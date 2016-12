MARRIAGES

Rodger L. Rex, 57, Spencerville, and Linda M. Hogue, 56, Spencerville; Tyler D. Sutton, 25, Lima, and Audrey L. Burkholder, 25, Bluffton; Michael R. Adlam, 58, Lima, and Rebecca R. Gross, 51, Lima; Donald B. Cunningham, 57, Lima, and Kimberly A. Stone, 28, Lima.