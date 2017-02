WAPAKONETA — The Auglaize County Genealogical Society will host a program at 10:15 a.m. Saturday in the basement of the Auglaize County Library, 203 S. Perry St., Wapakoneta.

Erin Pence will speak on “The Lost 69 of Scherzheim, Germany.”

