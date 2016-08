Lima area results

High Schools

Football

Fort Recovery 21,

Lehman Catholic 20

Score by quarters:

Fort Recovery`6`8`0`7`–`21

Lehman Catholic`10`0`7`3`–`20

Scoring:

L- Elliott Gilardi 71-yard run (Mitchael Denning kick)

L – Mitchael Denning 32 field goal

F – Payton Jutte 24 pass from Caleb Martin (pass failed)

F – Jason Roessner 8 pass from Caleb Martin (Will Homan pass from Caleb Martin)

L – Daniel Lins 24 pass from Elliott Gilardi (Mitchael Denning kick)

L – Mitchael Denning 20 field goal

F – Will Homan 1 run (Jason Roessner kick)

Fort Recovery ` Lehman Catholic

18`First downs`16

323`Total yards`443

124`Rushing yardage`274

199`Passing yardage`169

25-13-1`Passing`22-13-0

1-0`Fumbles Lost`1-1

2-32.0`Punts`2-23.5

4-23`Penalties`4-23

Individual leaders:

Passing: Fort Recovery-Caleb Martin 12-24-183; Lehman Catholic-Elliott Gilardi 13-21-169.

Rushing: Fort Recovery-Will Homan 21-122; Lehman Catholic-Jacob Earhart 16-141 Elliott Girardi 14-125.

Receiving: Fort Recovery-Payton Jutte 6-100; Lehman Catholic-Seth Brown 3-65.

Bluffton 27,

Cory-Rawson 0

Score by quarters:

Bluffton`7`0`20`0`–`27

Cory-Rawson`0`0`0`0`–`0

Scoring:

B – Dakota Bricker 64 pass from Jason Bracy (Kyle Koontz kick)

B – Owen Bischoff 65 pass from Jason Bracy (Kyle Koontz kick)

B – Kaleb Jefferson 21 run (kick failed) B – Kaleb Jefferson one-yard run (Kaleb Jefferson kick

Bluffton ` Cory-Rawson

12`First downs`7

325`Total yards`129

160`Rushing yardage`93

165`Passing yardage`36

7-10-0`Passing`4-16-1

0-0`Fumbles Lost`4-2

5-33.2`Punts`5.40.4

7-60`Penalties`7-60

Individual leaders:

Passing: Bluffton-Jason Bracy 7-10-165; Cory-Rawson-Tommy Stauffer 4-16-36.

Rushing: Bluffton-Dustin Falk 15-60; Cory-Rawson-Blaine Peterson 13-34.

Receiving: Bluffton-Own Bischoff 3-83; Cory-Rawson-Mason Warnimont 1-23.

Crestview 40,

Parkway 27

Score by quarters:

Parkway`6`14`0`7`–`27

Crestview`7`13`7`13`–`40

Scoring:

P-Barna 18 pass to May

C-Payton Kniddle 1 run (Dylan Hicks kick)

C-Drew Kline 7 pass to Wade Sheets (Dylan HIcks kick)

C-Drew Kline 7 run P-May 24 run (Alec Schoenleben kick)

P-Noah Stephenson 30 int return

(Justin Rice kick)

C-Drew Kline 34 pass to Payton Kniddle (Payton Kniddle kick)

C-Trevor Gibson 1 run P-Andrew Baker 22 pass to Alec Schoenleben (Justin Rice kick)

C-Drew Kline 43 run (Dylan HIcks kick)

Parkway ` Crestview

8`First downs`18

161`Total yards`420

83`Rushing yardage`304

78`Passing yardage`116

6-15-1`Passing`7-17-1

2-2`Fumbles`3-2

4-28.6`Punts`1-6

3-29`Penalties`3-29

Individual leaders:

Rushing: Parkway-May 6 Att, 52 Yds, 8.7 Avg, 1 TD; Crestview-Payton Kniddle 15 Att, 150 Yds, 10 Avg, 1 TD.

Patrick Henry 34,

Spencerville 7

Score by quarters:

Patrick Henry`7`14`13`0 — 34

Spencerville`7`0`0`0 — 7

S—Calvin Wilson, 36 run (Damon Blair kick).

PH—Donny Johnson, 51 run (Kent Petersen kick).

PH—Petersen, 25 pass from Mitchell Bonner (Petersen kick).

PH—Johnson, 9 run (Petersen kick).

PH—Johnson, 80 run (kick failed).

PH—Johnson, 1 run (Petersen kick).

Patrick Henry`Spencerville

First downs`15` 15

Total yards` 401 `230

Rushing yards `321` 230

Passing yards `80` 0

Passes `5-13-0` 0-5-0

Fumbles-lost `1-0`4-3

Penalties `2-71` 2-24

Punts` 3-37.0 `5-36.6

Rushing leaders: Patrick Henry: Johnson 22-239-4; Spencerville: Calvin Wilson 15-87-1; Keaton Lotz 16-85-0.

Passing leaders: PH: Mitchell Bonner 5-13-80-1-0; Spencerville: Dakota Prichard 0-4-0-0-0.

Receiving leaders: PH: Kent Petersen 1-25-1.

Boys Soccer

Kalida 2, Defiance 0

at Defiance

Goals: Evan Roebke (K).

Shots on goal: Kalida-10, Defiance-7.

Saves: Brad SIefker (OG) 7.

Records: Kalida 2-1; Defiance 0-2.

From Thursday

Boys Golf

Delphos St. John’s 161, Coldwater 191

Delphos Country Club (par 35)

Medalist: Austin Lucas (DSJ) 38

St. John’s: Austin Lucas 38, Adam Gerker 39, Derek Klausing 40, Robert Buescher 44, Elliott Courtney 45, Grant Csukker 46

Coldwater: Trey Walters 41, Andrew Fisher 47, Nathan Kaiser 51, Ben Schmitmeyer 52, Caden Seitz 56, Michael Schoenherr 58

Records: St. Johns 3-1 MAC; Coldwater 1-3 MAC

St. Henry 172, New Knoxville 219

At Arrowhead Golf Course

Medalist: Kyle Naumann 39

St. Henry: Kyle Naumann 39, Ryan Grieshop 44, Jack Romer 44, Lucas Grieshop 45

New Knoxville: Ben Menke 53, Jack Bartholemew 54, Nate Tinnerman 55, Ray Newton 57

Records: St. Henry 6-0 (4-0 MAC), New Knoxville 2-8 (0-4 MAC)

Wayne Trace Golf Invitational

At Pleasant Valley Golf Course (par 36)

Team Scores: 1. Lincolnview 166, 2. Miller City 169, 3. Paulding 176, 4. Wayne Trace 179, 5. Ft. Jennings 181, 6. Antwerp 185, 7. Allen East 198, 8. Crestview 208

Medalists: Joshah Rager (L) 39, Jacob Schmmoeller (MC) 39

Lincolnview: Joshah Rager 39, Jayden Youtsey 42, Ryan Moody 42, Reese Farmer 43, Brayden Evans 45, Nick Motycka 49

Miller City: Jacob Schimmoeller 39, Davis Lammers 41, Kelvin Stechschulte 42, Luke Lammers 47, S. Stechschulte 60, Kuhlman 68

Paulding: Ethan Dominique 41, Cole Heller 43, Cade McGarvey 46, Fletcher Cook 46, Westan Phlipot 47, Isaac Baldwin 59

Wayne Trace: Evan Baughman 42, Reid Miller 44, Brady Stabler 44, Cale Crosby 49, Ethan Dunham 51, Reese Etzler 68

Fort Jennings: Logan Hardeman 41, Griffin Morman 45, Sam Vetter 47, Austin Luebrecht 48, Wehri 50, Connor Stechschulte 58

Antwerp: Noah Cline 44, Zeb Getrost 46, Jake Eaken 46, Adam Butzin 49, Nathan Lee 52, Austin Chirgwin 58

Allen East: Grant Whitley 42, Matt Meyer 46, Nick Phillips 53, Harrison Kill 57, Lane Houston 65

Crestview: Colton Lautzenheiser 47, Kaleb Meyers 49, Brett Schumm 54, Ethan Waddles 58, Jacob Bowman 62, Olivia Skelton 71

Wapakoneta 171, Bath 182

At Wapakoneta Country Club (par 36)

Medalist: Isiah Bolon (B) 39

Wapak: Jared Miller 41, Logan Miller 42, Tanner Sweede 42, Drew Zwiebel 46, Dusty Haggard 48, Kyle Huffman 50

Other Bath scores not reported

Record: Wapak 5-0 (3-0 WBL)

Girls Golf

Parkway 230, Marion Local 244

At Deerfield

Medalist: Haylee Stukey (P) 54

Parkway: Haylee Stuckey 54, Mecaylah Hesse 55, Autumn Ellis 60, Laurem Henderson 61

Marion Local: Chloe Nagel 58, Carlee Kremer 60, Marah Moeller 61, Maddie Smith 65

Shawnee 190, Celina 252

At Celina Lynx Golf Club (par 36)

Medalist: Sarah Cornell (S) 43

Shawnee: Sara Cornell 43, Megan Spainhower 48, Morgan Altenbach 49, Taylor Burgess 50, Raegan Wheeler 56, Bailey Gillen 58

Celina: Madelynn Sudhoff 50, Emma Sweeney 63, Aliyah Glass 69, Katelyn Sweeney 70, Riley Miller 72, Aisha Saleem 89

Girls Soccer

Fort Jennings 6, Lincolnview 0

at Lincolnview

Goals: Madison Neidert, Hailey Young 2, Erin Eikholt, Abby Von Sossan, Lexi Hoersten.

Shots on goal: FJ-18; Lincolnview-1.

Saves: Devyn Wiechart (FJ) 1.

Cory-Rawson 15, Crestview 0

at Cory-Rawson

Goals: Brooke Shoemaker 3, Faith Sammett, Hayley Waltz 2, Caroline Schutz 3, Chloe Blackburn 4, Amanda Collert, Hannah Bixler.

Shots on goal: CR-17, Crestview-0.

Saves: Hannah Bixler (CR) 0.

Shawnee 10, Miller City 0

at Shawnee

Goals: Bella Fusillo 5, Grace O’Connor 2, Alaina Behnke, Tessa Jordan, Sophia Fusillo

Multiple assists: Fusillo 3, Rachel Russ 2.

Shots on goal: Shawnee 24, MC 2

Saves: Nikole McPheron (S) 2; Chrissy Berger (MC) 12.

Records: Shawnee 1-1, Miller City 1-1.

Otttawa-Glandorf 5, Bluffton 0

at Bluffton

Goals: Katie Fuetter, Ashley Schroeder, Lexi Schroeder, Haley Schroeder, Leanna Zynda.

Shots on goal: OG-13, Bluffton-3.

Saves: Cassie Schroeder (OG) 3.

Record: OG 1-0-1.

Volleyball

Jackson Center 3, Marion Local 0

Scores: 25-17, 25-21, 25-12.

Marion Local Leaders: Jessie Kramer 10 kills, Kylie Albers 7 kills, Maddie Griesdorn 12 assists, Natalie Rethman 7 assists, 1 ace, Carrie Fesenmyer 25, Jessie Kramer 18 digs, Chloe Bertke 1 ace.

Continental 3, Wayne Trace 2

Scores: 25-14, 25-17, 23-25, 17-25, 15-10.

Wayne Trace Leaders: Sadie Sinn 16 digs, Danae Myers 13 digs, 5 blocks, 15 kills, Carissa Laukuf 11 digs, 29 assists, Kaylee Shepherd 9 digs, Leah Maassell 3 blocks, 5 kills.

Records: WT 0-2.

Upper Scioto Valley 3, Cory Rawson 2

Scores: 22-25, 8-25, 25-14, 25-10, 15-11.

USV Leaders: Emily Patton 16 kills, 19 digs, 15 assists, Callie Daniels 10 kills, 18 assists, Miranda Holbrook 19 digs, 4 aces, Megan Carey 17 digs, Madison Crumine 4 aces.

Van Wert 3, Paulding 0

Scores: 25-12, 26-24, 25-19.

Paulding Leaders: Audrey Manz 22 assists, Megan Tope 16 digs, Faith Vogel 11 kills, Cassidy Posey 11 kills.

Van Wert Leaders: Emma Kohn 11 kills, 10 digs, Peyton Flemming 10 digs, 3 blocks, Megan Spray 20 assets, 3 aces, Ella Butler 7 assists, Adrianna Grothause 8 digs.

Records: Van Wert 1-1 (0-0 WBL)

New Knoxville 3, St. Marys 1

at New Knoxville

Scores: 25-19, 26-24, 20-25, 25-18.

New Knoxville Leaders: Kenzie Schroer 15 kills, 24 assists, 2 blocks, 19 digs, Shayna Bierlain 17 kills, 13 assists, 1 block, 14 digs, Caitlin Lammers 2 blocks, Faith Homan 23 digs, Ashlyn Miller 14 digs.

St. Marys Leaders: Ally Angstman 17 kills, 28 digs, Makenna Mele 14 kills, Madi Howell 39 kills, Quincy Rable 22 digs.

Records: New Knoxville 3-2, St. Marys 0-4.

Hardin Northern 3, Riverdale 0

at Riverdale

Scores: 25-15, 27-25, 25-22.

Hardin Northern Leaders: Emily Jones 7 aces, Maddie Robson 4 aces, 27 assists, Holly Wilson 10 kills, Shelby Alloway 8 kills, 6 digs, Rylie Bame 7 kills, Cassie Decking 7 kills, Bailee Waller 7 digs.

Leipsic 3, Elida 0

Scores: 25-19, 25-12, 25-15.

Leipsic Leaders: Brooke Gerdeman 9 kills, 6 blocks, Hayley Heitmeyer 8 kills, 12 blocks, 2 aces, Carlee Siefker 5 kills, Mindy Ellerbrock 23 digs, 3 aces, Reagan Cupp 3 aces, 7 digs, Libby Quintero 11 assists, Selena Loredo 9 assists.

Team B Leaders: Becca Tschuor 5 kills, Isabelle Shrider 6 assists, Lindsay Brocklehurst 17 digs, Madison Murphy 2 aces, Mallory Etzler 2 aces

Records: Leipsic 2-0

Wapakoneta 3,

Waynesfield-Goshen 1

Scores: 25-21, 25-18, 21-25, 25-17.

Wapak Leaders: Sarah Pothast 10 kills, 5 blocks, Mackenzie Lange 22 assists, 18 digs, Katie Klopfenstein 7 kills, 17 digs, 3 aces, Emma Miller 13 digs.