BLUFFTON — Dr. Mark J. Suderman, Bluffton professor of music, will conduct Vivaldi’s “Gloria” at 2:30 p.m., Sunday, Feb. 26, at Yoder Recital Hall at Bluffton University, 280 W. College Ave., Bluffton.

