1-0 WBL), Wapak 0-1 WBL.

Ottawa-Glandorf 5, Bath 2

at Ottawa

Goals: Kadie Hempfling, Leanna Zynda, Brooke Beach, Erin Kaufman, Leanna Zynda (OG), Lauren Singhaus 2 (B).

Shots on goal: OG-15, B-7.

Saves: Emily Rocca (B) 12, Cassie Schroeder (OG) 5.

Records: OG 2-1-1, Bath 1-2-1.

Boys Soccer

Ottawa-Glandorf 7, Wauseon 0

at Wauseon

Goals: Bryce Schoeder 2, Joel Ellerbrock, Tristan Ball, Chad Duling, Ray Orengo, Evan Balash.

Shots on goal: OG-25; W-6.

Saves: Mike Bowers (OG) 4.

Lima Senior 6, Toledo Whitmer 0

at Spartan Stadium

Goals: Colten Fry 2, Sam Sharik 2, Caleb Grundisch, Cole Mericle.

Shots on goal: LS-10, TW-3.

Saves: Kevin Samons (LS) 3.

Records: LS 2-0-1.

Allen East 10, Spencerville 1

at Allen East

Goals: Leah Casey 4, Jade Meyer 4, Ally Richardson, Madison Houston (AE); Alexis White (S).

Assists: Leah Casey 2, Sophia Silone 2, Jade Meyer 2 (AE).

Shots on goal: AE-28, S-6.

Saves: Cassidy Renau (AE) 2.

Records: AE 1-0.

Volleyball

Ottawa-Glandorf 3,

Lima Central Catholic 0

At LCC

Scores: 25-9, 25-13, 25-15.

LCC Leaders: Ellen Dee 5 kills, Courtney Hahn 5 assists, 2 aces, Halley Moore 11 digs, Morgan McBroom 2 blocks.

OG Leaders: Kendra Kahle 4 aces, 13 assists, Emily Annesser 4 aces, 18 assists, 12 digs, 7 kills, Carly Alt 9 kills, 1 block, Kylie White 7 kills, Jordan Alt 6 kills, 2 blocks, Brooke Kleman 19 digs.

Records: OG 5-0, LCC 2-2.

Shawnee 3, Bluffton 0

Scores: 25-9, 25-18, 25-16.

Shawnee Leaders: Olivia Brock 16 assists, 6 kills, Norah Painter 11 kills, 2 aces, 6 digs, Emily Allen 13 assists, 4 digs, Aurora Knight 6 kills.

Records: Shawnee 3-1.

Perry 3, Delphos Jefferson 2

at Perry

Scores: 25-15, 25-22, 23-25, 22-25, 15-3.

Perry Leaders: Alexis Baker 7 aces, 25 kills, Eden Godfrey 8 aces, Kylyn Collins 47 assists, Alivia Turman 14 kills, 17 digs.

Records: Perry 2-3.

Allen East 3, Temple Christian 0

at Allen East

Scores: 25-19, 25-21, 25-12.

Allen East Leaders: Kara Clark 6 kills, 3 aces, Summer McCloskey 17 assists.

Temple Leaders: Heather Goliver 1 ace, 4 kills, Madelyn Crawford 1 ace, 12 digs, Morgan Callahan 6 kills, 2 blocks, Kaitlyn Sutton 6 kills, 1 block, 13 digs, Abigail Durst 2 blocks, 5 digs, 2 kills, Anna Acklin 4 digs, 11 assists.

Records: Temple 1-4, AE 2-1.

Marion Local 3, Lehman Catholic 0

Scores: 25-18, 25-17, 25-7.

Marion Leaders: Jessie Kramer 16 digs, 5 kills, Carrie Fesenmyer 21, Maddie Griesdorn 17 assists, Morgan Heckman 4 blocks, 4 kills, Chloe Bertke 3 blocks, Addie Mescher 3 blocks, Kara Evers 7 kills, Kylie Albers 7 kills.

Team B Leaders: Name xx kills, Name xx digs, Name xx aces, Name xx assists.

Coldwater 3, Crestview 0

at Coldwater

Scores: 25-8, 25-14, 25-16.

Crestview Leaders: Maci Baker 7 kills, Katie McClure 5 kills, 10 digs, Lexi Gregory 5 kills, Abby Bagley 18 assists, Lyvia Black 10 digs.

Hardin Northern 3, Elida 1

at Elida

Scores: 25-12, 25-21, 17-25, 25-6.

Hardin Leaders: Alloway 5 aces, 8 digs, Waller 5 digs, 14 kills, Robson 3 aces, 35 assists, Wilson 2 aces, 9 kills, Deckling 7 kills.

Elida Leaders: Amiah Jones 2 aces, Becca Tschuor 6 kills, Isabelle Shrider 12 assists, Lindsat Brocklehurst 10 digs, Maddie Murphey 8 digs, Mallory Etzler 9 kills.

Records: HN 5-0

Ottoville 3, Lincolnview 0

at Ottoville

Scores: 25-12, 26-24, 25-12.

Ottoville Leaders: Bridget Landin 10 kills, 12 digs, CJ Kemper 11 kills, Brynlee Hanneman 5 blocks, Alexis Thornahn 30 assists, 6 blocks, Emily Landin 23 digs..

Tinora 3, Miller City 0

at Miller City

Scores: 25-18, 25-21, 25-14.

Miller City Leaders: Makenna Ricker 13 digs, 3 kills, 2 aces, Abbey Achroeder 17 digs, Kylie Berner 4 kills, Caryla Troyer 6 digs, 3 assists, Sofie Van Wezel 3 kills, 1 ace.

Girls Tennis

Ottawa-Glandorf 3, Lima Central Catholic 2

at Collett Street Tennis Courts

Singles

Olivia Kesner (LCC) def. Madison Heckman (OG), 6-1, 6-1.

Hannah Janawski (LCC) def. Mariah Schroeder (OG), 7-6, 6-4.

Alexa Haselman (OG) def. Maddie Brinkman (LCC), 6-2, 6-3.

Doubles

Kristen Ellerbrock/Chelsea Podraski (OG) def. Kenya Manly/Maddie Moore (LCC), 6-4, 6-4.

Abbie Schmiedebusch/Lindsey Schneeg (OG) def. Megan Sealts/Cameron Gugenti (LCC), 6-0, 6-0.

Records: OG 1-2 WBL, LCC 2-3.

Bluffton 3, Bath 2

At Bath

Singles

Katie Wright (Bl) def. Kylee Morris (Ba), 6-2, 6-4.

Lucie Fett (Bl) def. Charis Barnes (Ba), 2-6, 6-0, 6-1.

Cady Carman (Ba) def. Amelia Mitchell (Bl), 6-0, 6-0.

Doubles

Nancy Stechulte/Regan Canter (Ba) def. Liddick/Owen (Bl), 6-0, 6-1.

Avila/Klinger (Bl) def. Kami Tomlinson /Mulholland (Ba), 2-6, 6-2, 6-3.

Bath 4, Elida 1

at Bath

Singles

Kylee Morris (B) def. Ellie Neal (E), 6-3, 6-0.

Charis Barnes (B) def. Ashley Watkins (E), 6-3, 6-4.

Cady Carman (B) def. Kate Foster (E), 6-3, 6-1.

Doubles

Nancy Stechschulte/Regan Canter (B) def. Madalyn Schomber/Whitney Wise (E), 6-1, 6-0.

Jiezel Purugganan/Alora Stacey (E) def. Kami Tomlinson/Fayme Gandhi(B), 2-6, 6-4, 7-6.

Boys Golf

Quad Match

Spencerville 166, Lincolnview 170, Paulding 181, Allen East 195

Medalist: Joshah Rager 36

Individual Scores

Spencerville: Gavin Harmon 37, Ethan Harmon 39, Collin Davis 44,Noah Dunlap 46, Alex Galman 49, Drake Mertz 55

Lincolnview: Joshah Rager 36, Braden Evans 43, Ryan Moody 44, Jaden Youtsey 47, Rerece Farmer 49, Nick Motycka 51

Paulding: Ethan Dominique 41, Cole Heller 44, Kolson Egnor 46, Westan Philpot 50, Isaac Baldwin 51, Cade McGarvey 52

Allen East: Grant Whitley 44, Harrison Kill 49, Matt Meyer 51, Nick Phillips 51, Bubba Butler 62, Lane Houston 68

Records: Spencerville 13-6 (7-3 NWC), Lincolnview 14-1 (6-0 NWC), Paulding 10-5 (6-2 NWC), Allen East 3-8 (2-5 NWC)

Miller City 179, Wayne Trace 184

At Pike Run Golf Course

Medalist: Evan Baughman (WT) 40

Individual Scores

Wayne Trace: Evan Baughman 40, Brady Stabler 45, Reid Miller 48, Cale Crosby 51, Evan Proxmire 55, Ethan Dunham 61

Miller City: Jacob Schimmoeller 43, Davis Lammers 44, Luke Lammers 45, Kelvin Stechschulte 47, Stevan Stechschulte 51, Boyd Vance 51

Records: MC 6-0, WT 2-2

Tri Match

Kalida 162, Tinora 181, Antwerp 200

Medalists: Jeff Knueve (K) 37, Brett Camp (T) 37

Individual Scores

Kalida: Jeff Knueve 37, Christian Nartker 39, Trent Siebeneck 42, Josh Klausing 44

Antwerp: Noah Cline 40, Zeb Getert 47, Jake Karen 52, Austin Changwin 57

Records: Kalida 7-0

Parkway 183, Crestview 195

Deerfield Golf Course (par 36)

Medalist: Mason Baxter (P) 41

Individual Scores

Parkway: Mason Baxter 41, Jack Wehe 43, Cole Schoenleben 49, David Gause 50, Ashton Hamrick 51, Ashton Hamrick 63.

Crestview: Kaleb Myers 42, Caden Hurless 45, Colton Lautzenhaiser 51, Brett Schumm 57, Jacob Bowman 59, Ethan Waddles 64

Shawnee 167, Ottawa-Glandorf 202

At Shawnee Country Club

Medalist: Sam Reed (S) 39

Individual Scores

Shawnee: Sam Reed 39, Drew Ambroza 40, Andrew Boone 43, Keaton McKinley 45

OG: Austin Radcliffe 45, Evan Ellerbrock 49, Anthony Baughman 52, Erik Verhoff 56

Records: Shawnee 5-1 (3-1 WBL), OG 1-3 (1-3 WBL)

Girls Golf

Tri Match

Leipsic 223, Ayersville 278, Fairview 296

Medalist: Lily Kamphas (L) 50

Individual Scores

Leipsic: Lily Kamphas 50, Hannah Goedde 55, Morgan Kamphaus 58, Grace Rigel 60

From Monday

Boys Golf

Bath 169, Ottawa-Glandorf 184

Medalist: Eric Verhoff (OG) 40

Individual Scores

Bath: Isaiah Bolon 41, Hunter Liames 42, Colin Poling 42, Jerimiah Bold 44, Andrew Cook 48, Sean Houston 48.

OG: Eric Verhoff 40, Anthony Baug 43, Austin Radcliff 49, Caden Sonner 52, Evan Ellerbrock 53, Alex Ellerbrock 53

Quad Match

Temple Christian 164, Lima Central Catholic 170, Waynesfield-Goshen 201, Lima Senior 239

At Hidden Creek Golf Course

Medalist: Judah Whitman (TC) 37

Individual Scores

Temple: Judah Whitman 37, Seth Hohlbein 39, Adrian William 39, Lincoln Waters 49, Ty Calahan 50, Micah Craig 55

Waynesfield: Caden Spencer 43, Jaden Maxwell 48, Kale Kauffman 53, Gage Rumor 58, Gavin Schnider 71, Alan Hatfield 73

LCC: Marcus McGee 41, Regan Altenbach 42, Donnie Riepenhoff 42, Caden Brunner 45, Braydon Ruble 46

Lina Senior: Latrell 46, Matt 59, Tyrin 63, Tyler 67, Alan 73 (Last names not provided)

Girls Golf

St. Henry 198, Coldwater 228

Medalist: Jessica Clune (SH) 46

Individual Scores

St. Henry: Jessica CLune 46, Carina Clune 47, Allyson Hemmelgarn 52, Karlee Staugler 53, Kaitlyn Clune 56, Abby Gast 73

Coldwater: Amdanda Schmitmyer 48, Payton Kunk 54, Logan May 59, Alexi Muhenkamp 63, Emma Eckstein 69, Eva Boeckman 73

Ft. Loramie 199, Shawnee 203

At Arrowhead Golf Course (par 36)

Medalist: Emily Knouff (FL) 37

Ft. Loramie: Emily Knouff 37, Megan Koppin 45, Amy Eilerman 58, Rylee Poeppelmamn 59, Grace Ruhenkamp 61, Kayla Rosengarten 65

Shawnee: Megan Spainhower 45, Morgan Altenbach 49, Taylor Burgess 52, Sarah Cornell 57, Jeanna Fullom 57, Raegan Wheeler 59

Boys Soccer

Wapakoneta 5, Sidney 3

Goals: Alex Lause 4, Tyler Amstutz (W).

Shots on goal: Wapak-14.

Saves: Noah Richie (W) 3.

Continental 3, Defiance 1

Goals: Trevor Williamson, Jacob Williams, Chris Potts (C), Ben Pry (D).

Volleyball

Delphos St. John’s 3, Van Wert 0

Scores: 25-22, 25-23, 25-10.

Van Wert Leaders: Emma Kohn 10 Assists, 10 digs, Megan Spray 15 aces, Adrianna Grothouse 10 digs.

Records: Van Wert 1-2 (0-0 WBL).

Paulding 3, Bryan 2

Scores: 25-18, 21-25, 25-18, 19-25, 15-12.

Paulding Leaders: Faith Vogel 15 kills, Macy Iler 14 digs, Caitlin Myers 16 digs, 3 aces, Megan Tope 30 digs, Audrey Manz 2 aces, 10 digs, 4 assists, Casssidy Posey 26 kills, 4 acs.

Records: Paulding 1-2.

Ottoville 3, Parkway 2

at Parkway

Scores: 24-26, 25-20, 21-25, 25-12, 15-8.

Ottoville Leaders: Bridget Landin 19 kills, 5 blocks, 18 digs, 4 aces, CJ Kemper 18 kills, 13 blocks, 10 digs, Quinlley Schlagbaum 11 kills, Brynlee Hanneman 6 kills, 5 blocks, Alexis Thorbahn 42 assists, 21 digs, Emily Landin 23 digs.

Hardin Northern 3, North Baltimore 0

at North Baltimore

Scores: 25-15, 25-21, 25-22.

Team A Leaders: Shelby Alloway 6 aces, 4 kills, Cassidy Deckling 4 aces, 6 kills, Holly Wilson 7 kills, Maddie Robson 25 assists, Shelby Alloway 4 digs, Bailee Waller 2 digs, Cassidy Deckling 2 digs.

Records: Hardin Northern 4-0.