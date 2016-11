Lima Memorial Health System

Nov. 18 — Amanda Bailey and Jason McCall, Wapakoneta, girl.

Nov. 19 — Cassidy Miller, Kenton, boy; Sarah and Ben Wightman, Harrod, boy.

Nov. 20 — Lydia Hammer and Kyle Wilkins, Lima, boy.

St. Rita’s Medical Center

Nov. 17 — Angelina Mitchell and Anthony Pelican, Elida, girl.

Nov. 18 — Destiny Garrett and Austin Long, Lima, girl; Stacy Burkhardt and Joshua Stidham, Lima, boy; Robyn and Kyle Carver, Delphos, girl; Desiree Long and Terry Green III, Lima, boy; Jessica and Sabin Pandey, Wapakoneta, boy.

Nov. 19 — Jessica and Dereck Meyer, Ottawa, boy.