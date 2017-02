Local students earn dean’s list honors at the University of Findlay

FINDLAY — The dean’s list for the fall 2016 semester at the University of Findlay has been announced. To earn this achievement, a student must attain a grade point average of at least 3.5 on a 4.0 scale.

Local students include:

Ada: Benjamin Garmon; Caleb Garmon; Joshua Lehsten; Caralee Stover; Keli Trudeau.

Alger: Ashley Hoy; Erika Stoodt.

Beaverdam: Alisha Sneary.

Bluffton: Tyler Carroll; Megan Dulle; Erica Frantz; Drake Luginbuhl; Audrey Marshall.

Cloverdale: Torrie Allgire; Nicole Burgei; Nicole Kramer.

Columbus Grove: Danielle Basinger; Kara Birkemeier; Rachel Kohls; Rachel Schumacher; Amber Stechschulte.

Continental: Chance Alvarado; Chelsea Brown; Catherine Donaldson; Kayla Troyer.

Delphos: Stephanie Honigford; Craig Klausing; Gaige Rassman; Kenidi Ulm; Brooke Teman.

Dola: Savannah Ferkins.

Elida: Alicia Buettner; Mitchell Knotts; Emily Siefker.

Fort Jennings: Jamie Saum; Krista Schimmoeller; Catherine Schnipke; Casey Wehri.

Gilboa: Shea Watkins.

Harrod: Mikaila Cox; Madison Schantz; Lidia Turner.

Kalida: Andrea Bellmann; Nicole Recker; Makenna Vorst.

Kenton: Kelsey Baughman; Dailyn Campbell; Kelsey Erwin; Jensen Holly; Sabrina Larson; Calynn Morris; Carrie Morris; Aspen Rose; Kaitlin Sherman; Courtney Steele.

Leipsic: Aimee Kuhlman; Allison Niese; Madison Pierce; Jana Schroeder; Mariah Schroeder; Emily Westrick; Chelsea Warnimont.

Lima: Alexandra Best; Lillyan Burden; Elizabeth Ditto; Delaney Haas; Alexis Long; Heather Miller; Brittany Oglesbee; Sara Plaugher; Meredith Shepherd; Kathryn Wolford.

Minster: Gabrielle Barga; Garrett Westerbeck.

New Bremen: Dillon Webster.

New Knoxville: Haley Horstman.

Ottawa: Cody Alt; Kelsey Baldwin; Dana Cattell; Britney Closson; Derek Ebbeskotte; Cory Heuerman; Luke Kleman; Kayla Leatherman; Jason Meyer; Allison Parker; Kathryn Samuelson; Austin Siebeneck; Jenna Sigler; Madison Stechschulte; Sarah Utendorf; Miranda Verhoff; Jared Tousley.

Ottoville: Casey Miller.

Pandora: Ashley Alt; Hunter Hermiller; Brianna Kuhlman; Kaitlin McOwen; Jacob Wauters.

Spencerville: Kaylee Davis; India Miller; Mackenzie Ringwald.

St. Marys: Alexis Grothause.

Van Wert: Kate Bauer; Melissa Bono; Whitni Dunlap; Janey Janka; Kelsey Mohr; Adam Smith.

Wapakoneta: Megan Powell; Jennifer Schwieterman.

Waynesfield: Stephen Hayes.

West Leipsic: Cody Frick.